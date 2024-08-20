Одесские СМИ пишут об очередной схеме уклонения украинских мужчин от мобилизации и призыва: после развода с жёнами уклонисты через суд забирают у них детей, становясь отцами-одиночками, не подлежащими призыву.

ИА Регнум

Одесская газета «Думская» рассказывает о рекорде городского суда Белгород-Днестровского в Одесской области. В 2022–2023 годах суд в подобных «спорах» вынес больше тысячи (!) решений в пользу отцов, хотя статистика в целом по Украине остаётся неизменной: в 99% случаев детей при разводе оставляют с матерью.

Резонансной стала история начальника отдела по вопросам молодёжи и спорта Белгород-Днестровской городской администрации Марии Головченко и её мужа Геннадия Головченко.

Согласно решению суда, двое детей Головченко останутся с отцом, потому что мать «в настоящее время оставила детей на истца и живёт отдельно, как мать должным образом не выполняет своих родительских обязанностей по воспитанию детей, не интересуется их жизнью, здоровьем и развитием, приведенное свидетельствует о самоустранении ответчика от выполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Ответчик не возражает относительно определения места жительства общих детей вместе с отцом, о чем свидетельствует соответствующее заявление о признании исковых требований».

Родительских прав при этом Головченко не лишили, а после развода супруги, как выяснили журналисты, продолжили общаться. Мария Головченко, поздравляя мужа с днём рождения в соцсетях, называла его «душа моя» и «моё крепкое плечо».

На сотни однотипных решений белгород-днестровского суда еще зимой обратили внимание в Национальном антикоррупционном комитете: тогда речь шла о 3800 решениях, в результате чего при получении взятки был задержан один из судей Александр Боярский.

Но уже в апреле, через три месяца после задержания, Боярский вернулся к работе — информации о расследовании по его делу в открытых источниках нет. В июле он вынес девять решений по расторжению брака, в результате которых дети остались с отцами, а те получили отсрочку от мобилизации.

«Схема очень простая. Получив решение, разведённые сразу же по отдельности покидают страну. Дети при этом едут с отцом. За границей семья воссоединяется. Женщины иногда предварительно, до решения суда, готовят почву: рассказывают всем, какой нехороший у них муж, что он хочет отобрать ребенка, подаёт на развод. Всячески страдают в социальных сетях и так далее», — цитирует «Думская» источник в правоохранительных органах.

«Не смог вспомнить, сколько лет любимой»

Еще в декабре 2023 года погранслужба Украины била тревогу, но не о разводах, а наоборот, о свадьбах. В стране рекордно выросло количество фиктивных браков: в основном речь шла о браке между потенциальным призывником и женщиной с инвалидностью, нуждающейся в опеке.

В СМИ писали о нескольких громких делах: едва расписавшись, мужчина оформлял опеку над женой и вывозил её в качестве беженки за границу, в Европу. После этого женщина возвращалась на Украину без сопровождения, разводилась в одностороннем порядке и выходила замуж снова.

И так — бесчисленное количество раз.

Представитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы страны Игорь Матвийчук заявлял, что сопровождающие инвалидов опекуны составляют 15% от всех ежедневно пересекающих границу мужчин.

Уже в начале лета 2024 года телеканал ТСН сообщал, что услуга фиктивной жены с инвалидностью за полгода подорожала с 1500 до 10 000 долларов. В мае во Владимире-Волынском на Волыни была осуждена женщина, зарабатывавшая тем, что знакомила подобные пары. Исключением стала история пары из Жолквы Львовской области: женщина помогла выехать своему фиктивному мужу в Европу, впоследствии признала вину в суде, но смогла доказать, что действовала бескорыстно — мужчина оказался её другом детства.

В свою очередь, жителя Черкасской области в начале августа задержали за многожёнство: он пытался выехать с настоящей женой и совсем юной, восемнадцатилетней, нуждающейся в опекуне.

