Бывшая провинция ГДР Тюрингия в преддверии выборов в региональный парламент (ландтаг), назначенных на 1 сентября, превратилась в настоящую арену противостояния системных сил и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По мнению мейнстримных медиа, она являет собой, словно кольцо Саурона, средоточие всех явных и скрытых пороков восточногерманского общества.

ИА Регнум

Ксенофобия, крайний национализм, «понимание Путина» и одновременно «непонимание сущности демократии» — список грехов «Альтернативы для Германии» и подпавших под ее влияние восточных немцев можно продолжать до бесконечности.

В грядущее воскресенье более полутора миллионов избирателей Тюрингии смогут выбирать из 15 партий. Менее чем за неделю до выборов АДГ явно лидирует в опросах, набирая около 33% голосов, за ней следует партия ХДС (25%), а новичок «Альянс Сары Вагенкнехт» (до 20%) занимает третье место.

Партия Die Linke, по всей видимости, станет главным неудачником грядущего народного волеизъявления. Если в 2019 году она получила астрономический 31% голосов, то в 2024-м заигравшиеся с «зелеными» лозунгами и потерявшие своих самых харизматичных лидеров «левые» вряд ли получат больше половины от этого числа.

«Зеленые» и СвДП с их прогнозируемыми результатами ниже проходного барьера в новый парламент Тюрингии, скорее всего, и вовсе не попадут, а максимум, на что может рассчитывать СДПГ канцлера Олафа Шольца, — это пройти по краю, набрав чуть больше 5%.

К борьбе привлекли бизнесменов

Учитывая зашкаливающие рейтинги «Альтернативы», к борьбе с ней было решено привлечь не только политических оппонентов, но и представителей регионального бизнес-сообщества. Однако тюрингские бизнесмены в очередной раз подтвердили грустную истину: люди, гениальные в одной области, могут быть абсолютно профнепригодны в другой.

Иначе сложно объяснить решение местных предпринимателей начать рекламную кампанию против АдГ под лозунгом «Сделано в Германии, сделано при помощи разнообразия», опосредованно, а иногда и прямо пропагандирующую нетрадиционные ценности, к коим большинство населения Тюрингии относится весьма скептически. Естественно, «Альтернатива» не могла упустить столь сочную возможность для политического PR прямо накануне народного волеизъявления.

Так, на предвыборном мероприятии в Зёммерде в минувшие выходные ведущий кандидат от АдГ в Тюрингии Бьёрн Хёке раскритиковал «радужную» кампанию: «Бизнес должен просто заткнуться, когда речь идет о политике. Я надеюсь, что эти компании попадут в серьезные экономические неприятности».

В понедельник Тюрингская ассоциация семейных предпринимателей довольно истерично попыталась оппонировать «Альтернативе для Германии». «Проклятия Хёке показывают, насколько сильно АДГ настроена против бизнеса, — заявила председатель ассоциации Колетт Бус-Джон. — Если говорить прямо, то на этих выборах Тюрингия находится на грани экономической катастрофы».

Крупнейшие ассоциации предпринимателей уже давно ломают головы, как вести себя в условиях высоких рейтингов АДГ. Обычно политика бизнеса заключается в том, чтобы не комментировать политические программы и высказывания отдельных партий, а совместно работать с избранными правительствами, независимо от политических предпочтений.

Однако в январе Зигфрид Руссвурм, президент Федерации немецкой промышленности (BDI) и один из самых известных немецких представителей бизнеса, попытался обозначить негативную политическую позицию предпринимателей перед лицом призывов АдГ к «реэмиграции».

Немецкая торгово-промышленная палата, Ассоциация квалифицированных предпринимателей и семейные предприятия также подчеркнули важность «открытого» взгляда на Германию в связи с нехваткой квалифицированных работников.

В последние недели к ним добавилась и вышеупомянутая инициатива «Сделано в Германии, сделано при помощи разнообразия», которую поддержали более 40 семейных предприятий.

