В Европейском союзе с 6 по 9 июня проходили выборы в Европарламент. Их результат в странах Балтии оказался весьма знаменателен: русофобию там никто не отменял, но и своя рубашка к телу оказалась ближе украинской.

ИА Регнум

В итоге основными победителями оказались бюрократы разных мастей.

Латвия: поражение русских и победа чиновников

В Латвии основным победителем гонки в Европарламент стала главная коалиционная партия «Новое Единство» — она получила 25,7% голосов избирателей. На втором месте оказалось праворадикальное Национальное объединение (22,08%), на третьем — партия «Для развития Латвии» (9,36%).

«Новое Единство» и «Для развития Латвии» мало чем отличаются в своих платформах: русофобия, антироссийскость, но в пакете с «европейскими ценностями» — обе партии стоят за максимальную «толерантность» (права русских, впрочем, в это не включаются), за продвижение повестки ЛГБТ* (в России признана экстремистской организацией).

В то же время Национальное объединение — это, по меркам ЕС, националисты «дикие» и «нецивилизованные»: они не только питают дикую ненависть к России и русским, но и выступают против «ценностей ЛГБТ*», а также против мигрантов, приезжающих в Латвию из стран Глобального Юга.

«Новое Единство» переизбрало в Европарламент своих представителей Валдиса Домбровскиса и Сандру Калниете. Первый — многолетний евробюрократ, бывший премьер-министр Латвии. В 2009–2013 гг. Домбровскис «избавил» Латвию от последствий мирового финансового кризиса — путем радикального сокращения расходов на социальную систему, медицину и образование.

В конце 2013-го ему пришлось уйти с премьерского поста после скандала, когда рухнувшая крыша торгового центра в Риге унесла жизни 54 человек (это стало возможным из-за того, что государство ослабило нормы стройнадзора). В 2014-м Домбровскис в первый раз избрался в Европарламент и долгие годы проработал в Еврокомиссии, где курировал разные направления.

Что касается Калниете, то она известна своей крайней русофобией и многочисленными антироссийскими заявлениями, за что еще в 2015 году Россия внесла её в свой «черный список».

Успех «Нового Единства» на выборах обусловлен тем, что это — партия латвийского чиновничества, имеющая очень сплоченный электорат. Страна обладает раздутым бюрократическим аппаратом, причем большинство чиновников состоит именно в НЕ. Эти люди и члены их семей, защищая свои «теплые места», привыкли ходить на выборы очень дисциплинированно.

Сплоченный электорат и у Национального объединения — это, во-первых, идейные националисты, а во-вторых, всё те же чиновники, среди которых много членов и НО.

Ультраправые переизбрали в Европарламент уже давно заседавшего там Роберта Зиле, а также продвинули туда депутата Сейма Рихарда Колса, являвшегося одним из инициаторов кампании по массовому сносу памятников советским солдатам.

По одному человеку продвинули в ЕП латышские партии «Для развития Латвии», «Объединенный список», «Прогрессивные» (от них прошел бывший мэр Риги Мартиньш Стакис, главной «заслугой» которого стал демонтаж монумента Освободителям в августе 2022-го) и «Латвия на первом месте» (продвинули в ЕП другого экс-премьера — Вилиса Криштопанса).

Все эти партии мало чем отличаются друг от друга; несколько особняком от них стоит разве что «Латвия на первом месте», созданная бывшим вице-премьером Айнаром Шлесерсом. И Шлесерс, и Криштопанс не националисты, а прагматики: именно они в случае смены геополитической обстановки могли бы сформировать правительство Латвии, придерживающееся в отношении России нейтралитета.

Главными проигравшими на этих выборах стала русскоязычная община Латвии, насчитывающая до 35% населения. На её голоса претендовали «Согласие», «Партия Центра», «Суверенная власть», «Стабильность» и «Младолатыши». На этапе агитации все эти партии стали так густо поливать друг друга помоями, что даже старожилы признали, что давненько не видели столь грязной политической кампании.

Неизвестно, приложили ли к этому тайком руку спецслужбы, действовавшие через своих законспирированных агентов, или «русские» партии справились самостоятельно, но факт остается фактом — все политические силы, претендовавшие на «нетитульного» избирателя, настолько дискредитировали друг друга, что их электорат большей частью остался дома.

По иронии судьбы единственный, кому улыбнулась удача, — бывший мэр Риги Нил Ушаков, сопредседатель «Согласия». Многие русские презирают Ушакова за сдачу их интересов — и потому «прокатили» в 2022 году «Согласие» на парламентских выборах.

