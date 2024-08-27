Вечером 23 августа в Германии произошёл очередной теракт: вооружённый ножом мужчина атаковал горожан в Золингене. Три человека были убиты, не менее восьми пострадали, причём пятеро — серьёзно. Вполне ожидаемо террорист был задержан в центре размещения «беженцев». Особый привкус этому событию придаёт то, что жертвами стали посетители «Фестиваля многообразия», приуроченного к 650-летию Золингена — города, издревле славящегося своими клинками.

ИА Регнум

Подобные жертвы — цена, которую европейцы платят за вполне целенаправленную политику своих правительств. Её суть буквально за два дня до золингенской резни озвучил член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта: европейские страны должны увеличить экономическую иммиграцию, если они хотят преодолеть проблему старения населения и добиться устойчивого экономического роста.

И всё это происходит на фоне того, как суды в Англии штампуют приговоры участникам антимигрантских протестов, которые местами уже перерастали в погромы.

Вряд ли стоит удивляться тому, что мнения правящей элиты и простого народа не совпадают. Европа открыла свои двери для «рабочих рук» с Ближнего Востока и из Африки давно и нараспашку. В расчете на то, что приезжие за плошку похлебки и крышу над головой будут считать себя по гроб жизни обязанными добрым белым господам. Станут трудиться не за страх, а за совесть, не считаясь с собственными потребностями и интересами.

Старость не в радость

В Европе давно уже остро стоит проблема старения населения и восполнения рабочей силы, что создает диспропорцию соотношения между работающими и выходящими на заслуженный отдых пожилыми людьми.

Продолжительность жизни растет. Однако эта «медаль», подчеркивающая высокий уровень экономического развития европейского общества, имеет и обратную — негативную — сторону.

По утверждению экономистов, на каждого отошедшего от дел по выслуге лет гражданина в экономике страны должно приходиться как минимум две пары работающих рук. Иначе пенсионные выплаты обеспечить можно будет только, залезая в карман, именуемый бюджетом. Что будет заставлять государство брать все больше взаймы на внутреннем и внешнем рынках.

Или нужно что-то придумать. Что-то, обещающее быстрое достижение цели и не требующее больших вложений.

Весной 2000 года ООН выдала на-гора доклад «Замещающая миграция: решение проблемы сокращающегося и стареющего населения?», в котором обозначила рецепт благоденствия: «Для поддержания необходимого объёма пенсионных отчислений Европе необходимо принимать как минимум 1 миллион иммигрантов в год».

Всё просто, не правда ли? Чем ломать голову над повышением рождаемости коренного населения и долгосрочного ожидания взросления подрастающего поколения (оказывается, дети не сразу после появления на свет начинают работать, а спустя почти два десятилетия), надо просто принять энное количество инородцев, которые, по определению, должны быть благодарны за возможность пожить в развитом обществе.

50 тысяч евро в год на мигранта

Первое же выполнение годовой нормы приёма (2015 г. — примерно 1,5 млн так называемых беженцев, миллион из которых выбрали страной своей мечты Германию) здорово напугало гостеприимных хозяев.

«Понаехавшим» выделили социальное пособие — вроде как на время, но ведь хорошо известно, что нет ничего более постоянного, чем что-то, объявленное временным. Регулярность выдаваемых субсидий, позволявших не работать, только увеличила количество желающих перебраться из того места, которое впоследствии Жозеп Боррель назвал «джунглями», в «райский сад», по его же определению.

Гости быстро освоились, но вместо привыкания к традициям и нормам хозяев начали диктовать свои условия. Нет нужды рассказывать здесь о том, как пришлые устанавливали свои правила — достаточно вспомнить рождественские (накануне наступления 2016 года) нападения беженцев на немецких женщин в Кёльне, Берлине, Дюссельдорфе и других городах — всего около 1000 случаев сексуальных домогательств, ограблений и изнасилований.

Или о том, как во Франции и Бельгии гости — чуть что не так, по их мнению, — жгут машины. Или устраивают взрывы в аэропорту. Или давят прохожих грузовиками.

Но есть смысл вспомнить, что европейская пресса, едва выдохнув слова соболезнования пострадавшим, тут же начинает доказывать, что пришельцы — хорошие. И зла от них не больше, чем от коренных жителей.

СМИ предпочитают не публиковать неприятные данные, такие, как приводимые, например, французским офицером в отставке и общественным деятелем Жаком Гильменом: из прибывшего в Германию «миллиона только 5% смогли интегрироваться на рынок труда, к огорчению работодателей, а остальные живут на соцпособия или стоят в очереди за ними».

В 2019 году в Испании издали книгу американского журналиста Стивена Смита «Бегство в Европу» (The Scramble for Europe). В ней автор пообещал европейцам «скорое решение демографической проблемы континента за счёт прибытия и размножения на землях Старого Света африканцев».

Американец постарался успокоить европейцев заявлениями, что не надо думать, будто гости едут, рассчитывая жить на жирные социальные пособия стран Старого континента. Нет, такие, конечно, встречаются, но их мало. Основная же масса прибывающих — люди среднего достатка.