Бьёрн Хёке назвал подобный подход «чистым лицемерием».

Давление не помогает

Несмотря на колоссальное давление со стороны системных политиков и СМИ, в Тюрингии рейтинг АдГ уже несколько недель держится на уровне 30% в опросах общественного мнения, в то время как ХДС и «Альянс Сары Вагенкнехт» имеют около 20%. По мнению Тюрингской ассоциации предпринимателей, это представляет угрозу для экономического развития.

«Из-за демографических факторов наша маленькая земля в ближайшие 10 лет потеряет более 385 000 рабочих, в то время как сейчас их всего около 1 миллиона, — предупреждает Бус-Джон, которая сама руководит строительной компанией. — Без контролируемой иммиграции — а это совсем другое дело, чем неконтролируемый приток просителей убежища, — АдГ скоро сможет лишить нас рабочих рук».

Член правления партии «зеленых» Хайко Кнопф, родом из Йены в Тюрингии, в интервью F. A. Z. также недавно рассказал о том, как «ксенофобские» инциденты оказывают сдерживающее влияние, например, на многочисленных индийских студентов в его городе. Позиционирование семейных предприятий против правых он считает правильным.

«Конечно, есть сотрудники, которые вызывающе реагируют на подобные кампании и говорят: я не собираюсь терпеть, чтобы мне указывали, за кого голосовать. Но мне кажется, что такие кампании многих заставляют задуматься», — говорит Кнопф.

Считается, что в отличие от системных политических партий, ассоциации предпринимателей выступают против АдГ не по политическим причинам, а потому, что они видят в успехе АДГ «угрозу» для своего бизнеса.

Однако победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Тюрингии — дело практически неизбежное, поэтому уже сейчас в тюрингском ландтаге оппоненты «Альтернативы» прикидывают послевыборные расклады и оценивают шансы на формирование жизнеспособной коалиции, призванной противостоять АдГ.

Неприязнь как политический фактор

В настоящее время в Тюрингии у власти находится коалиционное правительство из Die Linke, СДПГ и партии «зеленых» под руководством министра-президента Бодо Рамелова (Die Linke). Примечательно, что его назначение на должность в 2020 году было сопряжено с очень некрасивым скандалом.

Несмотря на то, что партия СвДП тогда набрала всего 5% голосов, ее лидер Томас Кеммерих был избран министром-президентом в третьем туре голосования. Он стал компромиссной фигурой для ХДС, АдГ и СвДП, сформировавших коалицию для противостояния объединению левых и социал-демократов. Это спровоцировало общегерманский внутриполитический кризис.

То, что христианские и свободные демократы в Тюрингии блокировались и договаривались с «фашистами» из АдГ, которым системными политическими силами был объявлен бойкот и которым многие из депутатов от старых партий ФРГ по сей день отказываются пожимать руки на заседаниях бундестага, было воспринято резко негативно.

В результате скандала Кеммерих лишился поста министра-президента, не проработав на нем и месяца. Но, что гораздо более важно, из-за тюрингских выборов потеряла свою должность общенациональный лидер партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую прочили в преемницы Ангеле Меркель.

Скорее всего, после выборов Тюрингию ожидает новый политический кризис. Главная борьба после выборов в ходе формирования коалиции развернется за симпатии новой политической силы «Альянса Сары Вагенкнехт» (BSW).

Ранее сама фрау Вагенкнехт категорически исключила возможность блокирования с АдГ, несмотря на то, что политические программы обеих сил во многом совпадают. Альтернативой такой коалиции может стать лишь объединение BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht), ХДС и Die Linke — сил, которые друг друга только терпят.

И уже понятно, что работа правительства, членов которого объединяет лишь общая неприязнь к АдГ, будет еще менее эффективной, чем работа нынешнего федерального правительства «светофорной коалиции».