Уклонистов, заключивших фиктивные браки, регулярно ловят: 15 августа пограничники заподозрили подвох, когда пересекающий границу львовянин не смог назвать ни возраст, ни отчество своей жены-подопечной.

Похожую пару из Ивано-Франковска на днях задержали также на границе с Польшей: секретность и поспешность свадьбы новобрачный объяснил тем, что «женился на любовнице втайне от официальной девушки, которую в родном селе все знают», но также не смог вспомнить ни полного имени, ни даты рождения возлюбленной.

Музыканты, волонтёры, погибшие

Многие украинские мужчины стараются купить всевозможные справки, позволяющие легальный выезд из страны — удостоверения дальнобойщиков, волонтёров, работников железной дороги, многодетных отцов, сотрудников СМИ и культурной сферы. Чаще всего в сфере культуры мужчин фиктивно записывают в гастролирующие оркестры.

Удовольствие это недешёвое: помимо непосредственно взятки, приходится покупать инструмент, а его цена зачастую превышает даже сумму самой взятки.

Самой запоминающейся стала история Киевского симфонического оркестра, который не вернулся с гастролей и в полном составе получил убежище в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия. Но музыкантам, можно сказать, повезло: они были в европейском турне в феврале 2022 года, перед началом боевых действий.

Те же украинцы, кому удача подобным образом не улыбнулась, готовы платить десятки тысяч долларов и изобретать новые схемы для выезда: медицинские справки с психиатрическими диагнозами, усыновление чужих детей и многое другое.

Иногда уклонисты, отчаявшись, прибегают к крайним мерам: троих мужчин, стремившихся незаконно попасть в Румынию, пытались задержать пограничники, но те напали на офицера, сумели завладеть его оружием скрыться в направлении границы. Всех троих быстро задержали: одного на украинской, двух других — на румынской стороне.

Но если этих трёх человек задержали живыми, то судьба нескольких десятков уклонистов, которые пытались с начала года переплыть Тису, оказалась трагичнее. Только по официальным данным погранслужбы, найдены 39 тел утопленников. В действительности же в горной бурной реке, отделяющей Украину сразу от нескольких соседних стран, могли погибнуть не менее сотни мужчин.

«Мы не рабы, отдайте паспорт»

А пока украинцы всеми силами вырываются из страны, власти пытаются вернуть уехавших. 20 августа издание Bloomberg написало, что Владимир Зеленский обращался к лидерам европейских стран, уговаривая их помочь вернуть уклонистов. Издание пишет, что все страны, к которым обращался Зеленский, отказали. Главная причина — экономическая: нехватка рабочих рук, особенно в странах Центральной и Восточной Европы.

Издание приводит цитату Томаша Проуза, главы главной лоббистской группы чешской розничной торговли и индустрии гостеприимства: он утверждает, что от навыков и трудолюбия украинских беженцев в Чехии зависят многие компании.

Еще весной украинский МИД, вынуждая мужчин возвращаться, отказал им в праве получать любые консульские услуги, не обновив данные в военкомате (что можно сделать только на территории Украины).

В Варшаве, Кракове, Праге, Братиславе и других европейских городах, где есть украинские центры оформления документов (ГП «Документ), мужчины штурмовали учреждения, требуя выдать им хотя бы паспорта и права, которые были заказаны до скандального решения.

Но ничего не помогло. Большинство мужчин до сих пор не смогли получить документы, а 17 августа беженцы в Варшаве устроили небольшой митинг перед консульством Украины. Они держали в руках плакаты с надписями: «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин», «Паспорт — это право, а не привилегия».

«Вы — граждане Украины, поэтому — извините», — заявил вышедший к митингующим руководитель консульского отдела Даниил Запевалов, посоветовав недовольным нарушением своих прав мужчинам, во-первых, написать официальное заявление в консульство, а во-вторых, возвращаться домой, на Украину.