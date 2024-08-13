С каждым днём появляется всё больше свидетельств участия западных наёмников в боях в Курской области.

ИА Регнум

12 августа Центр общественных связей ФСБ сообщил: сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе при содействии местных жителей задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В ходе опроса, отмечалось в сообщении, пленный сообщил, что получил приказ в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. А при заходах в населённые пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести.

Позднее было опубликовано предоставленное ЦОС ФСБ видео допроса. Пленным оказался боец 2-го отделения 2-го взвода 6-й роты 80-й ОДШБР Руслан Полторацкий. Он рассказал, что на границу их перебросили 28 июля, а убивать жителей Курской области им приказал командир под позывным Стриж.

Но рассказал Полторацкий не только об этом. Среди прочего он сообщил об иностранцах, которые вместе с ними вторглись в Россию.

«Когда пересекали границу с Россией, сначала думал, помехи с рацией, а потом разбирал речь. Там говорили на английском, польском, может, даже, французском. Странно, ничего не понимал. В рацию говорил: «Повтори, повтори», а там какая-то белиберда.

Когда уже заняли позиции, тоже выходили в эфир с начальством, с нашими выходили. И тоже слышал, что-то говорят по-английски, что-то про дома, house, и стрельбу слышал. И мы хоть далековато находились, отдельно крики звучали», — вспоминал Полторацкий.

Его слова — далеко не единственное свидетельство нахождения в Курской области иностранных наёмников.

«Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наёмников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков», — сообщало Минобороны РФ 10 августа.

А вскоре некоторые наёмники попали на видео.

«Гамарджоба!»

В четверг, 8 августа, в аккаунте The Dead District в соцсети Х появились два ролика. В первом из них было запечатлено, как украинские военные ведут миномётный огонь. Во втором — украинские солдаты в укрытии.

«Грузины в Курской Народной Республике», — подписано первое видео. «Грузины вместе с украинцами в Курске (Курской области. — Прим. ред.)», — гласила подпись под вторым.

Американское издание The Warzone сообщило, что в боях участвует «Грузинский легион»* (запрещённая в РФ террористическая организация. — Прим. ред.). При этом знакомый с обстановкой источник издания сообщил, что всего в боях в регионе принимают участие около 120 боевиков организации.

Спустя два дня, 10 августа, в соцсетях появилось видео, на котором украинские солдаты позировали на фоне Дома культуры села Пороз, что в Грайворонском районе Белгородской области. «Здравия желаю. Батальон 252 находится в населённом пункте Пороз, Белгородская область», — заявил один из военных.

В руках у военных было два флага. Один — 252-го батальона морской пехоты Украины, второй — флаг Грузии с подписями на нём. Державший флаг Грузии боец напоминал военнослужащего с видео от 8 августа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сначала заявил, что в ситуации разбираются, а въезд в Пороз закрыт. А уже вечером 10 августа в своём Telegram-канале Гладков опубликовал видео из Пороза.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооружёнными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными. Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками. Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава богу, все обошлось», — написал Гладков.

Участие грузинских наёмников во вторжении в Курскую область, а также в разведке боем в Белгородской области среди прочего совпало по времени с 16-летием операции по принуждении Грузии к миру.

Как отметил ряд комментаторов, участие наёмников-грузин могло иметь несколько целей. Во-первых, это своеобразная «месть» России. Во-вторых, в случае гибели наёмников или поругания их символики это должно было вызвать рост русофобских настроений в Грузии, создав очередные трудности для прагматичного правительства республики, не желающего жертвовать интересами страны ради Запада.

При этом «реванша» в Курской области хотят добиться не только грузинские наёмники.

Немецкие ястребы

12 августа, выступая с комментарием для издания Die Welt, генерал бундесвера в отставке Клаус Виттманн призвал снять с Украины ограничения по использованию западного оружия на территории России.

«Я историк по образованию. Я знаю, какую роль сыграл Курск в Великой Отечественной войне. И именно там сейчас России причиняют боль! И это просто грандиозно!

То, что вы говорите здесь о Западе, о западных разрешениях и ограничениях, я могу только чётко повторить: ограничения, которые мы накладываем на Украину, на использование западного оружия, я считаю их абсурдными, и они помогают Путину. Они работают только на Россию. И этот страх перед эскалацией должен прекратиться!» — заявил Виттманн.

Причём это было не первое немецкое оправдание вторжения ВСУ в Курскую область. Ранее МИД Германии заявлял, что «Украина имеет право на самооборону, закреплённое в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией».

Подчас немецкие политики находили и вовсе иезуитские аргументы.

«Вопроса о том, задействовано ли (во вторжении. — Прим. ред.) западное оружие, не возникает, поскольку после доставки оно становится украинским оружием», — заявил депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

Однако слова Виттманна свидетельствуют: недалёк день, когда немецкие политики начнут оправдывать применение против России непосредственно бундесвера.

Но немецким солдатам, как и польским, французским и многим другим, если и есть место на полях России, то только среди нечуждых им гробов.