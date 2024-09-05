Таксист Денис закончил очередную поездку — привёз пассажира в подмосковные Люберцы. Но агрессивный мужчина на пассажирском сиденье платить не захотел: начал кричать, оскорблять водителя и всячески ему угрожать. А после того как Денис ответил, пассажир выскочил из машины, через окно водителя схватил его за футболку, ударил ногой и кулаком в челюсть.

ИА Регнум

Весь конфликт оказался записан на видеорегистратор. После удара Денис потерял ориентацию в пространстве, машина врезалась в соседнее авто. Лицо парня было разбито в кровь.

Нападавшего сразу же объявили в розыск — на кадрах с видеорегистратора хорошо видно его лицо. Спустя два дня его задержали сотрудники ОМВД России по Алексину в Тульской области.

Уроженец Кизляра, Республики Дагестан Беслан Исалдибиров оказался многократно ранее судим. На его счету грабежи, мелкие хулиганства, оскорбление представителя власти и побег из-под подписки о невыезде. Помимо проблем с правоохранительными органами у Исалдибирова множество долгов, о чем полиции сообщила Федеральная служба судебных приставов.

Во время первого задержания в Кизляре в 2014 году он, будучи пьяным, оскорблял сотрудников полиции.

Telegram-канал «Дагестан сейчас» сообщил, что защита Исалдибирова пытается переквалифицировать статью: сейчас ему вменяют хулиганство, а защита требует применения ст. 115 УК РФ — причинение физического насилия. По первой ему грозит до пяти лет заключения, по второй — арест до четырёх месяцев и штраф 40 тысяч рублей.

Кроме того, дагестанские паблики пишут, что задержанный раньше не раз отказывался платить за такси и хамил водителям, но до драк дело не доходило.

«Запретить ММА и не позорить Республику»

В Telegram-каналах и сообществах «ВКонтакте» Дагестана горячо обсуждают видео случившегося в Люберцах инцидента. Большинство комментаторов осуждают Исалдибирова, который позорит республику и «заставляет людей думать, что тут все такие».

«Всех, кто беспредельничает за пределами республики, нужно вернуть насильно домой: пускай баранов пасут, раз не могут нормально существовать в обществе», — пишет один из пользователей, но его сразу же одёргивают: профессия чабана — сложная и почётная, преступникам в ней не место.

«Я считаю, что братья-дагестанцы должны вместе призывать к ответу таких личностей. Чтобы показать другим конфессиям и национальностям, насколько мы не одобряем такие поступки», — пишет другой комментаторы, многие с ним соглашаются.

А некоторые и вовсе в радикальной форме призывают «разобраться» с преступником.

В то же время другие пользователи предлагают действовать именно в рамках закона: с помощью общественных деятелей обратиться в полицию и заставить преступника выплатить стоимость ремонта автомобилей, повреждённых от столкновения в момент, когда водитель из-за удара не справился с управлением.

Однако у Исалдибирова нашлись и защитники. Они уверены, что, если бы нападавший был не дагестанцем, а русским, история бы не имела такого резонанса. А водителя-кавказца якобы обвинили бы в провокации, так как «кавказцы всегда во всём виноваты у русских».

Таким комментаторам возражают земляки.

«Я из Дагестана, и я поддерживаю таксиста. А этого чёрта я не принимаю ни за нашего, ни за мусульманина… Пусть наказание будет жестким для него», — одно из самых «залайканных» сообщений.

Кроме того, некоторые пользователи считают, что Исалдибирова «спровоцировали» и пишут, что виной всему — низкие зарплаты и проблемы с трудоустройством в Дагестане. Если бы не они, молодые мужчины не отправлялись бы на заработки в другие регионы страны.

В свою очередь девушка-комментатор в Telegram-канале «Дагестан сейчас» возражает: «Кто его провоцировал? Живёт на халяву у детдомовца, не платит, таксистов не в первый раз кидает. Может, уже хватит таким чертям искать оправдание? Зато туриста в шортах готовы тут заклевать до смерти. Покажите хоть одного приезжего туриста, кто себя таким образом ведёт у нас в Дагестане».

Также среди популярных мнений предложение отправить задержанного в зону СВО, чтобы там он искупил вину и «стал мужчиной».

В целом пользователи сходятся во мнении, что уроженцы Дагестана, совершающие преступления в других регионах России, не только несут горе своей семье и родным, но и создают большие проблемы другим дагестанцам.

В то же время настораживает количество лайков и «позитивных» реакций под видео с Исалдибировым. Это значит, что многим происходящее в ролике понравилось, просто они предпочли оставить своё мнение при себе.

Многие молодые мужчины в Дагестане по-прежнему ориентируются на принцип: «Кто сильнее, тот и прав». Причём сильнее физически. Ориентиром для них служат Хабиб Нурмагомедов и другие «звёзды» MMA: зачем решать вопросы и споры цивилизованно, если можно в прямом смысле победить другого человека? Но подобная логика ни к чему хорошему не приводит. На всякую силу всегда найдётся другая, еще сильнее. И пример Беслана Исалдибирова, стыдливо прячущего глаза в кабинете полиции, это доказывает.

Избегать конфликта и вызывать полицию

Таксист и блогер из Санкт-Петербурга Денис Ковшов работает в такси уже 15 лет. В 2018 году после телесюжета с его участием он создал свой YouTube-канал, в котором рассказывает о буднях и проблемах водителей такси.

Большинство роликов — о конфликтных, комичных и прочих ситуациях с пассажирами.

В беседе с ИА Регнум Ковшов рассказал, что с агрессивными пассажирами, готовыми лезть в драку, он встречается примерно раз в месяц.

«Я в таких случаях предпочитаю бить первым и всем советую», — говорит он о ситуациях, в которых драки не избежать.

Однако в случае, если дебошира можно выгнать из машины, он советует избегать обострения конфликта и вызывать полицию.

«Буквально недавно у меня был пассажир, который так вёл себя, скандалил, не хотел платить. Приехал ОМОН — и ситуация решилась. Всегда нужно заботиться о своей безопасности», — уверен водитель, добавляя, что чаще всего агрессию проявляют пьяные пассажиры.