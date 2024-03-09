Материалы с тегом «Денис Шмыгаль»
СМИ: на Украине собрались сократить пять министерств из-за дефицита бюджета
На Украине могут в этом году сократить пять министерств из 19 из-за недостатка финансирования, сообщило 9 марта украинское издание «Новое время». Как сообщили источники в офисе президента Украины и во фракции Верховной рады партии «Слуга народа», это произойдёт в ближайшие месяцы, если возникнет...
9 марта 2024
Киев заявил о наличии плана конфискации замороженных российских активов
Члены правительства Украины провели совещание, на котором подготовили план конфискации российских активов на сумму €300 млрд, замороженных в странах G7, ЕС и в Бельгии, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы...
7 марта 2024
В Киеве заявили о нежелании обсуждать продление транзита российского газа
Украинские власти не планируют вести переговоры с Москвой о продлении завершающегося в конце года договора о транзите российского газа в европейские страны, заявил 4 марта премьер-министр республики Денис Шмыгаль. «Касаемо транзита. Мы не собираемся вести переговоры [с Москвой], продолжать и...
4 марта 2024
Поляки резко отреагировали на угрозы Киева принять ответные меры
Угрозы премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о принятии Киевом зеркальных мер в случае продолжения транспортной блокады на польско-украинской границе вызвали резкую реакцию у читателей издания wPolityce. Пользователи из Польши негативно восприняли заявления главы украинского правительства и резко...
24 февраля 2024
Шмыгаль заявил об отменённой встрече с представителями Польши
Официальные представители Польши не приехали на встречу с правительством Украины по поводу транспортной блокады на границе, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «( Владимир Зеленский. — Прим. ред.) предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на...
23 февраля 2024
Премьер Украины заявил, что контрнаступ продолжается
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, находясь в Японии, заявил, что контрнаступление украинской армии всё ещё продолжается, сообщил 21 февраля телеканал NHK. «Контрнаступление всё ещё продолжается, но к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотелось бы нам и нашим дружественным...
21 февраля 2024
Премьер Украины заявил о потере трети экономики с начала конфликта
За время конфликта Украина потеряла практически треть экономики. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Мы потеряли 30% нашей экономики и 3,5 миллиона рабочих мест», — уточнил глава правительства. Также он пожаловался на недостаточное количество...
20 февраля 2024
Киев попросил денег на «украинское экономическое чудо»
Власти Украины изучают опыт Японии с целью показать всему миру собственное «экономическое чудо». Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале. «Правительство изучает опыт японской модернизации, чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — написал он...
19 февраля 2024
Киев отменил выступление Зеленского на конференции в Японии
Глава киевского режима Владимир Зеленский не обратится с видеопосланием к участникам конференции по восстановлению Украины в Токио. Его выступление по видеосвязи отменили по инициативе Киева. Об этом 19 февраля сообщили модераторы мероприятия. «Однако по причинам, заявленным украинской стороной...
19 февраля 2024
В Японии отменили видеопослание Зеленского на конференции по Украине
Видеопослание главы киевского режима Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся 19 февраля в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено. Как пояснили модераторы конференции, видеопослание было отменено «в...
19 февраля 2024
В Киеве заявили о получении от США гарантий изъятия российских активов
Украина получила от США гарантии помощи за счёт российских активов, которые Запад хочет изъять. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью газете Politico. «У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских...
26 января 2024
Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о строительстве новой линии обороны
Украина начала строительство масштабной трёхуровневой линии обороны, которая, по задумке, позволит удерживать позиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга с премьером Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. «Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной...
25 января 2024
Встреча премьеров Словакии и Украины не будет «сердечной», заявили СМИ
Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо с украинским коллегой Денисом Шмыгалём в Ужгороде вряд ли будет «слишком сердечной». Такое мнение 24 января высказал спецкор словацкого телеканала ТА3. «В Ужгороде начинаются переговоры премьеров Словакии и Украины. Заранее можно было понять, что эта...
24 января 2024
Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем сообщит ему, что будет блокировать членство Украины в НАТО. «Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет...
20 января 2024
Премьер-министр Украины пообещал защитить Великобританию от России
Украина, согласно заключенному ранее двустороннему соглашению о безопасности, поддержит Великобританию в случае какой-либо агрессии против неё, заявил 13 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире телемарафона. «И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если...
14 января 2024
Шмыгаль заявил, что производственные мощности ВПК Украины выросли втрое
Производственные мощности оборонно-промышленного комплекса Украины в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли втрое, заявил 3 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. Амбициозная цель на текущий год — рост в шесть...
3 января 2024
Bloomberg: Шмыгаль запросил внеочередную встречу с донорами по бюджету
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил координационной платформе доноров Украины письмо с запросом провести в январе внеочередную встречу по бюджету. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо политика. «Для поддержания макроэкономической стабильности необходимо, чтобы мы...
29 декабря 2023
Жителей Украины призвали экономить электроэнергию, чтобы её не отключали
Жители Украины должны экономить электричество, поскольку в энергосистеме страны есть дефицит и при отсутствии экономии электричество придётся отключать, заявил 7 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Правительство и энергетики призывают всех и каждого сократить использование...
7 декабря 2023
Киев признал, что солдатам ВСУ приходится голыми руками разминировать поля
Украинские военные вынуждены голыми руками разминировать большие территории с минными полями на линии соприкосновения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью британской газете Financial Times. «В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную...
23 ноября 2023
Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона
Телеканал Phoenix ради подключения к прямой трансляции выступления президента Франции Эммануэля Макрона из Израиля прервал свой прямой эфир шестого германо-украинского экономического форума, на котором на тот момент выступал премьер Украины Денис Шмыгаль и ждал своей очереди канцлер ФРГ Олаф Шольц...
24 октября 2023