О какой бы проблеме сегодняшней Украины не заводили речь её власти, в конечном итоге всегда оказывается, что проблему используют, чтобы украсть денег. И чем масштабнее проблема, тем больше можно на ней «заработать». Очередной наглядный пример — разминирование территории Украины, где на кону стоят десятки миллиардов долларов.

Сергей Корсун ИА Регнум

По оценкам западных и украинских официальных лиц, Украина является самым заминированным государством мира. По мнению западных экспертов, в очистке от взрывоопасных предметов нуждаются около 30% её территории.

«На очистку потребуется несколько десятилетий, но есть надежда, что до 80% территории будет очищено гораздо быстрее, — жизнерадостно заявляет директор исследовательского центра университета Джеймса Мэдисона Сюзанн Федерлайн. — Во многом это зависит от того, когда война закончится, но украинское правительство уже проводит большую работу по гуманитарной расчистке территорий, к которым у него есть доступ. Но, чтобы попасть на некоторые территории, необходимо окончание войны».

По заявлению Владимира Зеленского, разминировать необходимо 174 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с половиной площади Германии или тремя Хорватиями.

Прогнозы о том, сколько времени уйдёт на полное завершение процесса, сильно разнятся. Причём разнятся в том числе у украинских чиновников. Министр внутренних дел Игорь Клименко в прошлом году сказал, что на разминирование уйдёт больше 10 лет. А тогдашний министр обороны Алексей Резников предположил, что примерно 30 лет.

При этом по оценкам международного аналитического центра Globsec, для этого может понадобиться более 750 лет.

Причём, что самое удивительное, верным может по итогу оказаться любой из этих сроков. Всё зависит от того, какими будут темпы разминирования, сколько и на каких площадях будет задействовано сапёров и техники, а также, естественно, сколько ещё будут продолжаться боевые действия.

В любом случае речь идёт о длительных сроках. И о колоссальных деньгах.

Какова цена вопроса? По данным Международного Красного Креста, затраты на удаление одной мины находятся в диапазоне 300–1000 долларов.

Общая стоимость обнаружения и обезвреживания всех мин на Украине, по предварительным расчетам Всемирного банка в прошлом году, обойдется почти в $38 миллиардов. В Киеве же считают, что сумма окажется больше — до $50 миллиардов.

А в условиях, когда на кону стоят такие деньги, любые разночтения в площади работ всегда будут в пользу увеличения. Так, говоря о той самой цифре в 174 тыс. кв. км потенциально взрывоопасной территории, украинские власти включают туда в том числе и украинскую акваторию Чёрного моря (к которой они, естественно, относят и воды вокруг Крыма и других российских территорий, входивших ранее в состав Украины).

В конце июня этого года Кабинет министров Украины принял «Национальную стратегию противоминной деятельности на период до 2033 года» с планом реализации до 2026 года. Согласно стратегии, до 2029 года будет оценен уровень минирования территории страны. До 2033 года украинское правительство собирается очистить 80% потенциально опасной территории. Финальная дата полного завершения процесса скромно не указана.

При этом противоминная стратегия подается в красивой обертке как жизненно важная задача укрепления украинской экономики. Под этим предлогом было определено, что основными вопросами, связанными с разминированием (а главное — с выделяемыми на него деньгами), занимается не министерство обороны или МЧС, а… министерство экономики. А соответствующую межведомственную рабочую группу возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

2 августа 2024 года на заседании украинского правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сделал весьма оригинальное заявление. Оказывается, едва ли не основное направление помощи украинским аграриям — это как раз разминирование: «Наша задача — как можно быстрее вернуть все земли аграриев в использование».

При этом, по его словам, к настоящему моменту на Украине обследовано, разминировано и возвращено в эксплуатацию 310 тысяч гектаров сельхозземель. Это всего 2% из 174 тысяч квадратных километров «потенциально взрывоопасных» территорий Украины.

Конкретного обоснования цифр именно в 80% территории и в 10 лет, необходимых для этого, как указано в Национальной стратегии 2033, в документе не содержится. Похоже, 80% — просто магическое число, символизирующее близость к окончанию незавершенной работы.

Дата 2033-й взята от проведения Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, которая состоялась в Загребе 11–12 октября 2023 года, где для иностранных доноров был презентован проект стратегии.

Расчёт сделан на хорватскую модель со ставкой на дистанционно управляемые машины. Техника очищала землю, после чего территорию проверяли сапёры. Хотя за 10 лет в Хорватии, где площадь заминированных территорий на порядки меньше, чем на Украине, смогли очистить не 80% потенциально опасных площадей, а всего 50%. В украинской стратегии расчёт делается на беспилотники и спутники.

Оплачивать процесс будут частично собственники земли, частично — государство.

