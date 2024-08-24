В течение последних месяцев украинские войска постоянно терпели поражения, отступая по всей линии фронта в Донбассе. В условиях, когда на передовой были необходимы подкрепления, командование ВСУ приняло решение совершить рейд на территорию России.

Иван Шилов ИА Регнум

Прорыв ВСУ в Курскую область произошёл утром шестого августа. Для этого руководство украинской армии задействовало подразделения с нескольких направлений, в первую очередь — мобильные.

По сделанным противником фото и видео можно сделать вывод, что изначально Киев делал ставку на скорость прорыва и манёвра, поэтому в состав контингента вторжения включили подразделения, на вооружении которых находится колёсная бронетехника различных моделей. В первую очередь это 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады, оснащённые американскими бронетранспортёрами M1126 Stryker.

Ранее ИА Регнум неоднократно обращало внимание, что ВСУ не задействуют часть поставленной странами НАТО бронетехники в Донбассе, удерживая её в тылу для нового наступления. Это позволило сосредоточить большое количество американских бронемашин и впервые за всё время военных действий задействовать их единовременно.

Вместе с американскими бронетранспортёрами в прорыв также бросили иные имеющиеся в распоряжении ВСУ колёсные машины: французские бронетранспортёры VAB, украинские бронемашины «Казак», турецкие Otokar Cobra, Roschel, Cougar и другие модели.

«Превратились из охотников в добычу»

Весь этот «колёсный зоопарк» был сформирован, чтобы продвигаться вдоль дорог по тактике «как можно скорее» и «не считаясь с потерями», добиваясь шокового эффекта. Первоначальный план ВСУ состоял в том, чтобы спровоцировать максимальную неразбериху, панику и спровоцировать гуманитарный и политический кризис. Об этом в комментарии ИА Регнум рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«По сути, мы наблюдаем второй этап конфликта. Создаются предпосылки для паники, которые сопровождаются вбросами на тему «центр не поможет», исходом беженцев и так далее. Фактически «коллективный демократический фашизм», как я его называю, делал ставку на подрыв государственности путём молниеносной операции», — отметил эксперт.

Тактика «вперёд-вперёд» обеспечила ВСУ краткосрочный успех на раннем этапе операции. Однако она же привела к проблемам для наступающих.

Лесистый характер местности в Курской области не позволяет технике маневрировать по бездорожью, что привязало ВСУ к дорогам. В итоге оторвавшиеся от плацдарма соединения быстро превратились из охотников в добычу. Итог — десятки бронемашин были уничтожены из засады или в результате ударов беспилотников.

Аналитический портал Lostarmour, анализирующий потери в ходе военных конфликтов современности на основании данных из открытых источников, сообщает, что более тридцати лёгких бронемашин ВСУ были сожжены в ходе боёв в Курской области. В эту статистику попали только те потери, которые были зафиксированы на фото и видео.

Также были уничтожены несколько бронетранспортёров Stryker, включая две машины в сапёрно-инженерной модификации M1126 ECV. Всего ВСУ потеряли до 20 машин Stryker из ста поставленных США. И это без учёта машин, вышедших из строя по техническим причинам.

Накануне американское издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские войска уже потеряли 20 танков Abrams из 31 поставленного. Это не «критические», а «катастрофические» потери.

Наступление без танков

Еще одной отличительной чертой рейда ВСУ в Курскую область стал почти полный отказ от тяжёлой бронетехники. Ровно год назад, во время «контрнаступления» на запорожском направлении, украинские войска действовали ровно наоборот, бросая в бой танки и тяжёлые бронемашины в больших количествах на небольшом участке фронта.

В Курской области наступление ВСУ поддержали британские танки Challenger, приписанные к одной из десантных частей. Машины, полученные украинской армией в количестве 30 штук, показали себя с не самой лучшей стороны и больше полугода вообще не использовались в ходе боевых действий. Однако сейчас Киев решил использовать и их — как минимум один танк этой модели был уничтожен.

Отсутствие поддержки бронетехники приводит к тому, что ВСУ, столкнувшись с выстроенной обороной, вынуждены остановить наступление. Однако, скорее всего, имеющиеся в наличии танки сейчас задействуют в Донбассе и на других фронтах.

В целом же возникшие у ВСУ проблемы вызывают вопрос: а стоило ли затевать такую авантюру?

«Цели этого похода определялись в США. Или, если угодно, в командовании НАТО. Задача — разрушение государственности России. Прямым путём не вышло, Украина несёт потери на всех фронтах — от Донецка до Херсона. Так что сколько бы Киев там ни потерял, это не будет иметь значения для заказчиков», — отмечает Анатолий Матвийчук.

Но потянет ли такую авантюру сама украинская армия, которую, по сути, лишают последних резервов и самых боеспособных подразделений? Ведь, по статистическим данным, общее число бронемашин всех типов, потерянных ВСУ в Курской области, превысило 70 единиц. Хотя на деле речь может идти о сотнях единиц бронетехники, которые пока не попали в объектив.

Невосполнимые потери артиллерии

Любопытный нюанс: если на тяжёлую бронетехнику для участия во вторжении в Курскую область Киев поскупился, то на огневую поддержку и поддержку с воздуха — совсем нет.

В приграничной зоне были замечены крупнокалиберные орудия 2С7 «Пион», которые не появлялись на фронте много месяцев. Через государственную границу ВСУ также ведут обстрелы из реактивных систем залпового огня как советского, так и американского производства, в первую очередь — из реактивных систем HIMARS.

Киев крайне дорожит этими вооружениями, используя их по принципу «ударил — убежал». Каждый выведенный из строя HIMARS — большой успех для российских войск.

По данным Lostarmour, с начала СВО из строя были выведены как минимум три машины. А за три недели операции в Курской области ВСУ потеряли столько же.

Реактивные системы, как правило, располагаются на территории Сумской области и маскируются в лесных массивах сразу после удара. Однако благодаря активности российских беспилотников машины удалось выследить и поразить ударами ОТРК «Искандер».

Бонусом к трём потерянным HIMARS в Курской области, на херсонском направлении ВСУ потеряли реактивную систему M270 — вариант HIMARS на гусеничной платформе, с двумя пусковыми установками по шесть ракет.

Для Киева это крайне болезненные потери, поскольку такие машины поставляются штучно и крайне редко. Восполнить их практически невозможно, а потеря РСЗО оставляет целый участок фронта без огневого прикрытия.

«Говорят, что произошедшее — это ошибка Зеленского, но ошибки тут нет. Украинские войска несут потери, причём выполнить свои задачи у них не получилось. Скорее наоборот — чем больше давление, тем сильнее мы сплачиваемся. Так что все последствия этой авантюры лягут на зиц-председателя Зеленского — да. Но он делает, что ему приказали», — убеждён Анатолий Матвийчук.

Он прогнозирует, что Киев не ограничится авантюрой в Курской области, допуская, что ВСУ могут попытаться атаковать Приднестровье — тоже по указке извне.

В итоге же распыление резервов украинских войск может привести к крушению обороны ВСУ на других направлениях. Но это не мешает Западу заказывать у Киева новые военные «акции».