Уже в ближайшее время Киеву может не хватить воды. Причина — загрязнение реки Десна, состояние которой ухудшается с каждым днём. Об этом 10 сентября в телеэфире заявил заместитель директора водоснабжающего предприятия «Киевводоканал» Владимир Костюк. Впрочем, в компании его слова поспешили опровергнуть, но осадок — то есть проблемы с водой — остался.

ИА Регнум

В комментарии телеканалу «Эспрессо» Костюк сказал, что из-за загрязнения Десны Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения. При этом 70% питьевой воды в украинскую столицу поступает именно из этой реки, состояние которой украинские эксперты откровенно называют катастрофическим.

«Альтернативы этому водозабору сегодня нет. Его потеря приведёт к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — заявил Костюк.

Более того, ситуация только ухудшается: специалисты берут пробы воды два раза в неделю и каждый раз получают всё более плачевные результаты. Загрязненная вода, как утверждает замдиректора «Киевводоканала», опустилась уже ниже Чернигова.

«Мы ожидаем наихудших результатов. Если они подтвердятся и наша действующая технология не будет способна очистить воду, возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и перехода на другие: Днепровскую станцию и артезианские источники. Однако эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь Киев», — рассказал Костюк.

Уже через несколько часов в «Киевводоканале» слова замдиректора предприятия назвали «некорректными».

«Хотим подчеркнуть, что представитель «Киевводоканала» в эфире телеканала «Эспрессо» озвучил наиболее пессимистичный сценарий развития событий, вероятность которого в настоящее время низка», — сказано в официальном релизе компании, в котором также утверждается, что предприятие делает всё возможное, чтобы киевляне не столкнулись с негативными последствиями загрязнения Десны.

Тем не менее уже утром 11 сентября заместитель городского главы, секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко, заявил: загрязнённая вода действительно движется в сторону Киева, а власти города готовятся в том числе к «самым пессимистичным сценариям».

Сахарный завод и мёртвая рыба

Украинские чиновники и эксперты забили тревогу еще в середине августа. Первым это сделал мэр Вышгорода Киевской области Алексей Момот. По его словам, в Десне обнаружили отравляющее вещество, которое попало в реку по течению из реки Сейм — с территории Курской области.

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ. Это привело к снижению количества кислорода в воде, начала массово гибнуть рыба.

Украинские спикеры в качестве основной версии с самого начала называли повреждение очистительных сооружений сахарного завода, который находится в поселке Тёткино Глушковского района в Курской области. Эту версию озвучил в среду и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Жители Чернигова, Шостки и других населенных пунктов региона соглашаются с этой версией. По местным Telegram-каналам ходит крик души местного жителя: «Так это же наши по сахарному заводу и ударили, почему власть молчит?! У нас теперь мёртвая река».

В свою очередь руководитель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко не согласен, что всему виной именно сахарный завод в Тёткино. Он считает, что источником загрязнения является кожевенное производство.

Вскоре первый замминистра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий сообщил, что в Черниговской области река Сейм загрязнена полностью, остановить массовый мор рыбы невозможно. В соседней Сумской области заявили об аналогичных проблемах.

А еще 9 сентября министр экологии Светлана Гринчук в эфире единого телемарафона рассказала, что за время «ликвидации чрезвычайного происшествия» в Сейме и Десне было собрано около 26 тонн погибшей рыбы, но ситуация постепенно улучшается. В это время жители Сумской и Черниговской областей публикуют видео, на которых видны целые участки рек и заводи, полностью заполненные мёртвой рыбой. Никакого улучшения люди не видят.

Еще одна версия загрязнения рек — повреждение подстанций, из-за чего очистные сооружения остались без электричества и остановились.

Власти успокаивают, экологи паникуют

Теперь же под угрозой столица. Около 70% украинцев пользуются центральным водоснабжением, 80% из них получают воду из поверхностных водоёмов — прежде всего это реки Днепр и Десна. Их состояние еще до начала СВО экологи оценивали как «небезопасное».

По данным экологических организаций, в некоторых регионах отклонение в качестве воды составляет 70-80%. Днепр, Северский Донец, Днестр и Западный Буг до сих считались самыми загрязненными реками Украины, но теперь Десна может составить им конкуренцию.

Еще год назад украинское новостное агентство «Фіртка» анализировало воздействие военных действий на состояние водоёмов страны. Среди наиболее опасных факторов авторы отмечали попадание в воду загрязняющих веществ из-за повреждений нефтехранилищ и складов горюче-смазочных материалов.

А уже в сентябре нынешнего года украинский эколог Олег Листопад рассказал в эфире информационного агентства «Вголос», что спрогнозировать ситуацию с водой на севере страны невозможно. Несмотря на заверения местных и центральных властей, что ситуация находится под контролем, никаких научных исследований, необходимых в такой ситуации, некто не провёл. Остаётся только надеяться, отмечает Листопад, что Десна как полноводная река сможет очиститься самостоятельно — «естественным природным путем».

В самом же Киеве утром в среду в горсовете провели пресс-конференцию, на которой выступили директор Департамента муниципальной безопасности горадминистрации Роман Ткачук и гендиректор «Киевводоканала» Олег Лысюк. Они призвали жителей города не паниковать и заверили, что ситуация «не такая страшная, как её пытаются изобразить».

Но самые прозорливые жители Киева, послушав чиновников, уже начали запасаться чистой питьевой водой.