Global Look Press/Julien Mattia/ZUMAPRESS.com Африканские мигранты

«Несмотря на то, что во многих странах Африки годовой доход на человека едва достигает 1000 евро, отправляющихся в Европу нельзя считать нищими. Ведь, чтобы добраться до конечного пункта своего путешествия, соискатель должен заплатить приличную сумму денег — не менее €2500 — разного рода посредникам и организаторам транссредиземноморского трафика. Таких денег у работника низкой квалификации или неимущего просто нет. Значит, Евросоюз получает высокообразованных людей практически за бесплатно».

А между тем каждый посланец из Африки — реализация программы «один пишем, семь (восемь, девять и т.д.) в уме». Его задача — закрепиться, легализоваться. Получив документы на ВНЖ/ПМЖ для себя, он тут же начинает процесс «воссоединения семьи» — так становятся европейцами члены его большой фамилии, которые, не откладывая дела в долгий ящик, начинают стремительно вносить свой вклад в решение демографических проблем Европы.

О том, что, например, французское государство расходует в год около €50 тысяч на каждого из иноземных пришельцев (медобслуживание, социалка, финпомощь в оплате арендуемого жилья и т.п.), автор сообщить постеснялся. О том, что пресловутые 2,5 тысячи евро засылаемому в Европу собирали всей деревней — тоже молчок.

«Это плохо кончится»

Народу в Африке много, прирост населения быстрый: сейчас на Чёрном континенте живет около 1,4 млрд человек, а к 2050 году их будет уже 2,5 млрд. Поддержать европейскую демографию, вывести её из провала африканцы смогут легко.

По расчетам Смита, к 2050 году количество африканцев в ЕС (не только переехавших, но и родившихся уже на его территории) вполне может достигнуть 1,250 млрд. Количество коренных европейцев (в ЕС плюс Британии), наоборот, уменьшится — с 510 до 450 млн (спасибо childfree, программе «сознательного материнства», однополым бракам и т.д.).

«Меры, способствующие притоку легальных иностранных рабочих, представляют собой рациональный ответ с экономической точки зрения, — сказал Панетта, который также является управляющим Банка Италии. — Въездом регулярных иммигрантов необходимо управлять скоординированно в рамках Европейского союза, усиливая интеграцию иностранных граждан в систему образования и рынок труда».

ООН ожидает, что в течение следующего десятилетия численность населения трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) сократится в среднем на 0,7% в годовом исчислении. Ожидается, что больше всего она снизится в Италии (в среднем на 1,3%) и меньше всего во Франции (0,1% в годовом исчислении). Это подогревает споры о необходимости увеличения иммиграции на Старый континент для расширения рабочей силы.

«С учётом старения населения чистая иммиграция должна будет значительно увеличиться просто для того, чтобы поддерживать нынешнюю численность населения трудоспособного возраста, — объясняет аналитик Capital Economics Адриан Преттеджон в записке для клиентов. — Это правда, что в принципе иммиграция может быть сокращена политическими решениями. Мы видим, что поддержка антииммиграционных партий населением возросла во многих европейских странах в последние годы. Но на практике мы сомневаемся, что правительства захотят (или смогут) существенно ограничить иммиграцию, учитывая нехватку рабочей силы и ущерб, который нанесет экономике отказ от привлечения рабочей силы извне».

Аналитики компании считают, что наиболее заметное сокращение численности населения трудоспособного возраста произойдёт во Франции (— 1,9%), Италии (— 2,5%) и Германии (— 3,4%). И эти данные сильно отличаются от прогнозов ООН.

«Сокращение численности населения трудоспособного возраста напрямую приведёт к падению ВВП, а плохие демографические перспективы еврозоны подтверждают наше мнение о том, что в долгосрочной перспективе еврозона будет отставать от других стран с развитой экономикой», — заключает Преттеджон.

Правительства большинства стран ЕС (за исключением, возможно, государств Вышеградской четверки) такое экономическое обоснование поддержки и увеличения притоков мигрантов в Европу устраивает. А вот население все чаще высказывает опасения, что «это плохо кончится».

Законопослушные немцы, испанцы или итальянцы стараются избегать острых углов в комментировании действий властей. Но «бомбы замедленного действия» уже видят и осторожно пытаются указать властям на то, что они собственными руками их закладывают под Европу.

Бикфордов шнур

Континентальные СМИ постепенно меняют свой взгляд на происходящее. Но не рискуя восставать против актуальной миграционной политики ЕС, а просто выдавая в эфир и выкладывая на страницы ту самую обеспокоенность. Пока — отдельных групп населения в отдельных локациях. Позиция прессы — «мы не против власти, но на всякий случай намекаем, что могут быть проблемы».

Испанская El Mundo на днях доложила в своем заголовке, что «в самом маленьком муниципалитете автономии Галисия приветствуют размещаемых на постоянное проживание 280 граждан Мали». Приветствие, правда, как выясняется при прочтении собственно заметки, выразил только глава администрации населенного пункта Мондарис-Бальнеарио. Жители же этого поселка очень сдержанно выразили, выражаясь языком дипломатов, разочарование.