Но Нил Валерьевич провернул хитроумную политтехнологическую операцию — он взял в свой список в качестве «локомотива» активистку из Даугавпилса Ольгу Петкевич, прославившуюся защитой интересов русских стариков, которым грозит депортация из Латвии. В итоге сама Петкевич в ЕП не прошла, но помогла «разогнать» список, «катапультировав» его главу Ушакова в евродепутатское кресло.

Что касается Татьяны Жданок, которая известна как наиболее последовательный защитник русских Прибалтики и побеждала на выборах в ЕП с 2004 года, то на этот раз она не баллотировалась. Специально под нее в Латвии недавно был принят закон, помешавший ей на этот раз выставить свою кандидатуру. Кроме того, под Жданок усиленно «копают», пытаясь обвинить в связях с российскими спецслужбами, — и, видимо, пытаются посадить.

Единственное, чем эти выборы порадовали русских Латвии — мимо места депутата ЕП «пролетела» националистическая активистка Лиана Бокша-Ланга. Этот латвийский аналог Ирины Фарион провозгласила себя главной «дерусификаторшей» и печально прославилась своими человеконенавистническими инициативами.

Сейчас она плачется в соцсети, что зря потратила свои деньги на выборы. Бокша-Ланга и её столь же оголтелый приспешник Марцис «Stop Russians» Кулис шли на выборы в списке Консервативной партии. Но тот избиратель, на которого рассчитывала эта партия, проголосовал за Национальное объединение.

Эстония: провал «принцессы войны»

В Эстонии главным победителем евровыборов стала оппозиционная правая партия «Отечество» (21,5%), продвинувшая в ЕП двух своих кандидатов.

Второй оказалась коалиционная Социал-демократическая партия Эстонии (19,3%), также завоевавшая два евродепутатских места. Примечательно, что оба они достались Марине Кальюранд и Свену Миксеру, в разные годы занимавшим пост министра иностранных дел этого государства.

Премьер-министр Кая Каллас, чья Партия реформ с 17,9% получила всего один мандат, оправдывается, что на политическом раскладе внутри страны выборы в ЕП никак не отразятся.

Такой скромный результат премьерской партии вполне объясним — Каллас не любят за то, что под её управлением Эстония всё глубже погружается в пучину экономического кризиса, за взвинчивание налогов, за лицемерие и за настойчивое стремление всё больше вовлечь страну в конфронтацию с Россией (за что Каллас получила прозвище «принцесса войны»). Премьера не любят так сильно, что ее партии не очень-то помог и административный ресурс.

Одного человека смогла отправить в Европарламент оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) — националисты, но внесистемные, люто враждующие с правящей коалицией и очень уважающие Дональда Трампа.

И еще один человек избрался от оппозиционной Центристской партии — ее глава, бывший мэр Таллина Михаил Кылварт, потерявший это место совсем недавно в результате грязной интриги властей.

Однако на сей раз не сумела избраться другая высокопоставленная «центристка» — Яна Тоом, заседавшая в двух составах Европарламента и являвшаяся одним из немногих депутатов, поднимавших там вопросы, связанные с угнетением русских в Прибалтике: темы массового безгражданства, политических репрессий, гонений на русский язык и т.д. Впрочем, как поговаривают, Кылварт может уступить Тоом завоеванное им место в ЕП, а сам останется в Эстонии, где будет «ремонтировать» возглавляемую им партию, переживающую нынче не лучшие времена.

Кстати, в Европарламент избрался еще один человек, чье имя еще недавно ассоциировалось с Центристской партией, — ее бывший глава, экс-премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Когда с 2022 года пребывание в Центристской партии, которую давно уже обвиняли в «связях с Москвой», стало усложнять дальнейшую политическую карьеру, Ратас ряды «центристов» покинул — как раз вскоре после того, как новым председателем этой организации выбрали Кылварта. Причем этот экс-«центрист» перебежал к националистам-«отечественникам», чья программа резко отличается от идеалов его бывшей партии.

Но это не помешало Ратасу избраться в Европарламент, чего не скажешь о другом ренегате — сбежавшей из Центристской партии в Партию реформ Марии Юферевой-Скуратовски. Эта депутат парламента, раньше высказывавшаяся в защиту русских школ, теперь требует их «эстонизации» — и «благодарные» избиратели ее прокатили. Ратасу в этом плане оказалось проще — он и ранее, и сейчас ориентировался на этнических эстонцев.

Партия «Эстония 200» — единственная из представленных в эстонском парламенте политических организаций, оставшаяся без мандата в ЕП. Ей мог повредить громкий скандал прошлого года, отголоски которого чувствуются и сейчас.

