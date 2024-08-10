С 9 августа в трёх приграничных областях России введён режим контртеррористической операции (КТО). Он действует в Брянской, Курской и Белгородской областях в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Национальный антитеррористический комитет (НАК) отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

В то же время Виталий Слащёв, глава города Суджа в Курской области, опроверг заявления о захвате города ВСУ, призвал не верить украинской пропаганде и не сеять панику.

Что нужно знать о режиме КТО

Режим контртеррористической операции — особый правовой режим в Российской Федерации, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.

На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определённых мер и временных ограничений.

Ключевые положения, которые предусматривает режим КТО:

— Проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, а в случае отсутствия документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности.

— Освобождение отдельных участков местности и объектов от транспортных средств и физических лиц.

— Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.

— Ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов.

— Использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством РФ.

— Временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.

— Ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.

— Беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций, независимо от форм собственности, для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом.

На отдельных участках территории, где введен режим КТО, может устанавливаться как весь комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные меры и временные ограничения.

Российская армия уничтожает диверсантов

Украинские военные попытались прорвать границу с Россией в Курской области 6 августа. В этот день российские позиции атаковали более 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Но атаки продолжаются, российские военные продолжают операцию по уничтожению украинских диверсантов. За минувшие сутки ВСУ потеряли в регионе до 175 бойцов, сообщил 10 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также украинская армия лишилась 36 единиц бронетехники, включая 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, Вооружённые силы России ударом ракеты с термобарической головной частью уничтожили 15 иностранных наёмников в районе Суджи.

Всего же за время боевых действий на курском направлении, отметил Конашенков, ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.