Подходя к зданию, обращаешь внимание на маленькие афишки мероприятий за стеклом и, конечно, на большие буквы на фасаде — «Луганская молодёжная библиотека» и «Информационный центр». Современная библиотека — это именно информационный центр. И не только.

Из архива

Здание расположилось на трёх этажах в многоквартирном доме практически в самом центре Луганска. Уютный холл, мягкие кресла в форме больших мячей, стеллажи с периодикой и книгами и симпатичный стенд «Калейдоскоп событий», украшенный яркой гирляндой. На стенде — фотографии мероприятий, проходивших недавно в библиотеке.

На первом этаже нас встречает молодая женщина — доброжелательная, с милой улыбкой и светлыми глазами. Это директор Луганской молодежной библиотеки, которая недавно приступила к освоению должности, — Светлана Владимировна Карлова.

Она знакомит нас с отделами библиотеки. Отделы искусств, досуга и творчества, комплектования и каталогизации документов, организации и сохранности библиотечного фонда, самообразования и интеллектуального развития, информации и поддержки молодежных инициатив, отдел инноваций и координационно-методической работы…

Поднимаемся на третий этаж, попадаем в кабинет директора. Здесь разговор начинается о книгах. Светлана Владимировна рассказывает о новых поступлениях. По понятным причинам с 2014 года библиотека не комплектовалась. А с 2023-го ситуация изменилась — теперь библиотека пополняется новыми книгами, в том числе для молодёжи. Основной контингент — именно молодёжь. Хотя самые преданные пользователи «Молодёжки» — читатели старшего возраста, на протяжении многих лет посещающие любимую библиотеку.

«Нам очень приятно, что в прошлом году от наших коллег из Севастополя мы получили в дар более тысячи новых книг! Это стало возможным благодаря реализуемому ими проекту «БИБЛИОдесант», в рамках которого фонд нашей библиотеки пополнился значительным количеством новых книг, а кроме того, наши сотрудники имели возможность побывать на стажировке в библиотеках Севастополя, наладить дружеские, теплые отношения с севастопольцами и привезти новые идеи! — говорит директор. — И другие коллеги искренне поддерживают нас, причем как целые коллективы, так и отдельные неравнодушные писатели, присылающие на наш адрес свои книги».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916949" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Современный библиотекарь Светлана Карлова

Светлана рассказывает о современных авторах, писательстве и книгах. В разговоре мы узнаём, что она литературовед, координатор литературного клуба «Росчерк пера», который посещают начинающие писатели и поэты. Этот клуб уже много лет существует на базе Луганской молодежной библиотеки. «Росчерк пера» — преемник клуба «Глагол». До 2014 года наставником молодых писателей в этом клубе был Андрей Ефимович Медведенко — член Союза писателей СССР, летописец шахтерского края. После 2014-го наставником клуба стал Сергей Никифорович Зарвовский — председатель Республиканского союза писателей. В прошлом году Сергея Никифоровича не стало, клуб пока существует без наставника. Но члены клуба продолжают собираться два раза в месяц по воскресеньям. Начинающие писатели приносят на встречи свои тексты, читают их, затем совместными усилиями начинается преображение текста — без давления и назидания. Часто молодой автор сам меняет концепцию творения, дорабатывает текст.

«Встречи проходят за чашечкой чая, в кругу творческих неравнодушных людей. А совсем недавно мы провели дружеские посиделки на природе совместно с нашими друзьями из литературного клуба «Верлибр» при Доме профсоюзов, куратором которого сейчас является писатель и поэт, член Межрегионального союза писателей Светлана Светоч», — рассказывает Светлана.

Из архива

Ребята из «Росчерка пера» участвуют во Всероссийских конкурсах — как для начинающих писателей, так и для состоявшихся. При молодёжной библиотеке раз в два года проходит конкурс «Молодые голоса» для творческих людей до 35 лет, они могут присылать на конкурс прозу, поэзию и критику. Светлана Владимировна говорит, что ей, как одному из членов жюри конкурса, обычно достаются тексты для оценивания в стиле фэнтези. А к ним нужен особый подход.

Жюри конкурса, в котором есть известные писатели Республики, выбирает победителей, и затем проходит торжественная церемония награждения с дипломами и подарками. Многие известные писатели и поэты Республики делали первые шаги в творчестве именно в конкурсе «Молодые голоса».

Творческая молодёжь — отлично, а как насчёт молодых читателей? Они есть, но хотелось бы больше. И в первую очередь работа современного библиотекаря направлена именно на привлечение читателей. Для этого нужно, чтобы библиотекарь становился настоящим проводником в мир хороших книг. Для начала ему необходимо самому читать. Отдел инноваций и координационно-методической работы «Молодёжки» периодически организует встречи коллег, на которых сотрудники делятся впечатлениями от прочитанных за последнее время книг. Директор тоже подключилась к этим встречам.

