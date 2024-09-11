В Саратове 74-летняя местная жительница умерла, поев маринованных грибов собственного приготовления. Причиной гибели женщины, сообщило региональное управление Роспотребнадзора, стали попавшие в банку синеножки — условно съедобные грибы.

ИА Регнум

Также синеножку называют рядовкой лиловоногой или синим корнем. Это крупный гриб с желтоватой шляпкой и серо-фиолетовой мякотью, сладковатой на вкус. Перед приготовлением его необходимо отваривать. Вероятно, погибшая пенсионерка этого не знала.

При этом синеножку сложно, но можно перепутать с одним из самых опасных грибов — бледной поганкой. Под этим названием объединяются близкие виды грибов: зелёная, желтая и белая поганки. Пластинки под шляпкой поганок белые, ножки — тоже, а у основания есть клубневидное утолщение, окружённое воротничком.

Бледные поганки часто принимают за молодые шампиньоны, реже — за сыроежки.

Ядовиты все части бледной поганки: шляпка, ножка и кожица. Поэтому даже незначительная примесь её к съедобным грибам способна вызвать отравление. При этом никакая кулинарная обработка (вымачивание, отваривание, сушка, засолка, маринование) не нейтрализует яд бледной поганки.

Её токсины вызывают тяжелые поражения печени, селезёнки, почек, желудочно-кишечного тракта, сосудов, сердечной мышцы и центральной нервной системы. Признаки отравления — тошнота, частая и сильная рвота, резкие боли в животе, а также общая слабость и головная боль.

Попав в организм, яд бледной поганки даёт о себе знать не сразу — примерно через 12 часов. Всё это время яд разрушает работу организма, а когда появляются признаки отравления, спасти человека становится крайне трудно. Токсин гриба бледной поганки, проникший в кровь, можно удалить из организма только при помощи гемодиализа.

О смертельных случаях отравления грибами писали ещё древнегреческие писатели и философы. Среди самых известных жертв — римский император Клавдий, французский король Карл VI и Римский папа Климент VII.

Мухоморы с маркетплейсов

В целом же все грибы можно поделить на три степени съедобности:

— безусловно съедобные (маслята, белые грибы, подосиновики, шампиньоны и другие). Они не требуют предварительной обработки перед приготовлением.

— условно съедобные (грибы, у которых из мякоти выделяется млечный сок, имеющий жгучий вкус: грузди, волнушки, свинушки и др.). Они требуют предварительного вымачивания в проточной воде или варки, в процессе которой токсины, содержащиеся в соке, удаляются;

— несъедобные грибы (мухомор, бледная поганка, жёлчный гриб и др.). Яд из них не выводится даже в процессе предварительной обработки и смертельно опасен для человека.

В отличие от бледной поганки мухомор, особенно красный, трудно спутать со съедобным грибом. И всё-таки даже красным мухомором регулярно травятся россияне. Кроме того, нельзя забывать о существовании серо-розовых и пантерных мухоморов, имеющих скромную окраску и отдалённо похожих на шампиньоны.

Основное ядовитое вещество мухоморов — мускарин. Это сильный яд, 3–5 мг которого убивает человека. Такое количество мускарина содержится в трёх-четырёх мухоморах. Тяжелее всего отравление протекает у детей, стариков и людей, страдающих сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями.

Иногда дети пробуют грибы, которые привлекают необычным видом. В прошлом году такой случай был в Омской области — мухомор в лесу попробовала пятилетняя девочка. Через несколько часов у неё началась рвота, девочку срочно госпитализировали. К счастью, ребёнка удалось спасти.

В последнее время участились случаи отравления сушеными мухоморами, которые россияне покупают на маркетплейсах. В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге жертвой отравления мухоморами, продающимися как БАД, способствующий снятию стресса и повышению работоспособности, стал человек по фамилии… Мухоморов.

