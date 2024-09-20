В родном Татарстане у Рустама Гатина есть всё: успешный бизнес в сфере общепита, интересные проекты, доброе имя, любимые жена и родители, много друзей… И всё это — в благополучнейших Набережных Челнах, широко известном автограде. Тем не менее уже почти два года (не считая редких отлучек домой) 42-летний предприниматель живёт и работает в Лисичанске — городе, над которым шефствует, помогая в восстановлении, Республика Татарстан.

Из личного архива Рустам Гатин

Здесь, в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, под постоянными обстрелами он и его команда ежедневно готовят и бесплатно раздают пять тысяч порций горячей пищи. Две полевых кухни, прибывшие из Татарстана, работают бесперебойно, чтобы накормить жителей города, где электричество, газо — и водоснабжение еще только восстанавливаются, а недавно этого не было вовсе — горожане готовили еду на кострах…

Но где разбитый обстрелами ВСУ Лисичанск — и где Набережные Челны? Почему преуспевающий предприниматель посчитал необходимым так изменить свою жизнь?

«Это же не мимолётное решение — то, что мы здесь, — объясняет Рустам. — Мы уже несколько лет в своем городе занимаемся благотворительностью: кормим бездомных, нуждающихся. Мы это делаем вместе с моим близким другом, имамом мечети Абдурашид хазратом. Хазрат — это как отец у православных. За каждым хорошим руководителем есть всегда человек, который его вдохновляет, и человек… сейчас я подберу слово… духовный наставник. И я несколько лет назад такого человека встретил».

По словам Гатина, наставник познакомил его с исламом со стороны любви и добра и потребность помогать людям возникла сама собой: решил, что можно кормить бездомных, нуждающихся, которым важно здесь и сейчас поесть. И заодно, чтобы это была не просто раздача еды, смягчать сердца отчаявшихся. Ведь когда человек поел и нашел одежду, он думает, что будет завтра, как дальше жить, где работать.

И всё так закрутилось, что к Рустаму и его коллегам начали присоединяться юристы, психологи, врачи, появился павильон, сделали кабинеты, отопление, парикмахерскую, гардероб, собралось огромное количество волонтёров, бездомные начали получать работу, поскольку подтянулись работодатели, заключили соглашения с центром занятости, поддержал мэр города…

«За два года более 30 тысяч человек мы накормили, более 200 устроили на работу, кто-то нашел семью. Всё, что нам надо, даже не успеваем просить. Сборы ни разу не организовывали, люди сами несут. К нам присоединились практически все», — рассказывает о своей работе Рустам.

А весной 2022 года он и Абдурашид хазрат буквально в один голос сказали друг другу: может, поедем в Донбасс?

Поедем в Донбасс!

Мужчины стали узнавать, как осуществить задуманное, но поначалу получали отказы. Тогда никто не представлял, как обеспечить их безопасность рядом с линией фронта. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев тоже не выразил видимой поддержки, и Рустам уже утрачивал надежду на успех.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917377" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Война за жизнь Рустама Гатина

Но к осени выяснилось, что в душе-то глава города был очень даже за, и всё это время прорабатывал вопрос с руководством Лисичанска и с вице-премьером республики, куратором восстановления от региона-шефа. Было решено, что команда челнинских кашеваров приступит к работе и будет получать обеспечение из родного города: каждые две недели — фура с продуктами.

Рустам был уверен, что сможет всё организовать. В общепите он с 17 лет: был поваром, официантом, администратором, барменом, директором, владельцем предприятия. Знает в этом деле абсолютно всё и очень любит свою работу. Полагал, что и обстрелов не испугается.

По-настоящему тяжелым оказалось другое.

«Когда мы приехали и всё увидели, несколько дней вообще не хотели разговаривать друг с другом, — вспоминает Гатин. — Просто смотрели и впитывали всё горе, весь ужас. Настолько это горе в нас впиталось, что я начал говорить ребятам, чтобы они сердце закрывали каким-то железным щитом, нам ещё здесь работать. Мы могли вообще не выезжать, волонтёров бы наняли. Но важно всё прочувствовать до конца. Мы поняли, что, несмотря ни на что, люди продолжают жить. Нужно поддержать их здесь и сейчас. Мы рядом, будем стараться».

Челнинцы уверены, что не просто привозят и готовят пищу, — они вселяют уверенность, что поддержка есть и будет. Поэтому люди начинают возвращаться домой.

Любовь сильнее страха

Обстановка в Лисичанске по-прежнему сложная.

Продолжаются обстрелы, идут атаки дронов — с этим неизбежно приходится считаться. Из-за воздушных нападений порой срываются выезды в населенные пункты Лисичанской агломерации — Новодружеск и Приволье. Потому что туда не просто «иногда залетает», там упорно обстреливают с украинской стороны. Был случай, когда на глазах кашеваров дрон атаковал машину, им пришлось вытаскивать пострадавших и погибших.

Из личного архива Рустан Гатин с волонтёрами

А недавно беспилотник атаковал «уазик» полевой кухни, который вёз питание в те самые Новодружеск и Приволье. Удар БПЛА пришелся на заднюю часть машины. У неё выбиты стекла, канистры с питанием оказались пробиты осколками, повреждения получила крыша автомобиля. К счастью, в этот раз волонтёры уцелели, но можно представить, какой ужас пережили их близкие.

