Пока Владимир Зеленский готовит «план победы Украины» для Джо Байдена, фронт ВСУ в Донбассе может развалиться. Чтобы избежать военной катастрофы, Киев требует новых порций оружия от Польши и пытается вернуть в страну бежавших мужчин, но всякий раз сталкивается с непреодолимыми проблемами.

ИА Регнум

Зеленский заявил, что представит уходящему президенту США свой «план победы Украины». Но, учитывая сложившееся положение в Донбассе, победа Киева выглядит совершенно нереально, отмечает в статье для немецкого издания Berliner Zeitung журналист Николай Бутылин. Более того, уже в ближайшие месяцы Украине грозит прорыв тысячекилометрового фронта.

Бутылин отмечает, что российские войска приближаются к «жизненно важному с точки зрения логистики городу Покровску». Ежедневно российские силы продвигаются на несколько километров, берут под контроль всё новые населённые пункты.

В Киеве же в это время проходят «кризисные совещания», но они никак не влияют на положение дел на фронте. Даже украинские эксперты признают, что ситуация для ВСУ близка к критической, однако Владимир Зеленский говорит о победе.

Как отмечает Berliner Zeitung, «план Зеленского» состоит из «военной, стратегической и экономической частей».

«Зеленский заявляет, что хочет сделать свою страну крупнейшим производителем оружия в мире. В кабинетах директоров военных концернов Lockheed Martin, Raytheon Technologies и Rheinmetall такие цели звучат как музыка для ушей», — говорится в статье.

Также сообщается, что Зеленский хотел бы представить «план победы» Камале Харрис и Дональду Трампу — двум кандидатам в президенты США.

«Что остаётся неясным в последнем политическом плане Зеленского — как в реальности будет выглядеть «украинская победа». Действительно ли лидер Кремля Владимир Путин согласится на обмен территориями?

По словам Зеленского, он получит обратно участок земли размером с Рюген, но должен будет отдать занятую территорию, которая в совокупности равна размерам Восточной Германии и Баварии. В Москве на такие предложения неодобрительно качают головой», — отмечается в статье Berliner Zeitung.

В целом же автор допускает, что «план победы» в итоге окажется лишь пиар-акцией украинских властей, цель которой — заставить всех забыть о провальной «формуле мира Зеленского» от октября 2022 года.

«Передали всё, что могли»

Украина требует от Польши больше оружия. 27 августа Зеленский участвовал в форуме «Украина-2024. Независимость», который проходил в Киеве. Среди прочего Зеленский упомянул и Польшу, отмечает в статье для польского издания Interia журналист Давид Шчирбовский.

«Сегодня внимание польской стороны к нашей обороноспособности немного ослабло. Наверное, Польша дала всё, что могла, но у Польши некоторые вещи еще остались. (…) Нам очень нужны ваши МиГи, ваши самолёты», — заявил Зеленский.

Ему заочно ответил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, заявивший, что «все решения, которые мы принимаем по этому вопросу, принимаются с учётом безопасности польского государства».

Он добавил, что польские власти — «как наше правительство, так и правительство наших предшественников, — передали Украине техники на много миллиардов. Это всё, что мы были в состоянии передать».

В беседе с журналистами глава минобороны Польши также ответил на вопрос, будет ли Польша сбивать российские ракеты и беспилотники над Западной Украиной. Подобные решения, по словам Косиняк-Камыша, в каждом конкретном случае принимает НАТО. «Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения», — сказал чиновник.

Бригады из убежавших

Украина страдает не только от нехватки оружия, но и от недобора военных, из-за чего пытается вернуть в страну сбежавших мужчин, пишет немецкий автор издания Tagesspiegel Тобиас Майер. Более того, из них намерены создавать отдельные бригады ВСУ — но только собрать их будет крайне сложно, уверен журналист.

«Согласно сообщению специализирующегося на вопросах украинской армии блога militaryland, в ВСУ началось формирование новых бригад», — говорится в статье.

По плану властей страны, бежавшие за границу украинские мужчины должны отправиться на фронт. Собранные из них бригады перед этим пройдут обучение на Западе — в частности, в Польше. А в боевых действиях они смогут принять участие в 2025 году, отмечает Тобиас Майер. Вооружение для новых бригад предоставят страны НАТО.

По разным оценкам, Украине нужно не менее 10 тысяч новобранцев для формирования новых бригад. Теоретически их можно собрать даже на территории Германии, но есть несколько проблем, говорится в статье Tagesspiel.

Во-первых, беженцы с Украины могут пользоваться защитой на территории Евросоюза до 4 марта 2026 года. «Вы не сможете призвать никого из Германии», — заявил военный эксперт Густав Грессель в интервью Tagesspiegel, отмечая при этом, что в других странах — «менее строгая правовая ситуация».

Во-вторых, из-за масштабных потерь многие существующие бригады ВСУ не дотягивают до плановой численности и остро нуждаются в пополнении. Но его не будет, поскольку все «новички», кого удастся собрать, уйдут в новые бригады, полагает Тобиас Майер.

В-третьих, многие ВСУшники попросту разочаровываются в командовании: зачастую у командного состава нет необходимой подготовки или опыта. В таких условиях новые бригады просто не будут эффективны, пишет Tagesspiel.

Украина не вступит в ЕС и НАТО — её просто разворуют раньше

Похоже, украинские чиновники способны украсть что угодно, приходит к выводу в статье для турецкой dikGAZETE журналист Окай Депрем. Из-за всепроникающей коррупции «западные партнёры» начинают пересматривать свою позицию в вопросе поддержки Киева.

Масштабы коррупции угрожают не только внутренней стабильности на Украине, но и перспективам её интеграции в Евросоюз и НАТО, пишет Депрем.

Он приводит фрагмент из публикации американского издания The American Conservative: «Масштабы хищений и злоупотреблений в процессе получения Украиной военной помощи расцениваются многими членами Конгресса США как чудовищные».

В статье dikGAZETE перечисляются самые громкие случаи «военной» коррупции на Украине за минувшие два с половиной года. Еще весной 2022-го украинских чиновников «обвиняли в сговоре с оборонными компаниями с целью хищения 40 миллионов долларов, выделенных на закупку артиллерийских снарядов».

Также утверждалось, что минобороны Украины не раз переплачивало за товары первой необходимости — например, когда закупало у турецкой компании 180 тысяч якобы зимних курток на сумму 86 миллионов долларов. Впоследствии оказалось, что куртки были летними, а стоили они 29 миллионов.

Кроме того, совсем недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского во время получения взятки — 400 тысяч долларов.

«Эти и другие подобные инциденты вызывают серьёзную обеспокоенность по поводу международной помощи Украине и, естественно, заставляют многие европейские страны пересматривать свою позицию по поддержке Киева», — пишет автор статьи.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт накануне охарактеризовала Украину как «государство, погрязшее в коррупции, хаосе и поклонении нацистам», заявив, что эта страна может разрушить ЕС, напоминает Депрем.

А Международный валютный фонд предъявил Киеву ультиматум, отметив: «Если Украина рассчитывает на дальнейшую финансовую помощь, ей придется провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро».

Требование стало результатом многочисленных обвинений в адрес НАБУ, которое, как предполагается, причастно к коррупции и действует в интересах узкого круга лиц, говорится в статье dikGAZETE.

Всё это, уверен автор, подрывает веру украинцев и западных стран в то, что страна сможет вступить в Евросоюз или НАТО в ближайшем будущем.