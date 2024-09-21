Правительство РФ опубликовало перечень государств, политика которых навязывает своему населению неолиберальные идеологические установки. Теперь их граждане, несогласные с диктатом подобных идей, смогут переехать в нашу страну за традиционными ценностями в упрощённом порядке.

Иван Шилов ИА REGNUM

В распоряжении, подписанном главой российского кабинета министров Михаилом Мишустиным, значатся 47 стран, преимущественно западных. В перечень вошли, в частности, США, Великобритания, Украина, Польша и Эстония.

В документе упомянуто большинство стран из списка государств, совершающих недружественные действия против России, который был впервые опубликован еще в 2021 году. Исключение составляют лишь немногие страны, такие как Венгрия и Словакия.

Новый перечень был утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Принятый 19 августа 2024 года документ говорит, что те, кто не приемлет деструктивные неолиберальные установки в своих странах, смогут обратиться за временным проживанием в России.

При этом претендовать на временное проживание на три месяца люди смогут без учёта утвержденной российским правительством квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знания истории России и основ законодательства.

Указ разъясняет, что такая мера была принята для защиты основополагающих прав и свобод человека, а также поддержки людей, выбравших сохранение духовной, культурной и правовой связи с Россией.

Россия как оплот

Российские ценности были официально определены еще в 2022 году президентским указом «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Там, в частности, говорится, что наша страна рассматривает традиционные ценности как основу российского общества.

Документ дает определение таких ценностей, как «нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение граждан России, передаваемых от поколения к поколению, лежащих в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющих гражданское единство, нашедших свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

Среди них перечислены: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство российских народов.

В феврале этого года в своем послании Федеральному собранию глава государства назвал Россию оплотом традиционных ценностей. По его словам, выбор нашей страны разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе. Государства же, сознательно разрушающие нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, Россия же выбирает жизнь, подчеркнул Владимир Путин.

В июне 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что Россия олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада. Она уточнила, что именно наше государство последовательным образом противостоит курсу на «расчеловечивание» и сражается за сохранение цивилизации, основанной на базовых ценностях гуманизма: благе человека, его праве на жизнь и всестороннее развитие, верховенстве добра и неприятии зла, справедливости, взаимопомощи, крепкой и дружной семье.

«Как видим, Россия в очередной раз решает задачи, значимые для всего международного сообщества, человечества в целом. Решает, считаю, успешно, — отметила политик. — Подтверждение этому — новая геополитическая реальность, тот факт, что в борьбе за справедливый миропорядок мы не одиноки».

Россия как убежище

О том, что Россия сегодня является ориентиром для нежелающих принимать навязанные Западом идеи, часто говорили и сами граждане тех государств. При этом они не ограничиваются размышлениями, а подходят к вопросу с практической стороны, планируя связать свою жизнь с нашей страной.

Так, в феврале этого года итальянская студентка Ирена Чеккини на форуме «Сильные идеи для нового времени» задала президенту России вопрос на тему получения российского гражданства. Глава государства в своем ответе подчеркнул, что наши власти будут ориентировать миграционные службы на привлечение в страну высококвалифицированных специалистов.

Речь, однако, идет не только о высоком уровне интеллекта и рабочих навыков. Владимир Путин также одобрил идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. «Идея хорошая ориентироваться на традиционные нравственные ценности при приёме людей, которые хотят у нас здесь жить», — заявил российский лидер.

Потребность в таком упрощении действительно существует — многие гонимые за свои взгляды западные граждане рассматривают Россию как страну для переезда. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тысячи жителей стран НАТО обращаются в российские посольства для получения вида на жительство, визы или «любой формы документов» для эмиграции. По ее словам, таким образом они хотят защитить себя и своих близких от курса коллективного Запада на разрушение традиционных ценностей.

Ранее в беседе с ИА Регнум специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова рассказала, что Россия укрепляет свой статус защитника традиционных ценностей и готова принять тех, кто больше не может жить в условиях неолиберальной диктатуры Запада. По ее словам, для существующих на Западе общественных слоёв и элит, которые ценят истинные традиционные ценности, Россия становится спасительным ковчегом, где семья является важной и главной вещью.

Преодоление стереотипов

В комментарии для ИА Регнум старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения ИОН Президентской Академии Сергей Маргулис говорит, что агрессивное продвижение Западом неолиберальных ценностей, включающих диктат меньшинств, таких как ЛГБТ (движение, признанное в России экстремистским), диаспоры мигрантов, чайлд-фри и антирелигиозные группы, вызывает недовольство у части граждан западных стран. «Наглядным примером этого стала реакция на открытие Олимпиады-2024 в Париже», — подчеркивает эксперт.

«Особенно это усилилось в последние годы и фактически превратилось в доминирующую идеологию, оспаривание которой на практике становится невозможным, — отмечает наш собеседник. — Такая ситуация приводит к желанию у определенной — хотя пока и не столь значительной — прослойки населения уехать в другие страны, которые защищают традиционные ценности».

В беседе с ИА Регнум доктор политических наук, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев рассказывает, что новая мера правительства нашей страны в любом случае положительно повлияет на ситуацию с переездом в Россию граждан западных стран, несогласных с диктатом неолиберальных ценностей.

«Это создает дополнительный стимул, признак открытости для тех людей, которые по своим ценностным установкам чувствуют себя на Западе дискомфортно, — говорит эксперт. В целом же, по словам Бордачева, в России сегодня уже активно ведется работа подобного рода, наша страна открыта для иностранцев, а вопросы трудоустройства решаются достаточно просто, особенно для квалифицированных работников.

По мнению Сергея Маргулиса, сегодня определенным препятствием для увеличения количества переезжающих в Россию является ряд негативных стереотипов о нашей стране, активно продвигаемых западными СМИ. «Нам стоило бы обратить пристальное внимание на необходимость усиления работы с западной аудиторией, как через классические СМИ, так и социальные сети», — замечает он.

С другой стороны, как говорит Тимофей Бордачев, западная пропаганда направлена на западных граждан, чтобы держать их под контролем. «А те граждане недружественных нам стран, для которых Россия открыта, этой пропаганде и так не верят», — подчеркивает специалист.