«Народ собирает всё подряд»

В Союзе грибников России сообщают, что ежегодно в стране регистрируется до двух тысяч смертельных отравлений грибами, а ещё около 10 тысяч случаев заканчиваются тяжёлой интоксикацией и длительным лечением.

При этом грибы мутируют: даже опытные грибники путают ложный опёнок с настоящим. Ложный опёнок содержит небольшое количество токсинов, съев которые, человек не умрёт, но сильная диарея, рвота, повышение температуры и слабость в течение 2–3 дней гарантированы. Намного опаснее перепутать со съедобными опятами галерину — токсин этого гриба разрушает печень и вызывает токсический гепатит.

В 1990-е годы массовые отравления грибами прокатились по Воронежской области. В 1992 году из 400 жертв «тихой охоты» погибли 44 человека, в 1999-м году из 357 человек умерли 28. А уже в 2005 году был зафиксирован 81 случай тяжёлых отравлений дикорастущими грибами, 17 человек умерли.

Специалисты-микологи объясняют это тем, что в Воронежской области, лесостепном регионе, много грибов-двойников, и грибники не всегда могут распознать «маскирующуюся» под другие грибы бледную поганку.

«В лесостепной зоне грибов мало, поэтому народ собирает всё подряд. Конечно, лучше собирать грибы благородные: боровики, моховики, подберёзовики, подосиновики, маслята. Среди таких грибов нет ядовитых. А вот в пластинчатых грибах надо разбираться.

И ещё грибы следует собирать подальше от трассы, так как они впитывают все опасные выхлопы, нужно рассматривать любой гриб на наличие белого налёта вроде плесени. Это заражение высшего гриба низшими тоже может вызвать сильное отравление», — рассказал ИА Регнум доцент кафедры ботаники Тверского государственного университета, кандидат биологических наук Сергей Курочкин.

Большое количество отравлений грибами бывает во время засухи — сейчас в большинстве российских регионов очень сухо. Грибы, даже неядовитые, накапливают большие концентрации ядовитых веществ и вызывают отравления — не смертельные, но очень неприятные.

Токсины сами не выводятся

Летом палаты, где лежат отравившиеся грибами, в стационаре никогда не пустуют, говорит ИА Регнум заведующий инфекционным отделением одной из тверских больниц Дмитрий Рясенский.

Первая помощь при подозрении на отравление грибами — звонить в скорую, отмечает врач. В одних случаях дело ограничивается расстройством желудка, в других заканчивается смертью.

«Грибные токсины различаются действиями. Наиболее безвредными среди них являются локально возбуждающие. Они содержатся в рядовках и многих условно-съедобных грибах: волнушках, черных сыроежках, чернушках. Их действие ограничивается симптомами пищевого отравления, а при правильной обработке продуктов перед подачей на стол не проявляется вовсе», — рассказывает Рясенский.

Опаснее всего, как уже говорилось, циклопептиды — яды, содержащимся в бледных поганках и мухоморах. При попадании в желудок они вызывают лёгкое расстройство. Через 2–3 дня оно может смениться видимым облегчением. Но это не значит, что токсины вывелись сами собой.

«Страшные последствия наступают, когда яд достигает жизненно важных органов: мозга, печени, почек. Не ждите, что грибная интоксикация пройдет сама собой.

Если в организм попали циклопептиды, без лечения максимум через две недели наступит смерть. До приезда скорой нужно вызвать рвоту, если её не было, промыть желудок раствором соли, принять активированный уголь.

Если неизвестно, какими грибами отравился человек, надо сохранить для исследования их отторгнутые фрагменты. Пациент, после оказания первой помощи, обязательно госпитализируется, ему вводится антидот, выводятся токсины, восстанавливается электролитный баланс, поддерживаются функции печени. Лечение может занять от двух недель до двух месяцев», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Безопаснее же всего, говорит Рясенский, если и идти за грибами, то не есть их, а просто собирать. «Тихая охота» — один из самых доступных способов снятия стресса. Если соблюдать меры предосторожности, от подобного хобби можно получить массу удовольствия и пользы для организма.