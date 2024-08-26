Свадьба в дагестанском селе Нижнее Казанище. Молодожёны собираются выйти на улицу, но неожиданно мать молодой супруги начинает кружиться вокруг дочери, вызывая её на танец. Грохочет музыка, хоровод тётушек увлекает за собой молодую. Мужа происходящее шокирует: он пытается остановить пляску, а когда не удаётся, вырывает из розеток провода музыкальной аппаратуры.

ИА Регнум

Ролик со свадьбы в Нижнем Казанище накануне появился в дагестанских Telegram-каналах, а затем и в сообществах «ВКонтакте». В паблике «Голос Дагестана» видео за пару дней собрало более тысячи лайков и под две тысячи комментариев. Помимо выражения поддержки жениха — «красавчик!», «так и надо!» — и массового осуждения матери невесты, комментаторы обсуждали, как молодые нашли друг друга и решили пожениться при таких разных семьях?

«Куда смотрел жених, когда сватал девушку из несоблюдающей семьи? Он же видел, какие родители и родные у девушки. И о чём думали родители девушки и сама девушка, когда выходила замуж за парня, соблюдающего религию?» — один из самых «залайканных» комментариев под роликом.

В ответ одна из пользователей предположила, что семьи могли не прийти к компромиссу, как пройдёт свадьба. А если и пришли, то «светская» тёща согласилась лишь формально, чтобы от неё отстали, а уже на торжестве поступила по-своему. «Нужно изначально брать в пару из своего окружения», — делает вывод автор комментария.

Тут же комментатор-мужчина пояснил, что в современном Дагестане «имам заключает брак еще до банкетных залов, молодые уже муж и жена. Муж имеет все права на жену, как только забирает её в свой дом из дома родителей». А вообще, «по религии» музыка и танцы на свадьбе запрещены.

В любом случае компромисс можно было найти, уверен один из комментаторов, описавший собственную историю двухлетней давности. Тогда, по словам мужчины, «выдавали замуж племянницу жениху другой национальности».

«Увидев жениха с бородой, я сделал замечание: «Бороду носить не запрещено, я не могу запретить, но объём бороды не является критерием оценки веры человека во Всевышнего, это должно быть в душе каждого человека».

Потом я довёл до сведения гостей, что с нашей стороны будет полноценная свадьба, выход невесты из дома обязательно будет с музыкой. Сторона жениха с нами согласилась. Более того, по их желанию свадьбу сыграли вместе, в одном зале», — написал мужчина.

Еще одной историей поделилась девушка, «чьи родители были коммунистами, а муж — в религии».

«Когда он пришёл в дом моих родителей, отец сразу дал понять, что свадьба будет с музыкой и алкоголем — максимум он не поставит алкоголь на его стол — из уважения, что он против хиджаба, и ещё несколько моментов. Мой муж согласился. Мы поженились, через какое-то время я покрылась. А муж так красиво донёс религию до моих родителей, что они сами начали изучать её», — написала девушка.

По еще одной версии, конфликт на свадьбе мог быть запрограммирован изначально — в случае, если и у невесты, и у жениха «несоблюдающие» семьи.

«У большинства в Дагестане светские семьи со времён коммунизма, а молодёжь — более религиозная. То есть взрослые о чём-то договорились, а молодые нет», — написал один из пользователей.

Впрочем, причина спора может оказаться и куда более прозаичной: мать невесты могла просто пытаться окупить расходы на торжество.

«У нас случай был. Родители жениха, без молодожёнов, сыграли светскую свадьбу на следующей день, чтобы расходы окупить. Возможно, мать решила сделать это за счёт танца дочери», — написал житель Дагестана.

На свадьбах существует традиция: гости могут потанцевать с невестой, предварительно дав ей денежную купюру. Таким образом может собраться приличная сумма.

При этом, как пояснили в комментариях, обычно большую часть затрат на организацию свадьбы несёт сторона жениха. А «музыкантов и прочее веселье» в этот раз, очевидно, заказывала семья жены.

В любом случае, афористично написал один из комментаторов, для молодой семьи «медовый месяц получился ледовым».

В свою очередь рецепт, как не допустить подобных ситуаций в будущем, предложила жительница Махачкалы. По её словам, конфликты прекратятся, «когда и сторона невесты, и сторона жениха поймут одну простую истину: их дети строят свою семью. Родителям давно нужно понять, что не нужно лезть в отношения двух людей, которые сочетаются узами брака. Меньше будут дёргать туда-сюда, меньше будет разводов и поломанных судеб».

