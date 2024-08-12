Вечером 11 августа ВСУ нанесли очередной удар по Запорожской АЭС. В этот раз им удалось нанести станции существенный ущерб — после попадания беспилотника загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). Через несколько часов она выгорела изнутри.

ИА Регнум

При этом сами реакторы станции давно остановлены, к ядерной катастрофе этот удар не приведёт — и привести не мог. Однако нанесённый ущерб не позволит эксплуатировать Запорожскую АЭС в полную силу.

«Если мы будем принимать решение вводить в работу станцию на полную мощность (шесть энергоблоков. — Прим. ред.), тогда градирня будет нужна. А для работы одного или двух блоков нам вполне достаточно пруда-охладителя», — объясняет директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

В то же время ВСУ, судя по всему, будут продолжать атаки на станцию. Причём даже более серьёзные и опасные, чем 11 августа. Целей обстрелов может быть несколько.

Во-первых, демонстрация безнаказанности. Любое другое государство, которое осмелилось бы наносить удары по АЭС, давно бы как минимум подвергли жесточайшей критике, а как максимум интервенции с целью наказать за игры с атомом. Однако Украину никто даже не критикует. Это значит, что Украина может безнаказанно предпринимать всё что угодно.

Вторая цель — демонстрация безбашенности. Украинское руководство прекрасно понимает, к чему приведёт авария на станции: к заражению огромных пространств, прежде всего Украины. К превращению целых областей в территорию, непригодную для жизни. И тем не менее всё равно продолжает. Показывая, что терять нечего. И если Москва не пойдёт на уступки, киевский режим как самый настоящий террорист ни перед чем не остановится, даже перед ядерной катастрофой.

Отсюда вытекает третья цель — шантаж. Украине нужен контроль над Запорожской АЭС.

«Это самая мощная атомная станция в мире. 6 ГВт генерации, причём дешевой — большинство стран в мире даже в целом столько не вырабатывают. Так что это не идея-фикс Зеленского, а чёткая и понятная позиция», — объясняет ИА Регнум председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

ЗАЭС очень нужна Украине, особенно учитывая то, что российские ВКС уничтожили значительную часть украинских энергомощностей.

«До СВО мощности украинской энергетики составляли около 55 Гвт. Сейчас потребность страны составляет 15–20 Гвт, внутренних мощностей для покрытия этой потребности уже не хватает (приходится импортировать энергию из-за рубежа). Поэтому Украине 6 Гвт Запорожской АЭС очень нужны. Они позволили бы киевскому режиму не только закрыть внутренние потребности, но и возобновить экспорт электроэнергии», — говорит ИА Регнум глава аналитического проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Соответственно, пользуясь своей безнаказанностью, Украина системно обстреливает АЭС, пытаясь вынудить Россию ради недопущения ядерной катастрофы сдать станцию добровольно. Также Киев будет организовывать международное давление.

«Сперва дронами ударить, потом шум поднять, потом попытаться через Генассамблею ООН резолюцию протащить с попыткой принудить Россию к возврату станции», — продолжает Иван Лизан.

Формально «под контроль международных инспекторов», а по факту чтобы Россия вывела войска, а ВСУ захватили бы станцию.

Впрочем, эта цель выглядит недостижимой. Обстрелы Запорожской АЭС, как и атака на Курскую область, лишь укрепили российское руководство в нежелании идти на компромиссы с Киевом.

На совещании с Советом безопасности 12 августа президент России Владимир Путин дал понять, что уступок террористам делать не намерен.

«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чём с ними вообще можно говорить?» — задал риторический вопрос глава государства.

В Киеве, по всей видимости, это понимают. Поэтому четвёртой целью обстрелов может быть своего рода операция принятия и прикрытия.

«Сейчас идёт актуализация информационной повестки для Запада. Мол, есть Запорожская АЭС, на которой что-то постоянно горит и взрывается. Соответственно, когда начнутся боевые действия, новые пожары и взрывы не будут шоком для Запада. Плюс к этому будет подаваться нарратив, что украинская армия, мол, пошла освобождать АЭС, которую русские страшно мучали», — отмечает Владимир Рогов.

Да, объяснение это притянуто за уши, но в условиях безнаказанности Украины западные СМИ вполне могли бы слепить подобный нарратив и подать его своим читателям.

Россия же говорит о реальности — об украинских террористах, которые обстреливают АЭС и грозят всей Европе ядерной катастрофой.

«Пиар-война — это то, во что Зеленский умеет играть объективно лучше нас. Но нам нельзя молчать и подсушивать какие-то темы — в ином случае в информационном вакууме все заполняется противником», — продолжает Рогов.

Российские призывы обращены прежде всего к МАГАТЭ и её руководителю Рафаэлю Гросси.

«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении? Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как и ожидалось, МАГАТЭ «выразила озабоченность» произошедшим, однако отказалась обвинять Украину в ядерном терроризме. Что, в общем-то, неудивительно для этой организации, учитывая опыт её работы в незападных странах и на той же Запорожской АЭС.

«МАГАТЭ стало агентством по вызову, которое используют для ударов по странам, пытающимся вести независимую энергетическую политику. Более того, мне известны несколько историй, когда члены наблюдательной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС выполняли функции, не характерные для членов миссии. Например, пытались зафиксировать месторасположение наших замаскированных блокпостов», — рассказывает ИА Регнум Владимир Рогов.

Поэтому российские заявления если где и воспримут, то лишь в странах развивающегося мира. А наказывать Украину и лишать её возможностей для ядерного терроризма Москве придётся своими силами.