Коренных испанцев можно понять: население Мондариса — 703 человека. И тут власти образуют колонию иностранцев, численностью в 40% от галисийцев. А в правительстве автономии вовсю идут дебаты, сколько еще можно будет направить сюда и в соседние деревни мигрантов — 400 или 1000?

Местным понятно, что мирное сосуществование продлится недолго — о резне в Англии в интернете читали все. Происшествие в Золингене добавило сомнений в души испанцев.

Да, пока в пиренейском королевстве спокойнее, чем во Франции, но судя по тому, как испанцы своими руками создают мигрантские анклавы и диаспоры, бикфордов шнур уже подожжен.

В Германии — похожая картина. Berliner Zeitung констатирует, что «берлинцы болезненно реагируют на роскошные квартиры для беженцев в одном из районов города».

Для «новых немцев», приехавших из Турции и Сирии, в одном из фешенебельных районов на Кирхштрассе, улице в северной части германской столицы возводятся три многоквартирных дома для 61 семьи. Кондиции жилья — выше, чем для среднего берлинца. Арендные цены в округе начинаются от 1400 евро, но для беженцев — всё бесплатно.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/TASS Строительство многоквартирных домов

«Район садов и коттеджей будет соседствовать с «приютом» для мигрантов, — делится с корреспондентом издания своими мыслями, не вылезая из бассейна, хозяин одного из шале Роберт Р. — У нас тут супермаркеты довольно далеко, муниципального транспорта нет, чем заниматься приезжим — тоже непонятно. Они очень быстро превратятся в маргиналов. Мы с соседями боимся, что мигранты будут тут промышлять грабежами, воровством, да и о тихой жизни придется забыть».

«Многим берлинцам не хватает жилых площадей, а приезжим всё — в первую очередь и даром», — выражает неудовольствие сосед Роберта, пожелавший сохранить свою анонимность. Причина этого желания понятна — кому охота наживать себе проблемы в отношениях с государством, но когда дело дойдет до повторения «кельнских рождественских ночей» или «золингенской резни», лица свои берлинцам придется открывать.

А то, что соседство не будет мирным, тут мало кто сомневается. Особенно, если вспоминают, что в столице уже есть 117 центров для приема беженцев и строятся новые.

Есть ли выход?

Несколько лет назад в верхах Евросоюза активно обсуждался вопрос выделения средств на «обустройство Африки». Идея, в принципе, была вполне разумной: вкладывать деньги в экономику Черного континента, образование его жителей, чтобы обеспечить им рабочие места и достойное существование на своей земле, тем самым ослабив потоки нелегалов в Европу. В случае необходимости отбирать лучших и наиболее квалифицированных из тех, кого подготовили, и пускать их в страны ЕС.

Разговоры окончились ничем: согласно официальной версии, помешала пандемия ковида, и предполагавшиеся «африканские» деньги ушли на уколы и маски.

Похожая идея всплыла сейчас: австрийский писатель и лидер движения «За идентичность» Мартин Зеллнер в интервью польскому изданию Myśl Polska заявил, что «Европе нужна ремиграция». Этому вопросу он посвятил свою новую книгу.

По словам Зеллнера, которого считают плюс ко всему идеологическим лидером немецкой партии «Альтернатива для Германии», вопрос ремиграции весьма популярен в настоящее время и в АдГ, и у французских «Новых правых».

«Сейчас мы используем этот термин как общее понятие для обозначения ключевых изменений, поворота на 180 градусов во всей миграционной политике. Мы думаем, что у нас было слишком много миграции. Мы не можем вынести последствий иммиграции в экономическом и культурном плане.

Таким образом, ремиграция — это общая концепция, позволяющая вернуть и репатриировать нелегальных иммигрантов, ограничить иммиграцию в Европу, а также остановить поток людей, которые не помогают нашей экономической системе и составляют для нас культурное бремя, — говорит Зеллнер.

— Речь идет также о создании стимулов для неассимилированных людей и образованных ими параллельных сообществ, вернуться на родину. Так что это очень широкое определение. В своей книге я представляю концепцию, которая могла бы спасти Европу — сделать Германию снова немецкой, Италию — снова итальянской, Австрию — снова австрийской. Я бы сказал, что это авангардная концепция. Да, это нечто более радикальное, чем то, что мы имеем сегодня в основной политике. Однако я верю, что это обязательно станет очень важной идеей для нашей политики в будущем».

Мартин Зеллнер предлагает арендовать на 100 лет целые города в Африке, куда можно было бы возвращать иммигрантов. А также строить на свободных территориях новые мегаполисы, где возвращенные из Европы люди жили бы, работали, получали образование, развивались культурно и так далее

На самом деле, по словам автора концепции ремиграции, это «намного дешевле и выгоднее для Европы, чем принимать мигрантов и пытаться ассимилировать неассимилируемых». В Африке деньги стоят в десять раз дешевле, чем в Европе, утверждает он, так что программа вовсе не утопична, как полагают ее противники.