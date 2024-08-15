Житель Суджи Роман Яценко через поля и лесопосадки, под пулемётным огнём пробирался в город, когда его уже частично заняли ВСУ. Родную Суджу мужчина едва узнал — гремели бои, но повернуть назад он не мог: дома оставались жена и пятеро детей.

ИА Регнум

Историю своего отчаянного пути и чудесного спасения родных мужчина рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

В момент атаки украинских военных на Курщину Роман был в Москве, где работал охранником на вахте. Признаётся: было тревожно, постоянно читал новости, держал связь с женой Викторией. Но во вторник, 6 августа, связь прервалась — сразу после того, как жена сообщила Роману, что начался обстрел, а она с детьми спускается в подвал.

Роман звонил ей два дня. Был зол на себя и чувствовал обиду, потому что ничего не мог сделать. Когда стало ясно, что связь в Судже может появиться нескоро, мужчина понял, что просто обязан добраться до дома.

Пулемёт и дроны-убийцы

Из Москвы Роман доехал до Курска на такси, дальше — до Большесолдатского, где переночевал у родственницы. Оттуда уже пришлось идти пешком. Мужчине повезло: проезжающая попутка подвезла к Мартыновке — населённому пункту в пяти километрах от Суджи. Там Роман встретил российских военных.

«Шёл по лесопосадке, скрываясь под кронами деревьев от дронов. Там сидели наши бойцы, они предупреждали: «Не иди, не оставляй детей сиротами. Я спросил, могут ли они меня на БТР, на какой-нибудь технике отвезти, но они сказали — нет: сиди, жди, пока разрядится обстановка. А как я мог ждать? Решил действовать сам.

Страх за детей был сильнее сомнений. Я думал: как же, самый маленький ждёт меня, папу, а я не приду?! Мне это сердце разрывало. Это и помогло», — рассказывает собеседник.

Военные предупредили Романа, что на кольце расположена украинская огневая позиция — работает автоматчик, стреляет по гражданским машинам. Мужчина видел это своими глазами, но не мог понять: почему по одним стреляет, а других пропускает? Самого украинского бойца он не видел, зато военный его заметил — и открыл огонь.

«Когда услышал звуки выстрелов и свист пуль над собой, понял, что это — не наш. В тот момент я никак себе не представлял этого человека, а потом узнал, что в украинской группировке были и поляки, и французы — не только ВСУ. Может, это был и поляк — он мог и по женщине с детьми открыть огонь, и по беззащитным старикам. У них, наверное, на генном уровне ненависть к русскому народу», — вспоминает мужчина.

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Как только раздались выстрелы — упал на землю, пополз. Молился. Дальше пробирался сквозь посадку бегом и гуськом, стараясь укрыться от стрелка. Вскоре Роману удалось обогнуть территорию, которая была в поле зрения автоматчика.

«Я раньше думал, что могу взять оружие и пойти защищать свою семью. Но такого, чтобы какой-то наёмник по мне стрелял на моей земле, представить точно не мог», — признаётся Роман.

«На объятия — минута»: встреча в Судже

Уже в городе, который было невозможно узнать, Роману хотелось только одного — поскорее добраться до дома, услышать голоса родных. Боялся, что его возьмут в плен уже в городе — в двух шагах от дома. Но обошлось.

В жене мужчина был абсолютно уверен, в душе знал: с детьми все хорошо.

«Виктория по характеру — мужчина в юбке. Я ей сразу сказал, когда ещё связь была: «Если обстрел, что бы ни случилось, чтобы дети не увидели твою панику, слёзы, ничего такого. Не раскисай, они на тебя смотрят». У нас в семье так устроено — чёткое выполнение команд, и она справилась с поставленной задачей», — говорит он.

Дом был закрыт, квартира заперта. Роман понял, что семья в подвале, окликнул родных. Услышала сначала собака, залаяла.

«У меня был такой испуг, комок в горле: думала, это, не дай Бог, мародёры. Но когда он отозвался, да и по стуку в окно я поняла, что это он. Радость была сквозь слёзы, на встречу и объятия была минута», — вспоминает Виктория.

Взяли документы, еду, вещи первой необходимости, деньги — и сразу же пошли.

«Город мёртвый, взрывы. ВСУ нет, наших тоже», — такой запомнилась Роману родная Суджа.

Идти вновь пришлось мимо того же автоматчика, по дороге видели машины с убитыми. С собой Роман и Виктория взяли также женщину, которую собеседник издания встретил, когда только оказался в городе — она не могла уехать: за то, чтобы подвезти до Курска, проезжающие автомобилисты просили деньги.

Два дня в подвале

Виктория рассказала, как провела с детьми время до возвращения мужа. Над городом летали дроны, выйти из дома было невозможно, шли перестрелки. Детей, рассказала женщина, никогда не обманывала: они знают, что такое дроны, знают, что идёт война, реагируют без паники и истерики.

«Я им говорила, что будет всё хорошо, не плачьте, мы выберемся. Папу обязательно увидим. Поддерживала их, как могла», — вспоминает женщина.

После начала обстрела Виктория с детьми спустились в подвал. Взяли с собой воды, немного продуктов и пирог, который она успела испечь перед атакой. Виктория признаётся: чувствовала и точно знала, что муж приедет за ними, спасёт. Но думала и о том, что, если у него не получилось бы добраться, она бы взяла детей и пошла по трассе по направлению к Курску.

«Нас бы, конечно, расстреляли», — пугающе буднично добавляет она.

Но, признаётся, что были и другие страхи: мародёры, которые могли забраться в дом, надругаться, убить.

Пока связь с Романом еще была, она уговаривала его не приезжать: убеждала, что дороги заминированы и добраться практически невозможно.

Главное — вместе

В целом, говорит Виктория, воспоминания и страх ещё живы. Думала только о детях: «Мать есть мать, она должна своих детей защищать, охранять, любить. У меня одна была мысль: если начнут ломать дверь…»

На этот случай Виктория положила рядом с собой топор — на все те долгие два дня, что семья провела в подвале. Решила: если будут ломать дверь, прикроет подвал половиком, а сама выйдет — «хоть с топором, хоть с вилами».

Когда Роман с семьёй — той же тяжелой дорогой, тем же полем и той же лесопосадкой — добирался до поста российских военных, жена и дети действовали как настоящий отряд, как воинское подразделение. Даже младший, уверяет многодетный отец, был готов тут же по команде упасть в траву, если бы их настигла опасность.

Российские военные, встреченные Романом по пути в Суджу, были очень удивлены увидеть его вновь, да еще и с семьей. Но — ждали.

Сейчас семья наконец в безопасности — в пункте временного размещения в Курске. Роман, Виктория и их дети хором говорят: «Главное, что вместе».