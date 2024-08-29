Украинское руководство, будучи не в силах остановить наступление российских войск в Донбассе, вновь обратилось к излюбленному приёму: успокоению населения сообщениями о некоем «чудо-оружии», которое вскоре переломит ситуацию на фронте. На этот раз речь идёт о баллистических ракетах, причём самостоятельно разработанных Украиной.

ИА Регнум

Днём 27 августа Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина успешно испытала первую баллистическую ракету, произведённую оборонно-промышленным комплексом страны.

«Возможно, пока рано об этом говорить, но я хочу поделиться с вами этой новостью. Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету», — заявил Зеленский в ходе форума «Украина 2024».

Он не раскрыл подробностей о новом оружии, в том числе не назвал типа баллистической ракеты. При этом днём ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна готовит атаку на территорию России с использованием вооружения отечественного производства.

«Это еще раз доказывает, что для достижения победы нам нужны возможности большой дальности и снятие ограничений на удары по военным объектам противника», — заявил Умеров.

Прежние попытки провалились

Раньше официальный Киев неоднократно угрожал применением собственных баллистических ракет. Но всякий раз заявлениями всё и ограничивалось.

Попытки создать «суверенный украинский ракетный комплекс» начались почти сразу после обретения Украиной независимости. В 1994 году в днепропетровском конструкторском бюро «Южное» начались работы над комплексом «Борисфен», который так и не довели до ума.

В 2006 году правительство Украины одобрило новую программу перевооружения армии. Однако из-за проблем с финансированием работы над проектом начались только в 2009 году. Разработка комплекса, получившего название «Сапсан», была поручена тому же КБ «Южное». Испытания новейшего украинского комплекса были назначены на 2013 год, но постоянно переносились из-за недофинансирования. В итоге правительство прекратило выделять деньги.

Однако в том же 2013 году начались работы над созданием новой тактической ракеты — «Гром», разработку которой поручили Павлодарскому химическому заводу. «Гром» могла постичь судьба его предшественников, но украинскому ВПК повезло — нашлись спонсоры из Саудовской Аравии, оплатившие программу разработки. История испытаний боевого применения комплекса изобилует белыми пятнами, однако есть сведения, что к началу специальной военной операции в распоряжении ВСУ имелось некоторое количество пусковых установок и некоторый запас ракет.

Ряд украинских изданий полагает, что «баллистическая ракета», о которой заявил Зеленский — это дальнейшее развитие проекта «Сапсан» и более ранних разработок. Однако, скорее, речь идёт о дальнейшем развитии ОТРК «Гром» — комплексе «Гром-2», рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов.

По его словам, к началу СВО комплекс «Гром» прошёл испытания и впоследствии даже был задействован, однако показал низкую эффективность.

«Первоначально комплекс разрабатывался в твердотопливном варианте. Однако испытания ОТРК показали слабую эффективность, поэтому было решено перейти к жидкотопливному варианту — как в старых советских ракетах типа «Скад», — отмечает эксперт.

Артамонов сообщил, что комплекс «Гром-2» может рассматриваться как украинский ответ российскому ОТРК «Искандер-М», в том числе в вопросе дальности применения — до 500 километров и мощности боевой части — около 450 килограммов. В теории также возможна установка ядерной боевой части, поэтому информацию о наличии у Киева подобных вооружений стоит воспринимать серьёзно, предупреждает собеседник ИА Регнум.

«Чёткий след Запада»

Даже если Украина действительно провела успешные испытания баллистической ракеты, к разработке остаётся много вопросов.

По мере создания комплекса серьёзные изменения могли претерпеть показатели как самой ракеты, так и пусковой установки. Украинский ВПК раньше неоднократно показывал своё умение брать готовые разработки, советские вооружения и серьёзно их модифицировать. При участии западных специалистов украинским разработчикам удалось «перепилить» ряд вооружений под новые задачи, в частности — адаптировать зенитные ракеты С-200 для нанесения ударов по наземным целям.

Соответственно, и в случае с комплексом «Гром-2» речь может идти о полной переработке концепта.

В январе начальник Главного управления ракет, артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов рассказал о ходе работ над комплексом «Сапсан/Гром-2». Он отметил, что одно из испытаний новой ракеты привело к поражению цели на расстоянии 700 километров. Генерал добавил, что многие новые системы вооружения находятся на стадии прототипа, однако «их внедрение будет ускорено».

Скорее всего, ракета с такими характеристиками была создана при активном внедрении западных технологий, отметил польский военный эксперт Адам Сверковский.

«Нельзя исключать, что при разработке новой баллистической ракеты также использовались ноу-хау или решения, полученные от западных союзников. Разработка такого оружия украинской оборонной промышленностью, несомненно, является значительным достижением, хотя маловероятно, что украинцы смогут производить эти ракеты в больших количествах», — полагает эксперт.

Для Запада же такой вариант может стать отличным решением. Пентагон и официальные лица в правительствах стран НАТО неоднократно заявляли, что не поддержат нанесение ударов по территории России дальнобойными вооружениями. Речь идёт в первую очередь о тактических ракетах ATACMS американского производства и боеприпасах класса «воздух-земля», которые используют украинские ВВС.

Однако помощь Украине в создании своего собственного комплекса может стать своего рода компромиссом. С одной стороны, Запад расширяет возможности своих партнёров, с другой — снимает с себя ответственность за последствия.

«Сами украинцы, ни КБ «Южмаш», ни харьковские КБ не могли создать современный ОТРК. Они пытались использовать «Гром» в начале СВО, одну-две установки мы сожгли. И вдруг появляется сообщение, что новый комплекс готов и завершил испытания. Скорее всего, западные инженеры сняли с полки украинский проект и дорисовали его, используя свои возможности», — полагает Александр Артамонов.

«Будет уничтожаться»

Еще один вопрос касается количества будущих «Громов». С начала СВО все предприятия украинского ВПК, которые были задействованы в разработке ракетных вооружений, неоднократно становились целями ракетных ударов. Часть производственных мощностей, в теории, можно было перевести в подземные цеха или вывезти в западные районы страны, но справятся ли предприятия, находящиеся далеко не в оптимальной форме, с выпуском вооружений?

«Раньше украинская промышленность смогла наладить выпуск реактивных снарядов для собственной РСЗО «Ольха», их выпускают десятками, максимум — сотни две в год. Если говорить о баллистических ракетах, их, соответственно, будет пропорционально меньше. Может, несколько единиц, максимум — 10-20 штук в год», — рассказал ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

По его словам, единственное принципиальное отличие «Грома» от имеющихся у ВСУ вооружений — возможность бить по «коренной» территории России. Но масштаб угрозы не стоит переоценивать, добавляет Васильев: в любом случае новая украинская ракета станет рабочей целью для российских систем противовоздушной и противоракетной обороны.

«С точки зрения ПВО/ПРО эта цель схожа с ракетой ATACMS, которые уже успешно сбиваются. По своим аэродинамическим характеристикам — цель вполне обычная, будет уничтожаться», — заверил эксперт.