Основную суть выступления Владимира Зеленского на пресс-конференции, состоявшейся в рамках форума «Украина-2024. Независимость», можно свести к «формуле Бориса Джонсона»: «А давайте просто воевать». Практически в каждом ответе на вопросы журналистов он (довольно ожидаемо) демонстрировал свою неугасающую воинственность.

Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Например, отвечая на вопрос о том, готова ли Украина пойти на компромиссы, если ей пообещают вступление в НАТО, снова заявил, что не готов отказываться от территорий в рамках любых переговоров. То есть всё та же «Украина в границах 1991 года».

При этом нападение на Курскую область является для Зеленского «одним из пунктов плана победы Украины». Вторым же пунктом названо некое «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира».

Где именно находится это место, публике поведано не было. А третьим пунктом, в котором Зеленский не удержался от употребления своего любимого прилагательного «потужный», будет «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем». И, наконец, четвертый пункт туманно назван «экономическим». Впрочем, есть большое подозрение, что под ним скрывается базовая позиция киевских властей на протяжении уже многих лет: «Дайте ещё денег!».

«Я этот план представлю сначала президенту США, от него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или не дадут. Будем мы свободны в использовании того, что в этом плане, или нет», — заявил Зеленский. А заодно, по его словам, план покажут Камале Харрис и Дональду Трампу.

Будет ли также продемонстрирован этот выдающийся, но пока еще никем не виданный документ кому-нибудь ещё (например, под хештегом «Как тебе такое, Илон Маск?»), пока не сообщалось.

Возвращаясь к вторжению в Курскую область, Зеленский попытался было представить его как превентивно-защитную операцию, заявив, что она «остановила российское наступление в Харьковской области», а также «решила вопрос неоккупации Сумщины и Черниговщины». Но вскоре не удержался и порадовался, что после её начала стало меньше призывов к переговорам с Россией.

«Возвращаясь к Курской операции, она нам очень сильно помогла. Количество голосов на эту тему стало меньше. Вот вам ещё один важный элемент наших шагов на Курщине», — заявил он. То есть практически прямым текстом подтвердил очевидную версию, что одной из главных причин курской авантюры стало желание сорвать возможное начало мирных переговоров.

Заодно просроченный Зеленский сообщил, что ВСУ под Курском «разбили серьёзную группировку» РФ, хотя тут же признал, что россияне не перебрасывают войска из Донбасса в Курскую область. Как так получается, что русская армия в Курской области разбита, резервы из Донбасса Россия туда не перебросила, но при этом ВСУ почему-то не могут двигаться дальше, — это остаётся за скобками.

Действительно важным из того, что наговорил человек в зелёной рубашке, можно отметить его желание как можно скорее вернуть 7,5 миллионов украинских беженцев (в том числе мужчин призывного возраста) из-за границы. Правда, по его словам, он сам вовсе не требует отправить их домой, этого очень хотят европейские лидеры, но просто стесняются сказать правду на публику. Утверждает, что они сами поднимают такой вопрос в частных беседах, но публично сказать: «мы отправляем украинцев домой, для нас это очень дорого их поддерживать» — политически невыгодно.

«Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев. Я только за, но без принуждения», — заявил Зеленский, которого очень беспокоит тот факт, что «за границей им меняют мышление, они не знают, кто враг в этой войне».

Пожалуй, этой фразой поистёршийся оратор сказал даже больше, чем собирался. Ведь совершенно логично получается, что украинцы в других странах вышли из-под контроля пропаганды, «излучатель» на них больше не действует и они уже сами устраивают свою жизнь. Это не делают за них мясники в киевских офисах.

Ну а для европейских стран в целом ничего не изменилось. Выплаты и льготы беженцам сведены к минимуму, многие из них работают, платят налоги и улучшают демографическую ситуацию для новой родины. И отдавать такой ценный актив полубезумным украинским вождям, чтобы просто их потешить, европолитики вряд ли будут.

А в неадекватности сомневаться причин давно уже нет.

Чего только стоит заявление о том, что заместитель главы офиса президента Олег Татаров недостоин увольнения (чего требуют разного рода активисты и «антикоррупционеры»), поскольку весной 2022 года вёл некие бои с российскими диверсионными группами в столице. И если его выгнать с должности — бедолагу убьют русские.

«Старый Махмуд, всю свою жизнь проработавший на чайных плантациях, после просмотра рекламы чая «Принцесса Нури» с удивлением узнал, что он — девственница. Олег Татаров после пресс-конференции Зеленского с неменьшим удивлением узнал, что он на пару с [главой СБУ] Малюком убивал чеченцев», — иронизирует по этому поводу известный украинский политолог Кость Бондаренко.

На фоне всей воинственной риторики бывшего президента, похваставшегося среди прочего испытанием первой украинской баллистической ракеты, его всё же спросили о возможности прекращения войны. В частности, о том, есть ли у Украины план на случай отказа России участвовать во втором саммите мира.

«Что касается представителей РФ на втором саммите мира — это желание всех стран. Они хотят, они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны», — признал Зеленский и тут же добавил, что «мы подготовим план». По его словам, представители России, если захотят присутствовать, будут присутствовать, «иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран».

То есть это никакое не желание мира, а просто формальность для того, чтобы не испортить список представительства. Хитрый, как кажется на Банковой, ход. Как и с решением не продлевать договор с РФ о транзите газа, который завершается в конце 2024 года. Мол, «на этом поставлена точка».

Хотя все прекрасно понимают, что других путей транзита не осталось и страны ЕС покупать голубое топливо будут. А Украина и дальше будет его доставлять покупателю по трубам ГТС, просто система договоров будет выглядеть как-то иначе, поизощренней и «без России», которая всё равно никуда не денется. И без которой любые мероприятия — что политические, что экономические — попросту невозможны.

И главные впечатления от сегодняшнего медиаперформанса, на котором не прозвучало ни одного по-настоящему острого вопроса, — злоба и вторичность. Никаких свежих мыслей не озвучено, всё (включая прекращение транзита) уже так или иначе говорилось раньше. Разве что кроме «секретного плана победы», на котором должен поставить визу президент США. Но и он укладывается и во второй пункт: никто не хочет мира и ищет любые пути, чтобы воевать дальше.

Пресс-конференция более чем наглядно демонстрирует, что возможно лишь одно: или сохранение власти Зеленского над Украиной, или мир. Совмещение того и другого попросту исключено.