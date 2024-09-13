В августе жителям Донецка вновь начали приходить платёжки за воду. Причём платить должны даже те, у кого воды либо нет совсем, либо то, что течёт из крана, больше похоже на жидкую грязь.

ИА Регнум

В феврале 2022 года после обстрелов ВСУ была нарушена работа ключевого источника водоснабжения ДНР — канала Северский Донец — Донбасс. Разрушился узел, фильтрующий воду из Северского Донца. Донецк и другие населённые пункты республики тогда переключились на воду по графику, в некоторых районах водоснабжения не было по несколько месяцев.

«В моём районе три месяца не было воды. Потом её начали давать, но не всем, — рассказывает ИА Регнум журналист местного информационного агентства «Блокнот Донецк» Алексей Руцкой.—Есть несколько жилых массивов, где воды нет с 2022 года».

Уже 1 марта 2022 года в ДНР ввели мораторий на оплату водоснабжения. Жители города считали его справедливым: нет воды — платить не за что. Как заверяли власти республики, мораторий продлится до «стабилизации обстановки». Но 29 августа 2024 года ГУП «Вода Донбасса» объявило, что начинает взимать плату за воду с дончан, причём с 7 августа — фактически задним числом.

В заявлении «Воды Донбасса» указано, что «рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта» своим протоколом отменила мораторий, который в 2022 году подписал глава ДНР Денис Пушилин. При этом сам протокол не опубликован, кто входил в состав рабочей группы — неизвестно.

Теперь за воду должны платить жители Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Енакиево, Дебальцево, Зугрэса, Иловайска, пгт Пантелеймоновка и всех населённых пунктов этих городских округов. Отдельно отмечается, что дончане, у которых есть индивидуальные счётчики, будут платить по ним. А если счётчика нет, начисления идут по «суточной норме потребления в день осуществления подачи воды». При этом воду в ДНР продолжают давать по графику — несколько часов вечером.

Но и это еще не всё. Если воды в кране нет совсем, в любое время дня и ночи, начислять сумму для оплаты будут по «суточной норме потребления по уличной колонке в день осуществления подачи воды» — от 40 до 60 литров в сутки с человека (норма отличается для разных городов региона).

Охота с дронов

Новость об отмене моратория, а тем более о начислениях задним числом шокировала местных жителей, рассказывает Алексей Руцкой. Всего месяц назад доведённые до отчаяния отсутствием воды дончане даже перекрывали дорогу в городе — и тут получили такой сюрприз. При этом многие узнали, что задолжали за воду, когда зашли на сайт проверить сумму за коммунальные платежи, говорит журналист.

В свою очередь, представители «Воды Донбасса» сообщили: если кто-то из горожан не согласен с начисляемыми за воду суммами, может обратиться за перерасчётом в абонентский отдел. То есть физически прийти в офис предприятия. А это крайне опасно, уверен Руцкой.

«Представьте: летают беспилотники, высматривают скопления людей. Люди пошли в абонентский отдел, собралась даже небольшая толпа. Беспилотник видит её и сбрасывает гранату», — говорит собеседник ИА Регнум, добавляя, что подобный случай уже был.

Одной из читательниц журналиста пришла квитанция с 25 «кубами» использованной воды. Женщина поехала писать заявление по поводу установки водомера, который нужно опломбировать, и попала под обстрел.

«Она жива, даже не ранена, но суть в том, что офис компании «Вода Донбасса» находится на Текстильщике, неподалёку от рынка «Сокол», куда недавно прилетело и погибли три человека», — рассказывает Руцкой.

При этом решить вопрос по телефону невозможно. Пытавшийся это сделать дончанин Виктор Васильев описал свой опыт и ощущения в одном из сообществ «ВКонтакте»: «Что делать, куда обращаться? Если диспетчеры Водоканала хамят и смеются в ответ на звонки, то тут и украинцев не надо, чтобы ситуация накалилась до предела».

Вода опасна для жизни

3 сентября Денис Пушилин провёл совещание с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований. Обсуждался в том числе «водный» вопрос.

По итогам встречи Пушилин в своём Telegram-канале признал, что воду в Донецке по установленному графику подают не везде, доходит она не до всех, а выставление счетов жителям задним числом глава ДНР назвал несправедливым. При этом он никак не прокомментировал отмену собственноручно подписанного моратория, зато поручил минстрою республики вместе с «Водой Донбасса» провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу подаваемой воды и «разработать комплекс мер по её улучшению».

Качество воды в кране — это еще одна большая проблема дончан. Первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков заявлял, что вода «соответствует нормативам технического регламента в чрезвычайной ситуации на выходе из фильтровальной станции». Но даже если это действительно так, до горожан вода доходит по давным-давно не ремонтировавшимся трубам, по пути превращаясь в коричневую жижу. В Донецке её прозвали «нутеллой». Кроме того, жители разных районов города выкладывают ролики в соцсетях, где достают из воды личинки комаров.

Очевидно, что готовить еду на такой воде, а тем более пить её — опасно для жизни. Дончанка Ольга решила проверить качество воды, текущей из её кранов. Купила солемер, он же TDS-тестер. Прибор нужно опустить в воду и подержать в течение 2 секунд, после чего он выдаёт значение PPM (количество миллиграммов растворённых частиц на 1 литр воды). Согласно общепризнанной классификации, до 150 ppm — это мягкая вода, в пределах 300 — допустимой жёсткости, свыше 500 — опасная.

Прибор Ольги показал 1049. Женщина написала, что тем же прибором изменяла качество воды в Ростове, где живёт сын, и получила значение 450. При этом цена за воду в двух регионах — практически одинаковая.

Невозможно ремонтировать под обстрелами

Нельзя однозначно утверждать, что в Донецке плохое или хорошее качество воды — оно сильно отличается в зависимости от района города, говорит ИА Регнум депутат Народного Совета ДНР, председатель комитета Народного Совета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений Юрий Леонов.

По его словам, в прифронтовых посёлках и прилегающих к линии боестолкновения частях Кировского, Петровского и Куйбышевского районов давно не было капитального ремонта внутридомовых коммуникаций. Там качество воды хуже, к тому же может вообще не хватать давления для подачи воды на верхние этажи либо она вовсе не доходит до отдельных домов.

Наиболее критическая ситуация, отмечает Леонов, сложилась в Кировском и Петровском районах: не только из-за износа труб, но и потому, что в условиях постоянных обстрелов попросту невозможно отремонтировать повреждённые коммуникации.

«Любая ремонтная бригада, выезжающая в Петровский или Кировский районы, становится мишенью для обстрела. О серьёзных восстановительных работах там сейчас говорить трудно. Отсюда и нехватка людей, бригад.

Но, повторю, ситуация разная: где-то идёт совершенно нормальная вода, где-то — в районах на переднем крае у фронта — давление низкое и на верхних этажах воды нет, а в низинах ситуация получше. Нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно», — уверен Леонов.

В качестве подтверждения собеседник ИА Регнум предоставил редакции видеозаписи местных жителей: у кого-то из дончан действительно хороший напор и приемлемое качество воды, у других из крана течёт мутная жидкость, а где-то воды нет совсем.

Но платить теперь, после отмены моратория, должны будут все.