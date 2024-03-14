Материалы с тегом «HIMARS»
Средства ПВО РФ сбили за сутки 136 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, сообщило 14 марта Министерство обороны. За всё время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составляет 15 498. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских...
14 марта 2024
Минобороны показало кадры уничтожения установки HIMARS в зоне СВО
Российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, переданную украинским военным Соединёнными Штатами. Кадры поражения установки опубликованы 12 марта в Telegram-канале Минобороны. Установку HIMARS поразили ракетой, её навели с помощью наблюдавшего за целью...
новость часа
12 марта 2024
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS и склад боеприпасов ВСУ
Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и склад боеприпасов ВСУ, заявило 12 марта Министерство обороны. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами...
12 марта 2024
На Украине вину за поражение HIMARS Россией возложили на разведку
Российские войска уничтожили ракетный комплекс HIMARS поскольку система радиоэлектронной борьбы ВСУ не смогла обнаружить наблюдавший беспилотник. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» киевский политик Игорь Лапин. «HIMARS вышел на позицию, какого-то чёрта стоял там около получаса. Это дало...
новость часа
11 марта 2024
ВС РФ уничтожили две установки HIMARS за неделю на херсонском направлении
Российские военные за неделю уничтожили на херсонском направлении две украинские установки HIMARS американского производства, 8 марта сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За неделю российские военные нанесли по ВСУ удары в районе сёл...
8 марта 2024
ВС России в зоне СВО уничтожили самые дефицитные образцы вооружений НАТО
Российские военные в конце февраля — начале марта уничтожили в зоне спецоперации самые дефицитные образцы вооружений, которые НАТО поставило украинской армии, сообщило 8 марта агентство «РИА Новости». Так, за неполные две недели российские военные подбили три танка M1A1 Abrams американского...
8 марта 2024
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в зоне СВО
Российские военные уничтожили за минувшие сутки две пусковые установки HIMARS на херсонском направлении в зоне СВО, сообщил 1 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Потери противника составили две пусковые установки реактивных систем залпового огня...
4 марта 2024
Пушилин заявил, что ВСУ обстреливают Донецк со стороны Угледара
У украинских войск после потери Авдеевки осталась возможность обстреливать Донецк со стороны Угледара. Кроме того, они совершают точечные обстрелы Донецка из РСЗО HIMARS, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». С учётом освобождения Авдеевки и ряда других населённых пунктов...
26 февраля 2024
Российские силы ПВО за сутки сбили 63 украинских дрона и три снаряда HIMARS
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщил 13 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, украинские БПЛА были сбиты в районах населённых пунктов Кременец...
13 февраля 2024
Американский блогер опубликовал кадры повреждённых на Украине РСЗО HIMARS
В Сети появились кадры повреждённых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые отправили из Украины в США на ремонт. Их опубликовал в социальной сети Х американский блогер Keystone Intel в социальной сети Х. На опубликованной на фото технике видны отверстия, вероятно, от осколков...
новость часа
12 февраля 2024
ВСУ нанесли удар по Токмаку из HIMARS
Украинская армия нанесла удар по Токмаку в Запорожской области. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщили 9 февраля в оперативных службах региона. «В 07:00 мск город Токмак подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины», ― уточнил представитель оперативных служб. По его словам...
новость часа
9 февраля 2024
Средства ПВО за сутки перехватили в зоне СВО 11 снарядов HIMARS и «Ольха»
Средства ПВО России за минувшие сутки перехватили в зоне проведения специальной военной операции 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», сообщили 2 января в Министерстве обороны. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО...
2 января 2024
Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО «Ольха» и трёх РСЗО HIMARS за сутки
Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну установку РСЗО «Ольха», сообщили 31 декабря в Минобороны. «Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», — заявил официальный представитель...
31 декабря 2023
Российские военные за сутки сбили вертолёт Ми-8 и 49 дронов ВСУ в зоне СВО
Российские военные за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 и 49 беспилотников в зоне спецоперации, сообщил 16 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Авиацией ВКС России в районе города Орехов в Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил...
16 декабря 2023
ВСУ нанесли удар по зданию МВД в Херсонской области, погибли 4 человека
ВСУ 28 ноября ударили из комплексов РСЗО HIMARS по зданию отделения МВД России в Алёшкинском районе Херсонской области, сообщил источник ИА Регнум. По его данным, в результате атаки погибли четыре человека, пострадали — 17. Как рассказал собеседник агентства, атаке подверглись полицейские в селе...
29 ноября 2023