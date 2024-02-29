Москва, 29 февраля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе, заявил президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию.

РИА Новости/ Максим Блинов

Глава государства напомнил, что старт Году семьи был дан на форуме-выставке «Россия».

«Ценности любви и взаимной поддержки, доверия передаются в семье из поколения в поколение. Так же как культура, традиция, история, нравственные устои и, конечно, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь», — отметил президент.

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Также он подчеркнул, что Россия была и остаётся оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. И этот выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 23 января на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране. В ноябре 2023 года он подписал соответствующий указ. Такое решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Согласно указу, российскому правительству поручили разработать и утвердить план основных мероприятий, оргкомитет возглавила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

В рамках Года семьи в стране пройдёт ряд мероприятий, направленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и на сохранение традиционных семейных ценностей. План основных мероприятий года утвердило правительство, в течение года программа мероприятий охватит 89 российских регионов.

В ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов президент назвал многодетную семью опорой страны. В таких семьях воспитывают качества, на которых держатся не только семьи, но и страна, подчеркнул президент.

20 февраля на пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» российский лидер заявил, что традиционные ценности едины для любого здорового человека, и таких людей много. Кроме того, он назвал хорошей идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.