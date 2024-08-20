Уже с 1 сентября водителей такси станет меньше, а цена за поездку резко вырастет. С таким пессимистическим прогнозом обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир». Параллельно в Сети появились тревожные сообщения, что цены на услуги такси вырастут чуть ли не в три раза.

ИА Регнум

Дело в том, что с сентября водители такси будут обязаны иметь оформленное обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). По сути, это полис, покрывающий расходы по возмещению вреда имуществу, жизни и здоровью пассажиров — создающий единые условия и процедуру получения компенсации.

Новые нормы прописаны в Федеральном законе № 278-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июня 2023 года. При этом просто купить полис недостаточно — водителям также придётся выполнить ряд предписаний.

Для оформления ОСГОП водителю нужно сначала получить разрешение на работу в такси, предварительно убедившись, что его машина соответствуют пунктам, перечисленным в 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа».

«Нужно, например, перекрасить автомобиль в цвета, которые установлены в конкретном регионе. В столице это белый цвет с жёлтой полосой, — пояснил в интервью «Известиям» глава «Цифрового мира» — ассоциации, представляющей интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, Валерий Корнеев. — Таксистам также нужно иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах».

Разумеется, необходим и полис ОСАГО.

Проблема, по словам Корнеева, заключается в том, что в России нет инфраструктуры, с помощью которой самозанятые водители могли бы выполнить эти условия. Если же таксист продолжит работать без ОСГОП, ему грозит штраф — до 50 тысяч рублей. При этом значительная часть водителей попросту не успеет легализоваться за 10 дней, оставшиеся до вступления закона в силу.

Разрешение есть только у четверти водителей

Всего в сфере такси в России сегодня работают около 2,5 миллиона человек, из них примерно 1,5 миллиона — самозанятые, остальные сотрудничают с таксопарками, рассказал Валерий Корнеев.

Среди самозанятых водителей разрешение на свою работу получили всего 21 тысяча человек (1,5% от общего количества таксистов). Среди работников таксопарков их существенно больше — 600 тысяч человек.

Фактически необходимое разрешение на работу в сфере такси имеют лишь четверть водителей. Это грозит значительным ростом теневого сектора — «нелегальные» таксисты не будут платить налоги, при этом большие вопросы возникают к безопасности поездок.

Также Корнеев озвучил результаты проведённого летом опроса 28 тысяч таксистов России: исследование показало, что более 72% водителей готовы работать неофициально, если не смогут выполнить требования нового закона.

В свою очередь крупнейший отечественный агрегатор «Яндекс такси» не ожидает оттока работников, поскольку у таксистов будет еще 60 дней, чтобы купить ОСГОП и уведомить об этом госорганы. Более того, отмечают в компании, страховые фирмы даже еще не начали продавать соответствующие документы — продажи откроют в аккурат 1 сентября.

Проблемы были всегда

Многие проблемы, которыми грозят индустрии такси после 1 сентября, вроде повышения цен или ухода водителей из отрасли существуют далеко не первый год. В любом случае краха точно не будет, заверяет ИА Регнум член общественного совета при Министерстве транспорта РФ, автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он уверен, что нынешние трудности кто-то сильно преувеличивает. Действительно, часть водителей будет сопротивляться и не оформлять ни ОСГОП, ни ОСАГО, а кто-то вовсе уйдёт из профессии, прогнозирует собеседник агентства. Но, отмечает Моржаретто, большинство примет новые правила игры.

Российский рынок такси сегодня всё глубже погружается в серую зону, многие таксисты демпингуют и при этом не платят налоги, поясняет ИА Регнум руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР), автоэксперт Сергей Канаев.

При этом часть компаний, которые берут заказы, ответственности за безопасность пассажиров не несут. Из-за этого растёт недовольство клиентов.

«Нововведения ударят по отрасли, но, если ничего не делать, динамика, которая есть сейчас в такси, ни к чему хорошему не приведёт», — уверен Канаев.

Он не берётся прогнозировать, улучшат ли новые требования ситуацию на рынке, но уверен, что они наверняка помогут лучше обеспечить безопасность клиентов и вывести хотя бы часть компаний из серой зоны.

Дальше будет дороже

Что же касается цен на услуги такси, она вырастут в любом случае. По словам Игоря Моржаретто, стоимость поездок стабильно растёт и без новых законов.

«За первое полугодие, по оценке исследовательских компаний, средний ценник вырос примерно на 10%. А по моим ощущениям, и ещё больше», — отмечает автоэксперт.

От повышения цен никуда не деться, соглашается Сергей Канаев: уже в сентябре нас ждёт «новая серия». «Прогнозирую, что цены вырастут на 15–25%. Но это еще скромный прогноз. Многие коллеги говорят, что стоит ожидать роста на 30–40%», — резюмирует собеседник ИА Регнум.