«20% покрывает агропроизводитель, 80% — правительственная программа. Аграрии, желающие стать ее участниками, будут побуждать поставщиков услуг инвестировать в свои компании, нанимать персонал», — заявил СМИ заместитель министра экономики Украины Игорь Бескаравайный.

По информации Минэкономики Украины, общая сумма международных средств, выделенных на проекты в сфере гуманитарного разминирования на 2022–2027 годы, составляет более 850 миллионов долларов США в эквиваленте и продолжает увеличиваться.

Само собой, освоение этих денег проходит под аккомпанемент уверений, что всё будет чинно, благородно, на открытых аукционах и исключительно прозрачно. Правда, первый такой аукцион по разминированию участка в 3 гектара в Житомирской области собрал аж… одного участника. Который, собственно, в «открытой конкурентной борьбе» и очень прозрачно этот аукцион и выиграл.

Ведь, помимо прочего, участвовать в этой деятельности имеют право только сертифицированные операторы противоминной деятельности, которые получили соответствующую аккредитацию. Получить которую, естественно, могут «не только лишь все». По состоянию на весну этого года такую аккредитацию на всю Украину получили лишь 33 оператора.

На часть рынка претендуют и добровольческие националистические батальоны, возникшие в 2014 году. Тогда они в ходе боевых действий в Донбассе хаотически минировали там территории, а теперь рассчитывают поживиться на этом, предлагая собственникам земель свои услуги. Хотя по итогу купленная о расположении минных полей информация может оказаться совершенно недостоверной.

Так, бывший военнослужащий 30-й механизированной бригады ВСУ Антон Литвин рассказывал в интервью СМИ, что украинские военные, которые минировали территорию возле линии разграничения в Донбассе, согласно уставу, должны были наносить эти места на карту, однако на практике такие карты минных полей никто не составлял.

«За всё время службы ни разу не видел, чтобы кто-то заполнял такую карту. И сейчас уже никто не помнит, что там и где стоит. Человек поставил какие-то растяжки, демобилизовался, и все. Всем остальным в подразделении сказали — туда не ходите, потому что там может рвануть», — отмечает Литвин.

Одной из структур, активно задействованных на Украине по программе разминирования, является англо-американская организация HALO Trust, основанная ещё в 1988 году экс-членом британского парламента и бывшим полковником британской армии Колином Кэмпбеллом Митчеллом. Сейчас её возглавляет другой бывший военный — генерал-майор армии Великобритании Джеймс Коуэн в отставке, а финансируют деятельность HALO Trust западные страны.

И эта «благотворительная», как она сама себя позиционирует, организация неоднократно «отмечалась» отнюдь не благотворительными действиями в разных странах.

В 2000 году ФСБ России обвинила HALO Trust в подготовке боевиков в Чечне.

В 2021 году официальные лица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили, что организация, годами работавшая в регионе, перед недавней войной за Карабах передала подробные карты минных полей турецким спецслужбам, а те, в свою очередь, поделились ими с Азербайджаном.

А на Украине HALO Trust, по словам экс-пограничника Руслана Сырового, работавшего на российские спецслужбы, обучала минно-взрывному делу местных диверсантов, которые потом совершали теракты на территории ДНР и ЛНР. Вряд ли есть сомнения, что подобная деятельность продолжается и сейчас.

Кстати, Украина ещё в 1999 году подписала, а в 2005-м — ратифицировала Оттавскую конвенцию, предусматривающую полный отказ от производства, использования и накопления противопехотных мин ненаправленного действия, а также уничтожение их остатков. Тогда США (сами эту конвенцию не подписавшие) активно склоняли Украину присоединиться к этому документу — в составе соответствующей делегации приезжал, помнится, и бывший в то время сенатором Барак Обама.

Украина до конца конвенцию не выполнила, но часть мин всё же уничтожила, на что выделялся немалый бюджет.

Интересная получается схема: вначале Украину склоняют к уничтожению своих мин, затем, перед началом и в ходе проведения СВО, активно накачивают оружием (в том числе и теми же минами), а теперь от последствий применения этого оружия как бы избавляют. И все эти действия сопровождаются выделением и освоением огромных денег — практически бесконечный процесс «доения» украинского бюджета на войне.

Под прикрытием разминирования разворачивается грандиозная афера, которая включает в себя и выделение колоссальных денег на «очистку от взрывоопасных предметов» территорий, площадь которых многократно завышена, и освоение этих денег «своими» структурами, и диверсионная деятельность против России.

Немудрено, что, имея такие стимулы, украинский режим стремится максимально затянуть боевые действия. А в случае своего сохранения у власти после их завершения планирует потом ещё и долгие годы продолжать осваивать бюджеты на «восстановление» и «разминирование».