«Моё утро начинается с чтения хорошей книги. Среди недавно прочитанных — Дженнифер Арментроут «Из крови и пепла», Ксения Власова «Избушка на костях». А вообще, каждому молодому человеку желательно прочитать «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Это книги, прочитав которые, можно понять жизнь», — перечисляет Карлова.

По мнению начинающего директора и уже опытного библиотекаря (в профессии Светлана более 8 лет), библиотека сегодня — это живой организм. Наполненное смыслами пространство. Место возможностей, причём как для посетителей, так и для самих библиотекарей. Сотрудники отделов реализуют интересные проекты, среди которых «Природа. Экология. Молодежь» — проект, разработанный совместно с активистами Молодежного экологического движения «Делай!», «Живая книга» — организация и проведение встреч с интересными, креативными, творческими людьми Республики, «Ровесник ровеснику» — проект, направленный на пропаганду среди молодежи здорового образа жизни, который реализуется со студентами Луганского государственного медицинского университета им. Святителя Луки, активистами Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»…

Из архива

И хотя, по утверждению молодого директора, библиотеке еще далеко до достижений и возможностей расположенной в Москве Российской государственной библиотеки для молодежи, на которую они равняются и с которой много лет поддерживают дружеские связи, коллектив старается идти в ногу со временем, привлекать новых читателей и новых специалистов-библиотекарей.

«Главное в нашей работе — энтузиазм, желание всему учиться. А еще терпение. Если у молодого человека, желающего стать сотрудником библиотеки, есть огонёк в глазах, есть смелость пробовать свои силы в разных видах деятельности, в разных отделах — от абонемента на выдаче книг до проведения массовых мероприятий с большим количеством посетителей, — то все у него получится! Не бояться ничего, любить читать и хоть немного владеть современными технологиями — вот образ начинающего библиотекаря. А человека-универсала из него мы сделаем, всё в наших силах», — убеждена Светлана.

В библиотеке есть всё для профессионального роста — курсы, форумы, конференции. Было бы желание. А когда есть желание, рождаются новые смелые идеи.

В феврале 2024 года благодаря поддержке министерства культуры ЛНР молодежная библиотека подала заявку на грант от президентского фонда культурных инициатив. Молодая команда энтузиастов, сотрудники разных отделов библиотеки во главе со Светланой Владимировной решили попросить у фонда средства на проведение конкурса чтецов духовной поэзии «Живое слово мудрости духовной». Это конкурс, который библиотека проводит каждый год для творческой молодёжи. Участники присылают на конкурс видео, в которых читают на память стихотворение или прозу. Лучших чтецов приглашают на конкурс очных прослушиваний в библиотеку. Опытные члены жюри отбирают шестерых победителей.

«В нынешнем году финал конкурса пройдёт в первой половине ноября. Фонд «Живи Донбасс» в союзе с Луганской молодёжной библиотекой получили грант от Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Живое слово мудрости духовной». Заявку одобрили в июне, победители получат отличные призы, а также специальный приз от Луганской академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского», — рассказывает Светлана.

Из архива

С каждым годом число желающих поучаствовать в конкурсе растёт. Молодёжь Республики — активная, целеустремленная, творческая. И хотя современные школьники и студенты всё-таки отличаются от молодых людей 90-х, объединяет их дух авантюризма.

Разумеется, на становление и формирование современных подростков Республики повлияла и военная ситуация в регионе. Молодые люди с раннего детства живут в условиях, когда на дома падают снаряды, гибнут родственники и близкие, а сам человек не знает, проснётся ли завтра. Во взглядах подростка читаются мудрость не по годам, и в то же время неутомимая жажда жизни и, конечно, вера в мирное будущее.

Жутким летом 2014-го, когда Луганск систематически обстреливали, в городе не было света и воды, Светлана никуда не уезжала.

«Тяжёлое лето 2014-го показало, что главное — поддержка близких, поддержка соседей. Если до 2014-го выходишь на улицу в нашем Каменном Броде, и толком не знаешь никого, а тем страшным летом все сплотились, все, как могли, поддерживали друг друга. Что еще меня спасало в то время? Труд, заботы по дому, вязание, чтение. Я не могла себе позволить паниковать, так как на меня смотрели мои близкие и, в частности, моя пятилетняя дочь. Нельзя было показывать ребёнку свой страх. Сначала спускались в подвалы, пережидали. Потом привыкли и перестали прятаться. Конечно, много чего можно вспомнить, но мало что можно рассказать», — подытоживает Карлова.

На наш вопрос, не скучно ли работать в библиотеке, она улыбается и приглашает прийти на любое мероприятие.

«Библиотекарь сегодня — это человек-оркестр, человек-трансформер, «ходячая» база знаний. Это и консультант, и методист, и зожник, и массовик-затейник, и хранитель ценных книг, и пиарщик, и менеджер, и даже классический политрук (как в советское время), который несёт доброе, вечное, светлое… В нем — спайка многих качеств и умений. Библиотекарь сегодня — это не «синий чулок», а настоящий супергерой. Не верите? Тогда приходите в Луганскую молодежную библиотеку! Наши двери открыты для всех!» — говорит Светлана.