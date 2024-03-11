Материалы с тегом «Драки»
МВД начало проверку потасовки звезды «Уральских пельменей» с подростками
Полиция начала проверку информации о конфликте между участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым и подростками в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни...
11 марта 2024
Жена звезды «Уральских пельменей» Соколова прокомментировала потасовку мужа
Жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения прокомментировала ИА Регнум потасовку мужа с подростками возле метро в Екатеринбурге. Женщина заявила, что несовершеннолетние просто решили «похайпиться», увидев в переходе известного человека. 11 марта в Сети появилось видео, на котором...
11 марта 2024
Убившего в драке бойца СВО челябинца освободили в зале суда
Суд в Челябинской области вынес приговор 19-летнему бойцу смешанного стиля Рустаму Байжуменову,в драке с которым погиб участник спецоперации, обладатель медали «За отвагу» Максим Никитин. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Карталинского городского суда. «Суд приговорил признать Байжуменова...
4 марта 2024
Инцидент в Шри-Ланке: стоит ли туристам немедленно покинуть страну
Отношение к гражданам РФ в Шри-Ланке в целом всегда было и остаётся очень благожелательным. Об этом 18 февраля заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, комментируя призыв посольства РФ к россиянам, проживающим на Шри-Ланке, вернуться на Родину. Посольство России в Коломбо...
18 февраля 2024
В спину ножом: детали нападения детей-мигрантов на соседа в Москве
В Москве в подъезде многоэтажки произошёл конфликт между взрослым мужчиной и двумя маленькими братьями 12-ти и 11-ти лет, который завершился поножовщиной и госпитализацией в реанимацию мужчины. История произошла в середине января и вызвала широкий общественный резонанс. В феврале возбудили ещё одно...
14 февраля 2024
В Петербурге произошла массовая драка в ТЦ с участием подростков
В Санкт-Петербурге в торговом центре произошла массовая драка с участием подростков из-за замечания по поводу нецензурной брани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Установлено, что конфликт возник в зоне фудкорта из-за замечания о нецензурной...
13 февраля 2024
Стало известно, почему учитель ударил школьницу-инвалида в Новоуральске
Одна из учениц коррекционной школы № 1 в Новоуральске (Свердловская область) раскрыла подробности конфликта на уроке, в ходе которого учитель истории ударил девочку-инвалида. В беседе с ИА Регнум школьница призналась, что конфликт на самом деле начался между ней и её соседкой. Девочки поссорились и...
13 февраля 2024
Грабитель устроил бои без правил в московском магазине
В Москве 24-летний ранее судимый за грабёж мужчина напал на посетителя магазина в Гурьевском проезде, причинив тяжкий вред его здоровью, сообщила 11 февраля столичная прокуратура в Telegram-канале. По информации ведомства, злоумышленник вступил в перепалку с двумя посетителями, после чего начал...
11 февраля 2024
Wildberries проведёт расследование после драки на складе в Электростали
Компания Wildberries проведёт внутреннее расследование инцидента на складе в подмосковном городе Электросталь, сообщили 8 февраля в пресс-службе маркетплейса. Комментируя появившееся в Сети видео потасовки на складе, в компании подтвердили, что в логистическом центре произошёл конфликт между...
8 февраля 2024
Массовая драка в центре Новосибирска закончилась стрельбой
В центре Новосибирска группа молодых людей избила мужчину. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На кадрах, опубликованных с места ЧП, видно, как юноши начали конфликтовать с мужчиной, затем перепалка переросла в массовую драку. Потерпевшего избили и под звуки стрельбы...
8 февраля 2024
На складе Wildberries в Подмосковье произошла массовая драка
Между сотрудниками и охраной на складе Wildberries в городе Электростали (Московская область) произошла массовая драка, сообщил 8 февраля Telegram-канал «112». «Почти две сотни работников внезапно начали громить оборудование, ломать стеллажи и крошить товары, подготовленные на отправку покупателям»...
новость часа
8 февраля 2024
В Москве девушка выбила парню зубы, когда он пытался разнять драку
В Москве молодой человек лишился двух передних зубов, когда разнимал женскую драку около бара. Одна из участниц потасовки бросила бутылку в соперницу, но попала в голову мужчине. Девушку задержали, а молодого человека отвезли в травмпункт. Сообщил источник ИА Регнум. В ночь с 25 на 26 января...
2 февраля 2024
В Екатеринбурге в реке нашли тело пропавшего военного
Тело 20-летнего военнослужащего Дмитрия Коменеко, пропавшего в Екатеринбурге после драки, нашли в реке Исеть. Об этом сообщает 1 февраля портал E1.RU. В ночь на 27 января между Дмитрием и его другом произошёл конфликт. Молодые люди подрались возле входа в бар на улице 8 Марта, после чего Дмитрий...
1 февраля 2024
Появилось видео, как армяне защитили бойца СВО от нападения группы земляков
В распоряжении ИА Регнум оказалось видео нашумевшего конфликта в подмосковном Чехове, где группа уроженцев Армении пыталась избить участника СВО. При этом на кадрах видно, как бойца Артёма защищают два других армянина от нападения своих земляков. Позже один из них рассказал, что в тот день для него...
новость часа
29 января 2024
В Самаре произошла массовая драка на хоккейном матче
Массовая драка с участием болельщиков произошла на матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), Об этом сообщила ГТРК «Самара». Потасовка произошла на трибуне местной арены, где встретились местный ЦСК ВВС и пензенская команда «Дизель». Инициаторами драки стали болельщики...
29 января 2024
В Москве арестовали девять человек, устроивших массовую драку
Девятерых человек, устроивших массовую драку со стрельбой на Тамбовской улице в Южном административном округе (ЮАО) Москвы, арестовали на 15 суток. Об этом 27 января сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве. По данным ведомства, бытовой конфликт, переросший в драку, произошел...
28 января 2024
Мигранта, избившего москвича за украденные конфеты, выдворят из России
Люблинский районный суд постановил выдворить за пределы Российской Федерации охранника-мигранта магазина «Пятёрочка», который устроил самосуд над укравшим коробку конфет москвичом. Об этом рассказал источник ИА Регнум. По словам собеседника агентства, суд признал 25-летнего Сунната М. виновным в...
25 января 2024
В Москве девушка получила множество ожогов из-за средства для удаления жира
В Москве 19-летнюю девушку госпитализировали с множеством ожогов, после того как соседи залили её средством для удаления жира, рассказал источник ИА Регнум. Инцидент произошёл 24 января в центре Москвы на улице Фадеева. По словам собеседника агентства, девушка поссорилась с соседями и в ходе...
25 января 2024
На фестивале в Сочи погиб бывший участник КВН
В Сочи погиб 31-летний юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян, ранее выступавший за сочинскую команду КВН «Южная столица». Инцидент произошёл 18 января. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Молодой человек приехал на ежегодный фестиваль КВН. Рано утром у гостиницы «Жемчужина», где ежегодно...
23 января 2024
Воспитанник ФК «Торпедо» пропал после жестокого избиения в ночном клубе
Полиция разыскивает бывшего воспитанника «Торпедо», который пропал после драки в ночном клубе в Москве. 23-летнему футболисту сломали нос и челюсть, но он сбежал из больницы, когда информацию передали полиции. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Утром 13 января скорая помощь доставила 23-летнего...
22 января 2024