В прошлом году «Эстония 200» въехала в Рийгикогу во многом на популярности активистки Йоханны-Марии Лехтме, собиравшей деньги на «помощь Украине». Однако потом выяснилось, что Лехтме участвовала в воровстве этих денег — в силу чего ей пришлось очистить только что завоеванное место в парламенте и стать фигурантом уголовного дела.

Не смог пробиться в Европарламент и Айво Петерсон — политический узник, один из лидеров несистемной политической партии «Koos/Вместе». В марте 2023 года Петерсона бросили в тюрьму за поездку с гуманитарной помощью в Донбасс и за участие в двух российских политических телепередачах. С тех пор он находится за решеткой, что не помешало ему баллотироваться.

Хоть голосов Петерсона и не хватило для избрания, его индивидуальный результат (11 507 голосов) оказался выше, чем у одного из победителей — Свена Миксера (9991 голос). Петерсон добился этого результата даже несмотря на то, что эстонская пресса ославила его «врагом народа и государства». Это — определенный показатель умонастроений северо-восточного эстонского региона Ида-Вирумаа (где сосредоточена значительная часть местного русского населения), жители которого как раз и голосовали за Петерсона с наибольшей охотой.

Литва: чиновники против популистов

В Литовской Республике наибольшего успеха добилось правящее объединение «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», продвинувшее в ЕП трех человек — Андрюса Кубилюса (бывший премьер-министр), Расу Юкнявичене (бывший министр обороны) и Паулюса Саударгаса.

И эта партия в целом, и Кубилюс с Юкнявичене в частности известны как последовательные и непримиримые враги России.

Как и в случае с латвийским «Новым Единством», в пользу СО-ХДЛ сыграл тот факт, что это — партия чиновничества, обладающая многочисленным электоратом.

По одному человеку сумели протащить в Европарламент и две другие коалиционные силы — Партия Свободы и Движение либералов. Кстати, от «свободников» прошёл бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас, ратующий за ужесточение политических репрессий в отношении тех жителей, кто не согласен с внешнеполитическим курсом государства.

Однако за время своего нынешнего, уже почти четырехлетнего, пребывания у власти литовские власти успели многим и надоесть (о чем свидетельствует итог недавних президентских выборов), в силу чего оппозиционные партии совокупно тоже добились серьезного успеха.

Так, у Социал-демократической партии Литвы будут отныне два евродепутата — впрочем, возможно, глава партии Вилия Блинкявичюте передаст это место кому-то из коллег, так как ходят толки о том, что президент Гитанас Науседа хочет сделать ее новым премьер-министром.

По одному евродепутатскому месту получили Союз крестьян и «зеленых» Литвы, Демократический союз «Во имя Литвы», «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей» (ИАПЛ — СХС), «Союз народа и справедливости».

Среди людей, прошедших по спискам оппозиционных партий, есть весьма примечательные личности. Так, от ИАПЛ — СХС переизбрался Вальдемар Томашевский — человек, которого литовские националисты ненавидят лютой ненавистью.

Они обзывают его «агентом влияния Москвы» и давно бы посадили под каким-нибудь предлогом, если бы Томашевского не охранял евродепутатский статус (впервые он избрался в ЕП еще в 2009 году) и не страх испортить отношения с Польшей.

А всё потому, что Томашевский без страха обличает литовские власти за проводимую ими внутреннюю политику по этническому угнетению польского и русского национальных меньшинств. Поэтому за неимением «своего» кандидата за Томашевского голосовали и многие русскоязычные литовцы.

Получил мандат и представитель «Союза народа и справедливости» Пятрас Гражулис — личность крайне эпатажная. Он прославился тем, что обвинил спикера литовского Сейма Викторию Чмилите-Нильсен в «крышевании педофилов», уличал элиту в том, что та в преддверии войны с Россией уже эвакуировала своих детей в США, напоказ боролся с гей-пропагандой и раздавал «кричащие» интервью, в которых обличал власти в построении в Литве «тоталитарного государства».

Короче говоря, умелый популист, сумевший конвертировать свои скандальные по местным меркам поступки в голоса избирателей.

А вот прежде самый богатый евродепутат от Литвы, предприниматель-миллионер, уроженец Архангельской области Виктор Успасских (глава Партии труда) решил на этот раз в выборах не участвовать.

Успасских был одним из тех, кто пытался вырвать власть из рук нынешней правоцентристской коалиции, но те затравили его уголовными делами, обвиняя в «коррупции», и в конце концов вытеснили из политики.

* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ.