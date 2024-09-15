В столице ДНР на бульваре Шевченко почти десять лет стоял скромный мемориальный крест в память жертвам киевской агрессии. Простая деревянная конструкция, небольшая табличка — одно из многих памятных мест столицы ДНР, где с 2014 года от хаотичных и варварских обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно гибнут простые люди.

Соцсети. Кадр из видео

Дончанам не свойственна патетика, вычурность и показное проявление чувств, однако это не значит, что боль утраты стерлась из их сердец. У неброских крестов, табличек, памятных камней, мемориалов вне зависимости от календарных дат и памятных событий регулярно лежат живые цветы.

К сожалению, в городе нашелся персонаж, который среди бела дня сломал крест на бульваре Шевченко. Чем помешал ему стоявший там с 2015 года знак скорби, пока неизвестно. Однако злодеяние вандала попало на видео, так что не приходится сомневаться — в скором времени его поймают, и он понесет заслуженное наказание.

Жители города абсолютно справедливо возмутились такому поведению. В своих комментариях к сообщениям о случившемся они выражают гнев по отношению к варвару и призывают найти его как можно быстрее. Их позиция вполне понятна: своим поступком вандал покусился на память тех людей, чьи жизни оборвались на этом бульваре в результате обстрела ВСУ десять лет назад.

День, когда пришла боль

27 августа 2014 года около того места, где еще недавно стоял крест, развернулись чудовищные и кровавые события.

Еще утром того дня украинская артиллерия начала обстреливать Донецк, взрывы были слышны и в центре города, и на его окраинах. Тогда огонь ВСУ разрушил не менее десятка домов и вызвал пожар на территории шахты имени Абакумова.

Около 15 часов украинские военные ударили по Калининскому району, снаряды попали в жилой дом на улице Цусимская. Также в результате обстрела начался сильный пожар в районном ДК.

Били артиллеристы ВСУ по Донецку, как обычно, без разбора, хаотично накрывая мирных жителей. Часть прилетов пришлась по бульвару Шевченко, где страшной смертью погибли сразу трое человек.

Семья с трехлетним ребенком заживо сгорела в автомобиле, попавшем под обстрел. На кадрах, сделанных на месте трагедии во время, когда из остатков «Жигулей» доставали тела, видно, что мать даже после смерти обнимала свое дитя.

«Калининский район. Сейчас. Трое сгоревших мирных жителей в машине. Поврежденные дома. Прямое попадание. Сгорел Центр молодежи. Страшно», — сообщил тогда заместитель председателя Ворошиловского райсовета Донецка Иван Приходько.

Были и другие погибшие и пострадавшие, в том числе и в соседних автомобилях: сообщалось, что всего те украинские залпы по Донецку унесли жизни не менее семи человек, а еще десятки получили ранения. Кроме того, несколько домов и школ получили различной степени повреждения.

«Случайный» вандализм

Погибших, к огромной скорби, уже не вернуть, однако в наших силах сделать так, чтобы память о них оставалась с нами. Мемориалы стоят по всему Донецку и другим городам региона — от неприметной таблички до Аллеи ангелов, комплекса, посвященного памяти детей, погибших при обстрелах Донбасса.

К сожалению, случай с крестом не стал первым, когда нашлись люди, готовые надругаться над народным горем и памятью о тех, кто по вине ВСУ уже не с нами. Так, в прошлом году житель Горловки разбил мемориал погибшим от украинских обстрелов мирным жителям города.

Тогда вандала оперативно задержали, а чуть позже в сети появилось видео с его извинениями и словами о готовности восстановить памятник. По словам мужчины, он совершил данное преступление якобы случайно — но как можно совершить такое злодеяние «случайно», понять очень и очень непросто.

«Акцентирую, что он является горловчанином, который воочию видит преступления украинских террористов против мирных граждан. Несмотря на это, он уподобился укронацистам, разрушив память народа», — справедливо отметил тогда мэр города.

Прискорбно, что в тех местах, где война оставила неизгладимый след, иногда появляются антиобщественные элементы, которые стремятся «воевать» с памятью о согражданах и бойцах, которые отдали жизни за нашу страну.

Несколько месяцев назад вандалы облили краской памятник Герою России Владимиру Жоге (позывной Воха), установленный в Макеевке.

Напомним, в 2022 году Воха получил смертельное ранение, когда обеспечивал выход мирных жителей из Волновахи — ему было всего 28 лет. К счастью, коммунальным службам удалось быстро привести в порядок бюст воина с наградами на груди, установленный на постаменте из красного гранита.

Возможно, в некоторых случаях играют определенную роль глупость и недостаток образования, как в ситуациях, когда подростки оскверняют памятники Великой Отечественной. Буквально на днях в городе Енакиеве в ДНР правоохранители задержали несовершеннолетнюю, которая прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла цветы на мемориале памяти погибшим в годы той войны.

Теперь 14-летней школьнице «светит» до трёх лет колонии или обязательных работ. Впрочем, следствию еще предстоит разобраться, имел ли акт вандализма место по глупости или это было осознанное осквернение памятника.

Личности подобных вандалов, включая сломавшего крест на бульваре Шевченко, непременно будут установлены, а притворное раскаяние, которое они зачастую разыгрывают, будучи уже в полиции, не избавит их от ответственности по всей строгости закона.

Ведь каждый такой акт вандализма — это не просто порча имущества, а, по сути, наглый плевок в лицо обществу, чтущему память и своих погибших героев, и убитых ВСУ мирных жителей.