Случай в дагестанском селе действительно иллюстрирует раскол в местном обществе, говорит ИА Регнум 60-летний дагестанец Ризван А., председатель колхоза в Тверской области. Мужчина каждый год бывает на родине и видит, как меняются настроения в регионе.

По словам Ризвана, молодая жена оказалась меж двух огней: с одной стороны, обязанность дагестанской девушки — чтить своих родителей и слушаться мать, с другой — повиноваться мужу.

«Мы, старшее поколение, выросли при Советском Союзе. У нас принято много работать и хорошо отдыхать. Как не выпить отличного дагестанского коньяка на свадьбе, как не потанцевать? Не понимаю!

А часть молодёжи в Махачкале теперь совсем другая. Их интересуют мечети, «качалки» и барбершопы. Хотят жить, как шейхи в Саудовской Аравии, вот и стараются стать праведнее самого Магомета. Наши девушки никогда не носили никабов, дагестанский женский наряд — очень красивый. А теперь женщины заматываются в чёрное, как в Иране», — рассказывает собеседник ИА Регнум.

Он уверен, что это конфликт не только поколений, но и советского модерна и религиозной архаизации.

Дагестан — это кипящий котел народов. Только официально здесь бок о бок живут 14 народностей, говорящих на разных языках, но связанных общей историей и многовековым соседством.

Дагестанская свадьба — одно из главных событий в жизни новой семьи. На празднование обычно зовут несколько сотен гостей. Но если раньше свадьба в Дагестане была торжеством добрососедства, то сейчас могут столкнуться разные мировоззрения, что не только испортит праздник, но и грозит создать гораздо более широкий конфликт, чем ссора двух семей.

В Дагестане сегодня сложилось два типа проведения свадеб. Первый — «обычная», на которой танцуют под громкую музыку и пьют за здоровье молодых. Второй — мусульманская свадьба, где строго запрещён алкоголь, а церемония проходит под негромкое пение нашидов — традиционных певцов, поющих без сопровождения музыкальных инструментов. Танцы в исламе не запрещены, но считается, что мужчины и женщины должны танцевать отдельно друг от друга, в разных помещениях.

«Большинство народов Дагестана исповедуют ислам. Но исторически дагестанский ислам вобрал в себя традиции горских народов, он очень отличался от сурового ислама Аравийской пустыни.

95% населения Дагестана — мусульмане-сунниты, 5% — шииты. Если коротко, то шииты, верящие в непогрешимость мусульманских учителей-имамов, — это основное течение ислама в Иране. А в более умеренных мусульманских странах преобладают сунниты, считающие, что жизненно важные вопросы должна решать мусульманская община», — рассказывает ИА Регнум религиовед Фарит Батыргареев.

В последнее время, продолжает он, в качестве отдельной ветви рассматривается ваххабизм — течение, последователи которого считают, что нужно очистить ислам от всех новшеств, появившихся после пророка Мухаммеда и его потомков. При этом радикализация ислама на постсоветском пространстве совпала с общемировым трендом.

«Скорее всего, в основе роста исламистских настроений среди дагестанской молодежи лежит запрос на социальную справедливость, столь ярко выраженный в учении пророка Мухаммеда. Столкнувшись с коррупцией, бюрократизмом и другими пороками светского регионального устройства, молодёжь уходит в мечети», — заявил Батыргареев.

Но радикализм и неверно понятые принципы ислама проявляются в жутких эксцессах. В июне террористы в Дагестане атаковали синагоги и церковь, в которой был зверски убит священник Русской православной церкви Николай Котельников. Участниками нападения стали в том числе сын и племянник экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

В конце октября 2023 года около 1200 человек устроили беспорядки в аэропорту Уйташ Махачкалы, ворвавшись в здание, а после этого — на лётное поле. Так радикальная молодёжь ждала прибытия самолёта из Тель-Авива.

23 августа Армавирский городской суд вынес первый приговор участникам погрома: пятерых фигурантов уголовного дела приговорили к тюремным срокам от шести до девяти лет. При этом своей вины они не признали.

Главная проблема в том, что радикальные исламисты готовы на всё. Не столько из-за ненависти к России, сколько из-за неприятия всего современного мира как такового. К тому же кипучую энергию радикалов могут использовать в своих целях враги России, пытаясь расколоть общество и разжечь межнациональную рознь.

А молодой семье из Нижнего Казанища остаётся только пожелать, чтобы у них всё наладилось. Если молодые любят друг друга, они поймут и простят вторую половину. А если нет — может, и хорошо, что всё закончилось, по сути, не начавшись?