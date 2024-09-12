Запад готовится предоставить Украине более широкие возможности по использованию своих дальнобойных вооружений. Проще говоря, разрешит бить по целям на территории России. Официального решения еще нет, но очевидно, что это лишь вопрос времени.

ИА Регнум

В среду, 11 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев, где встретились с Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками. По сообщениям СМИ, главной темой переговоров стал вопрос снятия ограничений на удары западным оружием по России. В первую очередь речь идёт о тактических ракетах ATACMS для комплекса HIMARS и франко-британских боеприпасов «воздух-земля» SCALP-EG/Storm Shadow.

«США с первого дня были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя на Украине. Мы будем продолжать это делать», — заявил Блинкен.

В то же время ряд западных СМИ сообщил, что решение уже было принято, однако официально о нём не говорят. Британская газета The Guardian предполагает, что официальное заявление о ракетах дальнего радиуса действия, сделанное в Киеве, могло бы стать «излишне провокационным». При этом авторы издания отмечают, что США и Великобритания введут некоторые ограничения на использование Украиной дальнобойных вооружений, «чтобы избежать безрассудных или ненужных атак».

О том, что решение об использовании ВСУ дальнобойных вооружений уже принято, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав обсуждение «камуфляжной дискуссией».

Раньше Киев не раз запрашивал разрешение на удары дальнобойным вооружений по территории России, в первую очередь по авиабазам и другим военным объектам. Неизвестно, что именно заставило Запад изменить свою позицию, но в любом случае решение приведёт к эскалации конфликта, заявил в беседе с ИА Регнум военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Очевидно, это решение прямо скажется на безопасности нашей страны. Удары будут наноситься не только по приграничным районам, но и по крупным промышленным объектам, которые находятся в населённых пунктах, где проживают сотни тысяч и миллионы наших сограждан», — отмечает эксперт.

При этом, добавляет он, ВСУ не в состоянии изменить ход военных действий при помощи дальнобойных вооружений Запада — и на это есть ряд причин.

«Ничего нового для ПВО России»

Первые сообщения о том, что Киев может получить дальнобойные ракеты ATACMS, появились ещё весной 2022 года на фоне начавшихся поставок реактивных систем залпового огня HIMARS.

Уже тогда в СМИ появились карты, на которых были отмечены территории России, находящиеся в трёхсоткилометровой зоне поражения ракет. При условии, если пусковая установка будет расположена непосредственно на границе и/или линии боевого соприкосновения, в зону поражения попадают областные центры: Курск, Брянск, Белгород, Воронеж, Орёл, Липецк и Ростов-на-Дону.

Однако только в апреле 2024 года Белый дом официально заявил о передаче ВСУ ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.

По данным СМИ, речь идёт о нескольких десятках ракет из арсеналов армии США, срок годности которых близок к истечению. Скорее всего, в руки ВСУ попали ракеты ATACMS Block1A с боевой массой 160 килограммов.

С тех пор ракеты неоднократно задействовались для атак на территорию Запорожской области, Крыма и ДНР. Однако новые вооружения не позволили ВСУ изменить ход военных действий. И не позволят, уверен военный эксперт Александр Михайловский.

«Что касается ATACMS, тут есть важный аспект. Уже все знают, что зона в 100-150 километров от границы — под постоянным наблюдением наших средств разведки. В качестве примера — недавний удар по училищу в Полтаве. Если выкатить те же комплексы HIMARS ближе к границе, для ВСУ резко возрастает риск, что они будут уничтожены во время пуска или сразу после», — отмечает эксперт в разговоре с ИА Регнум.

Раньше несколько комплексов HIMARS были размещены вблизи границы с Курской областью для поддержки наступления ВСУ. Вскоре их уничтожили. Поэтому массированно применять эту технику у противника точно не получится.

Аналогичным образом ситуация обстоит и с ракетами воздушного базирования Storm Shadow. На вооружении ВСУ находится модификация боеприпаса с дальностью поражения до 250 километров. Однако в распоряжении украинской авиации есть лишь ограниченное количество самолётов, пригодных к применению этих вооружений: оставшиеся бомбардировщики Су-24 и, возможно, истребители F-16.

Для пуска по объектам в глубине российской территории самолётам необходимо приблизиться как можно ближе к границе, а значит — попасть в зону поражения российских комплексов ПВО.

«Собственно, в боевом плане ничего не меняется. Наша система ПВО уже встречалась с этими целями, уже научилась их сбивать. Тому есть масса примеров. В итоге уже несколько месяцев о применении ВСУ дальнобойных вооружений почти ничего не слышно. Возможно, они их копят для новой серии атак, но эффективность будет невысокой, потому что потерян фактор неожиданности», — говорит Михайловский.

Российские удары в ответ

Учитывая как ограниченный запас дальнобойных боеприпасов, так и риски при их использовании, можно предположить, что Киев будет использовать западное оружие крайне осторожно. Вероятнее всего, бить будут по объектам инфраструктуры — такой тактики Киев придерживается на протяжение всего периода военных действий.

Россия же сможет ответить симметрично, поясняет Александр Бартош.

«США и НАТО хотят перенести военные действия на российскую территорию. Мы регулярно наносим удары по объектам на территории Украины, но стоит переходить на более высокую ступень эскалации, к которой нас вынуждают. В числе целей для ответной атаки для начала можно рассмотреть мосты через Днепр, например, или узлы коммуникаций», — полагает эксперт.

В целом же Киев и стоящий за ним Запад должны осознавать, что эскалация конфликта — палка о двух концах. А последствия от применения вооружений по российским объектам могут ощутить как в Киеве, так и в странах, которые помогают ВСУ.