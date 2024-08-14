Мать Сусанна и мать Епифания, монахини из сгоревшего Горнальского монастыря вблизи Суджи Курской области, два дня назад приехали на Селигер, в Житенный монастырь. Сейчас пожилые женщины (Сусанне — 83, Епифании — 93 года) приходят в себя. Кроме них Житенный монастырь в Осташкове Тверской области приютил еще одну семью беженцев из Курской области, вынужденных уехать после нападения ВСУ.

ИА Регнум

Горнальский Николаевский Белогорский монастырь находится буквально в 500 метрах от украинской границы, в селе Горналь южнее Суджи. Обстрелы монастыря начались 6 августа утром, прямо во время литургии. Танк палил по храму прямой наводкой.

Мать Сусанна и мать Епифания выехали из монастыря за сутки до атаки ВСУ, но оставшейся в здании братии пришлось целые сутки провести в подвале храма. Обстрелы не прекращались, монастырь атаковали дроны. После попадания вражеского снаряда запылал, а затем и полностью выгорел Никольский соборный храм монастыря. Ближе к вечеру 6 августа попаданием снаряда был повреждён Покровский храм.

Воспользовавшись моментом, монашествующие выбрались из подвала и уехали — благо ВСУ не успели разбомбить гараж. По дороге их сначала обыскали украинские военные, а затем открыли по машине огонь. Погиб 51-летний трудник Сергей, блаженный инвалид, живший при монастыре. Пуля попала ему в спину: он своим телом прикрыл сидящих впереди людей.

«Будто всегда с нами жили»

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь основан в 1671 году. Здесь бывал Фёдор Достоевский, его впечатления от обители отражены в романе «Братья Карамазовы».

При советской власти в 1922 году монастырь был закрыт, в нём разместили колонию для малолетних преступников. После Великой Отечественной в уцелевших постройках открыли школу-интернат для детей офицеров, погибших на войне. Вновь возродили монастырь в декабре 2001 года, тогда здесь состоялось первое богослужение.

Игумен Питирим (Плаксин) возрождал обитель из руин с возобновления в ней монашеской жизни. Его труды высоко оценены: курская деревушка Горналь занесена ЮНЕСКО в список самых красивых мест не только России, но и всего мира. Ежегодно из стен Горнальского монастыря совершался уникальный крестный ход с чудотворной Пряжевской иконой Богородицы — раньше крестным ходом шли на территорию Украины, с 2014 года ходили лишь в Суджу.

Впервые монастырь обстреляли в октябре 2022 года. С тех пор братия привыкла к грохоту снарядов. Обострения ситуации ждали, потому что перед вторжением канонады участились.

Два месяца назад во время обстрела была разбита монастырская водонапорная башня — монахи боялись, что пока они прячутся от обстрелов, останутся совсем без воды. Главную святыню монастыря, Пряжевскую икону Божией Матери, игумен Питирим успел увезти в Курск.

Теперь натерпевшиеся ужаса пожилые женщины отдыхают душой и телом в Тверской области, среди сестёр Осташковского Житенного монастыря. Игуменья монастыря Елизавета (Евдокимова) — родом из Курской области, из села Бунино Солцевского района. Начинала свой монашеский путь в Рыльске, в Свято-Никольском монастыре.

Тверская епархия Богородицкий Житенный женский монастырь

«Христос заповедал нам носить тяготы друг друга, и конечно, мы поможем всем, кто к нам обратится за помощью. А эти бабушки — теперь наши, у них не осталось родственников, они остаются в нашей обители. Очень хорошие монахини, молитвенные, как будто всегда с нами жили», — говорит Елизавета в беседе с ИА Регнум.

После того как жители Суджи узнали о Житенном монастыре в Осташкове, к матушке Елизавете периодически обращаются за помощью беженцы. Одна семья переночевала, им нашли квартиру в городе. Сейчас в монастыре гостит семья из Курской области с тремя детьми.

Возможности монастыря в глубинке ограничены, но доброта матушки Елизаветы поистине безгранична.

«Пост — это время доброделания»

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков) — тоже родом из Курской области, из Железногорского района. Сегодня он подвергается атакам ВСУ.

Владыка рассказал ИА Регнум, что Курская земля — его малая родина, родная земля, он там родился и вырос. Ему больно слышать о том, что сейчас происходит: «Глубоко переживаю за людей, которые находятся там».

В своём слове на начало Успенского поста, который начался 14 августа, когда православные чтят Животворящий Крест Господень и образ Спаса Нерукотворного, он призвал верующих Тверской области посвятить пост помощи жителям Курской области и беженцам.

Пост — это время не просто воздержания, это еще и время доброделания. В связи с тревожными событиями, которые наполняют нашу жизнь, для нас эта возможность доброделания становится всё более очевидной и открытой», — сформулировал свою позицию владыка в разговоре с ИА Регнум.

Сбор помощи идёт в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. 20 августа в Центре социальной деятельности Тверской епархии сформируют посылки и отправят нуждающимся в Курскую область.

Настоятелям православных храмов Тверской области, игуменам монастырей и благочинным церковных округов разослано циркулярное письмо с просьбой собирать сведения об обращающихся в тверские храмы и монастыри за помощью беженцах, о тех, кто нуждается во временном жилье и вещах первой необходимости.

Особое внимание тверской митрополит просит обращать на священников и их семьи, а также на монашествующих.