Но Рустам Равильевич не без гордости отмечает: семья не оспаривала его решение — ни сейчас, ни в самом начале.

«Родители мои очень переживают, но любовь к людям преобладает, никто из близких не спорил со мной, — говорит он. — Папа плакал. Мама сказала: это твое решение, и я очень горжусь. Супруга, когда узнала, сказала: я понимаю, что для женщины нужно родить детей, чтобы состояться. А мужчине надо сделать что-то мужественное и очень серьёзное».

«Наши дети: Лисичанск — Набережные Челны»

Поначалу Рустам шутил: наше оружие — черпак! Но достаточно быстро он перестал быть единственным оружием.

Бывая дома, Гатин встречается с земляками, рассказывает о жизни в Лисичанске так горячо и убедительно, что всякий раз находятся новые добровольные помощники, которые собирают и передают лисичанам книги, одежду, другие необходимые вещи.

Из личного архива Работа полевой кухни в Лисичанске

На одной из таких встреч началась ещё одна история.

Точнее, началась она ещё в Лисичанске, когда во время раздачи еды женщина попросила помочь с памперсами: её сын-подросток болен тяжёлой формой ДЦП. Эта просьба выросла в масштабный проект «Наши дети. Лисичанск — Набережные Челны».

Узнав о судьбе больного мальчика, Рустам задался вопросом, сколько всего в городе детей с ДЦП и аутизмом. Приехав домой, рассказал о ситуации и своём желании помочь маленьким лисичанам, для которых пройти реабилитацию в своём городе совершенно невозможно.

Первыми, кто решительно взялся за дело, стали челнинские центры «Дети ДЦП» и «Чудо-дети». Их руководители Танзиля Егорова и Ася Кислова побывали в Лисичанске, осмотрели потенциальных пациентов, провели коллегиальную диагностику и реабилитационные занятия. И в Набережные Челны поехали не только нуждающиеся в лечении дети — с ними отправились их родители, братья и сестры.

Всех принимали совершенно бесплатно: проживание в санатории, питание, всесторонняя забота…

Быть человеком, которому верят

Не прошло и года с начала проекта, и Рустам с сияющей улыбкой сообщает:

— У нас дети кончились!

Это значит, что все нуждающиеся прошли первый курс реабилитации и начали второй. Помощь получают уже не только дети с ментальными заболеваниями. Сбылась мечта — чтобы к инициаторам проекта присоединилось как можно больше единомышленников. Подключились депутаты, предприниматели, республиканские больницы, частные клиники, центры микрохирургии глаза, самые современные стоматологические клиники…

Результаты реабилитации — огромная радость для всей команды проекта. Это же истинное счастье, что девочка с ДЦП начала ходить, маленькие аутисты побеждают недуг, что поправляют здоровье мамы. Они тоже проходят лечебные процедуры, а еще — снова обретают себя, красивых, уверенных. Для них — салоны красоты, развлекательные мероприятия, посещение театров…

Из личного архива Рустам Гатин

«Государственные театры подключились, — уточняет Гатин. — Вообще, очень приятно, что к нам присоединяются самые лучшие, бескорыстные, небезразличные. Семьи проживают в хороших условиях, если приезжают с двумя детьми — размещаем их в частные детские сады, одни из самых дорогих, и всё это на средства меценатов, наших друзей и единомышленников».

Не правда ли, удивительно, что человек, не имеющий никакого отношения к медицине, стал инициатором и движущей силой такого проекта? Сам он на это отвечает: «Не надо быть медиком, надо быть человеком, которому верят».

Четвёртый миллион порций

А в Лисичанске тем временем уже роздано более трёх миллионов порций горячей еды — весь Татарстан можно накормить, говорит Рустам. Если он о чём-то и сожалеет, так о том, что расширить меню полевой кухни пока что не удаётся. Всё те же каши: гречневая, пшённая, перловая.

Ведь, даже чтобы сварить картошку, нужны условия: её необходимо как минимум почистить и помыть. А на ежедневные пять тысяч порций придётся почистить полторы тонны картофеля! А кашеваров всего шестеро, и проточной воды в Лисичанске нет… В общем, пока каша — зато очень вкусная, с душой приготовленная, а готовить и развозить её стали быстрее: за это время добавились две новые полевые кухни и еще один автомобиль УАЗ.

Благодаря команде кашеваров название города Набережные Челны наполнено для лисичан особым смыслом. И они стараются помогать даже в мелочах. Для Лисичанска стали обычными сцены, когда из проезжающего по улице «уазика» выскакивает мужчина в камуфляже и вручает проходящей мимо бабуле продуктовую тележку, с которой гораздо удобнее ходить пожилым людям — не нужно таскать сумки.

Таких тележек Рустам закупил множество и раздаёт их просто так, как для своих близких.

«Жизнь уже не просто прожита, — размышляет он. — Дед мой на меня по-любому смотрит. Дед, который воевал, благодаря которому я жив. Он не был бы рад, если бы я просто сидел возле телевизора. Он же в своё время встал и пошел воевать. Дед жив, ему 98 лет. Он на Белорусском фронте воевал, ему белорусский президент Лукашенко пишет письма, благодарит. Приезжает в Менделеевск посол Белоруссии и вручает письмо от президента… Как после его наград, рассказов, я, имея знания, реально военные инструменты, такие вещи могу делать — и сидеть в городе? Мы не смогли».

Это ведь тоже война, но другая. Война за спасение жизни.