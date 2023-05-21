Горловка, ДНР, 21 мая, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Житель Горловки разбил мемориал погибшим в результате обстрелов украинских войск мирным жителям города. Об этом 21 мая сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости Горловка

«Сегодня ночью Загаргаев Гацай Казим Оглы, 1992 года рождения, разбил Мемориал погибшим мирным жителям города Горловка. Акцентирую, что он является горловчанином, который воочию видит преступления украинских террористов против мирных граждан. Несмотря на это, он уподобился укронацистам, разрушив память народа», — написал он.

Приходько уточнил, что вандала задержали правоохранители, которые выясняют мотивы такого поступка

Также мэр Горловки выложил фотографии подвергшегося нападению вандала памятника, на которых видно, что его постамент расколот на несколько частей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая после осквернения символов воинской славы в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело. На аллее Славы городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа 5 мая двое мужчин осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы».