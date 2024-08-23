На Украине в финальную стадию входит процесс подготовки общества к очередному ужесточению мобилизации. Теперь речь идёт о снижении возраста мобилизуемых — с нынешних 25 до 20, а то и до 18 лет. И это при том, что нынешней весной возраст уже уменьшали с 27 до 25 лет. Тогда решению предшествовал ряд публичных заявлений о необходимости «омолодить» состав украинской армии. То же самое происходит и сейчас.

Сергей Корсун ИА Регнум

О том, что мобилизационный возраст необходимо снижать, заговорили вскоре после того, как стало понятно, что прошлогоднее контрнаступление ВСУ закончилось полным провалом, а инициатива перешла к российским вооружённым силам. Недвусмысленные указания на этот счёт киевским властям начали раздавать из-за океана.

Американский сенатор Линдси Грэм, назвавший военные поставки Украине «хорошей инвестицией» для США, ещё в начале 2024 года призвал отправить украинскую молодёжь на фронт и побыстрее принять новый закон о мобилизации: «Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, и не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей».

Уже в марте на Киевском форуме по безопасности о необходимости провести дополнительную мобилизацию заявил и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Вскоре был принят соответствующий закон. Причём в первоначальной редакции в тексте была упрятана норма о возможности мобилизации с 18 лет после «базовой военной подготовки». А эта подготовка, срок которой в военное время составляет три месяца, вполне могла оказаться обычной «учебкой», по завершении которой 18-летних отправляли бы прямиком на фронт. Тогда в обществе поднялся шум, норму протянуть не удалось — возраст мобилизации снизили лишь до 25 лет.

Впрочем, часть молодёжи в возрасте 18-25 лет уже сейчас попадает на передовую. Они подлежат мобилизации в следующих случаях: если мужчина прошёл срочную службу в мирное время; если человек окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру; если мужчина был раньше признан военно-врачебной комиссией «ограниченно годным» — то есть непригодным к срочной службе в мирное время и пригодным в военное время. Последняя категория призывается в результате правовой коллизии: согласно новому законодательству, с апреля 2024 года больше нет статуса «ограниченно пригодный». Имевшие его люди остаются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет, и могут быть мобилизованы.

Однако людей, подпадающих под эти три категории, — меньшинство, поэтому большая часть парней 18-25 лет мобилизации не подлежит. Поэтому сразу же информационный «прогрев» общества по дальнейшему снижению возрастного порога возобновился.

Заявления зазвучали каждую неделю.

Некий военный психолог Андрей Козинчук сообщил, что снижение мобилизационного возраста в Украине до 18-25 лет «не за горами».

«Если мы сейчас встанем в штопор и снова не сможем вывезти ситуацию, как контрнаступление 2023 года, то, скорее всего, Верховная рада будет вынуждена, здравый смысл будет для принятия такого решения», — заявил он.

При этом Козинчук успокоительно сообщает, что это «нормальное решение» и в этом вопросе «ничего такого нет».

Известный волонтёр Тарас Чмут призывает мобилизовывать в армию с 20 лет: «По моему мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет уже. Мы потеряли слишком много времени… Иначе — всё зря, сотни тысяч людей, которые погибли, искалечены, которые погибают сегодня, пока мы здесь говорим… Всё зря».

Впрочем, формально всё это частные лица, на их мнение можно было бы не обращать внимания. Однако в том же ключе высказываются и украинские военные, и депутаты парламента.

Офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Виталий Литвин заявил в телеэфире, что солдат не хватает, и мобилизационный возраст нужно снижать: «В 22 года уже можно мобилизовывать».

Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что хотя в настоящее время острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет, но «всё может меняться».

Глава ГУР Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) публично заявил: если Украина объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года.

Народный депутат Роман Лозинский в интервью СМИ заявил: «Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, вероятнее всего, не последнее изменение касаемо возраста призывников».

Наконец, не просто рядовой депутат, а секретарь комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко считает, что возраст для мобилизации на Украине должен быть 20-50 лет: «Всё, что дальше, это по собственному желанию, но не в боевые подразделения. Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли нормально выполнять боевые задачи, то должно быть 20-50».

Тот же Костенко заявил украинским СМИ, что тему снижения возраста мобилизации периодически поднимают «западные партнёры».

Это информацию подтвердил в телеэфире народный депутат Фёдор Вениславский: «Они (на Западе — Прим. ред.) считают, что возраст 18-25 лет наиболее оптимальный и эффективный, чтобы граждане с точки зрения физических и психологических качеств могли активно воевать».

Впрочем, Вениславский уверяет, что руководство Украины делать этого не планирует. Однако похожие обещания звучали и тогда, когда речь заходила о предыдущем снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, которое тоже «не планировали».

Возникает резонный вопрос: если не планируете, зачем постоянно говорите об этом? Впрочем, важнее слов дела властей. А они вполне прозрачно намекают, что украинской молодёжи вскоре предстоит познакомиться с ВСУ поближе.

В недавно принятом постановлении кабинета министров говорится, что мужчины в возрасте от 17 до 25 лет будут автоматически зачисляться на военный учет призывников. Речь идёт, в частности, о тех, кто обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта. Если за паспортом обратился мужчина 18-25 лет, которого нет в военном реестре «Оберег», паспорт выдадут только при предъявлении военно-учетных документов. Постановка на учёт для мужчин этого возраста производится даже без медосмотра и необходимости проходить ТЦК.

С 17 июля, когда истёк срок на обновление данных в ТЦК, пограничники проверяют военно-учётные документы всех мужчин, начиная с 18 лет (а не только с 25). При проверке показывать военно-учетные документы обязаны даже те, кто имеет право на отсрочку, а в случае их отсутствия пограничники за границу не выпускают.

Для зачисления в ВУЗ все мужчины, начиная с 18 лет, тоже должны в обязательном порядке предъявить военно-учетный документ с обновленными данными.

Наконец, как сообщил в соцсетях депутат Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ), фракция Зеленского «Слуга народа» отказывается ставить на голосование законопроект о запрете мобилизации в 18-25 лет, призванный устранить упомянутую выше правовую коллизию, по которой с 18 лет начали мобилизовать тех, кого раньше признали ограниченно годным к военной службе.

Призвать молодых людей в возрасте до 25 лет сейчас для власти будет технически значительно проще, чем большинство мужчин более старшего возраста. Ведь именно молодёжь наиболее активно обновляла данные в ТЦК, полагая, что им можно не опасаться мобилизации. Поэтому сейчас у военкомов есть свежая и практически полная база данных, по которой, как только будет принято соответствующее решение, можно будет сразу рассылать повестки в армию.

О том, к чему такое решение может привести в долгосрочной перспективе, говорят демографы. Так, Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и социальных исследований национальной Академии наук Украины, заявил в эфире телемарафона, что уменьшение мобилизационного возраста до 20 лет может отрицательно повлиять на демографическую ситуацию на Украине.

«Для демографии война — это вообще плохо. Во всяком случае, гибнут все возрастные группы. В 2001 году у нас была самая низкая рождаемость в истории Украины. Если взять 2001 год плюс-минус пять лет, то есть это 10 лет, то этот контингент самый маленький по численности в возрастной структуре. Поэтому смертность будет влиять и на эту возрастную группу, и она еще уменьшится», — предупреждает Гладун.

Плюс к этому подобное решение в разы усилит отток юношей младше 18 лет с Украины (который и сейчас уже активно идёт).

Но на любые долгосрочные катастрофические для страны последствия Зеленскому и компании глубоко наплевать. У них стоит задача продержаться здесь и сейчас, заодно выполнив указания западных управляющих.

А для этого необходимо отправлять на убой всё новые и новые порции пушечного мяса. Уповать на то, что помешать снизить возраст мобилизации до 20, а то и сразу до 18 лет, может общественное возмущение, не стоит. Методы, которыми уже давно загоняют украинских мужчин в ВСУ, больше всего напоминают времена рабовладения — а у рабов нет никаких прав, они рассматриваются как собственность, с которой можно сделать всё что угодно.

Чего только стоит ужасное видео с не желавшим воевать одесским фитнес-тренером — теперь избитым, прикованным наручником к дереву и признающимся, что его изнасиловали и теперь он будет служить в ВСУ. У любого вменяемого человека ролик вызывает содрогание, а в любом нормальном государстве совершившее такое с одесситом «активисты» уже сидели бы за решёткой.

Но для теперешней Украины нормой являются именно такие способы пополнения редеющих рядов ВСУ. Потому украинской молодёжи стоит не дожидаться своей «могилизации», принципиальное решение о которой, судя по всему, уже принято, а искать любые пути уехать из страны, власть которой намерена заставить их умереть или стать калеками ради продолжения собственного существования.