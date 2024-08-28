Тетюши — популярный туристический городок на Волге, в Татарстане. Гости со всей России едут сюда полюбоваться видами — с этим в Тетюшах проблем нет. Зато есть сложности с общественным питанием: если верить «Яндекс. Картам», в городке — всего одно кафе «Нур». Рейтинг у него — 1,6 звезды из 5 возможных. Многие пользователи недовольны сервисом и долгим ожиданием заказов. И именно здесь была куплена шаурма, съев которую, умерла 11-летняя девочка.

ИА Регнум

23 июля житель Тетюшей Алексей купил в «Нуре» шаурму и угостил ею дочь. Через несколько часов у девочки началась рвота, резко заболел живот. Ей дали лекарство. Состояние, казалось, улучшилось, но следующей ночью девочка снова почувствовала себя очень плохо. Родители вызвали скорую.

Пять дней девочка мучилась в больнице: сначала в ЦРБ города Тетюши, потом в Детской областной клинической больнице в Казани. Спасти ребёнка не удалось — 27 июля 11-летней девочки не стало.

«Проводятся судебно-медицинские мероприятия, причина смерти устанавливается. Минздрав Татарстана выражает соболезнования родным и близким девочки», — сообщает пресс-релиз министерства здравоохранения республики Татарстан.

Также в сообщении говорится, что тело ребёнка направлено на экспертизу, которая позволит установить причину смерти.

Сейчас кафе «Нур» опечатано, на владельца, индивидуального предпринимателя Разикова, составлен протокол. Материалы по результатам проверки уже переданы в суд. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В Telegram-канале СУ СК РФ по Татарстану опубликовано видео, которое сняли внутри кафе «Нур»: на входе — надпись «Санитарный день», кафе закрыто, внутри работают следователи.

Проведено эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевых продуктов, смывов, обследованием сотрудников кафе.

«Выявлены серьезные нарушения: несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима, условий хранения и приготовления блюд, правил личной гигиены персоналом», — говорится в официальном комментарии Роспотребнадзора по Татарстану.

В 11 пробах еды и семи смывах с поверхностей специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки.

Отзывы пользователей о заведении на тех же «Яндекс. Картах» подтверждают выводы Роспотребнадзора.

«Атмосфера там, будто в фильме ужасов. Заказ сделали быстро, примерно за 5 минут. Заказал обычную шаверму, в ней оказались маленькие кости и хрящи. Сок был с чёрными частичками, на дне оказалась муха. По цене дёшево, шаверма обошлась 180 рублей + сок 45 рублей за стаканчик. Никому не советую идти сюда», — один из характерных отзывов.

Отец умершей девочки, Алексей, рассказал журналистам из Татарстана, что дочь никогда прежде не жаловалась на боли в животе. При этом за несколько дней до отравления девочки шаурму в этом кафе ел её брат — с ним всё в порядке. Чиновники администрации Тетюшского муниципального района даже предположили, что девочка могла отравиться грибами, а не шаурмой.

Работающая в Москве врач-терапевт Татьяна Смоленская в беседе с ИА Регнум призывает дождаться результатов патологоанатомических исследований, но уже сейчас, судя по характеру отравления девочки, Смоленская склоняется к версии с шаурмой.

«Роковую роль сыграло то, что слишком поздно вызвали скорую помощь. Обыватели, не будучи врачами, всегда считают, что если полегчало после того, как человека вырвало, ему дали активированный уголь, значит, опасность миновала. А сальмонеллез или стафилококковая инфекция продолжают развиваться», — говорит врач.

Возможно, предполагает собеседница ИА Регнум, у девочки был ослабленный иммунитет — в 11 лет начинается гормональная перестройка организма, в силу возраста дети особенно подвержены развитию иммунопатологических реакций.

«У другого просто поболел бы живот, а здесь началась жесткая интоксикация. А вообще, еще раз напомню, что шаурма на жаре — опасное блюдо. Тем более если в кафе была антисанитария», — комментирует трагедию медик.

Случай в Тетюшах — не первый за нынешнее лето, когда потребители пострадали от шаурмы. В середине июля 17 трудовых мигрантов обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после употребления шаурмы, купленной в торговых точках на севере Москвы — на Дмитровском шоссе. Всех доставили в больницу с диагнозом «сальмонеллёз».

В июле стало известно, что в Российской системе качества готовят к введению ГОСТ на шаурму. Представители Роскачества провели проверки 29 основных брендов шаурмы и лишь в продукции одного из них не зафиксировали нарушений.

Кроме того, в июне в Башкирии после почти годичного разбирательства завершился «суд из-за шаурмы»: местных предпринимателей обязали выплатить 800 тысяч рублей за моральный вред, причинённый жителю Салавата после отравления шаурмой в кафе.

Ещё в апреле 2023 года мужчина купил шаурму, вскоре после употребления почувствовал себя плохо. Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию городской больницы в критическом состоянии. Оттуда его выписали с диагнозом «острый тубулоинтерстициальный нефрит тяжелого течения на фоне сальмонеллеза, вызванного Salmonella enteritidis, гемодиализ, трахеостомия, деканюляция трахеи».

Суд удовлетворил иск пострадавшего частично. В беседе с ИА Регнум мужчина рассказывал, что у него наблюдаются проблемы с лёгкими, также пострадавшему, по его словам, стало тяжелее запоминать информацию, что создаёт для него существенные проблемы в работе.

В целом же врачи предлагают главное рабочее решение, как не стать жертвой шаурмы и прочего фастфуда: есть его только в проверенных местах. Если же их нет, рецепт еще проще — не есть совсем, потерпеть до дома.