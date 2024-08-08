Совсем недавно, в июле, врач Дарья Конова отметила день рождения — девушке исполнилось 25 лет. Чтобы себя порадовать, отправилась туристкой в Санкт-Петербург и Карелию. Сейчас же, лёжа в Курской областной клинической больнице, Дарья отмечает второй день рождения: она чудом спаслась после удара беспилотника ВСУ.

ИА Регнум

Конова была одной из трёх человек, находившихся в машине скорой помощи, которую атаковал дрон в районе города Суджи в Курской области. Фельдшер Александр Чекалин и водитель Александр Никитичев погибли на месте. Их в ближайшее время представят к государственным наградам, сообщили в Минздраве.

Дарья очнулась уже в больнице, рассказала ИА Регнум её сестра Ирина Конова.

«Сейчас ей уже намного лучше, она в сознании, но по-прежнему очень слабая. Сделали операцию, искали осколок, но, слава богу, не нашли. У Даши проблемы с рукой, с ногой и челюстью. Нога сломана, Даша не чувствует кисть и стопу. А ещё ссадины, порезы от осколков… Но её перевели из реанимации в обычную палату», — сообщила собеседница агентства.

Сестра Дарьи приехала в Курск из Москвы утром 8 августа, родственники и друзья тоже скоро будут в Курске. Конова родом из Липецка, там окончила школу с золотой медалью, после чего поступила в Курск — на медицинский. Дарья уже получила образование терапевта и теперь учится на последнем курсе ординатуры: после выпуска будет кардиологом.

Параллельно с учёбой Дарья уже несколько лет работает на скорой помощи.

«Когда у нас в Курской области всё началось, их отправили в область. Они поехали туда добровольно — в Суджу, в самую горячую точку. Когда дрон попал в машину, Даша услышала четыре взрыва, после этого она ничего не помнит — её контузило, ранило. Это просто чудо, что осталась жива, остальные ведь погибли. У Даши это второй день рождения.

Ей ведь всего 25 лет, вся жизнь впереди! Она позвонила мне перед выездом, сказала, что я — единственный человек, кому она сказала о своих планах. Я отговаривала её ехать, говорила, что это очень опасно, но она всё равно поехала», — рассказала Ирина.

О гибели коллег Дарья узнала уже в больнице, когда очнулась. С фельдшером Александром Чекалиным, по словам сестры, девушка дружила, всегда привозила из поездок подарки и сувениры.

ИА Регнум

«Она сейчас в шоке, — говорит Ирина. — Еще не осознаёт, насколько серьёзно то, что произошло».

«Могла отказаться, но всё равно поехала»

Сестру Ирина называет настоящей отличницей: Дарья — везде первая, лучшая. У неё золотая медаль и красный диплом.

«Когда был ковид, она работала в больнице в красной зоне. Помню, как они всё время ходили в защитных костюмах, тяжёлых масках. У неё на лице от этой маски оставались следы вплоть до ран», — вспоминает Ирина.

Дарья практически всё время работает и учится, на хобби или спорт времени просто не остаётся. При этом всегда вызывается помогать там, где это нужно больше всего.

В своей семье Дарья — первый врач, остальные выбирали профессии экономиста или юриста.

«Мы были очень удивлены, когда Даша в старших классах школы решила стать врачом, сдавала экзамены, химию и биологию, необходимые для медицинского», — отмечает Ирина Конова.

Семья Дарьей гордится, с уверенностью добавляет собеседница ИА Регнум.

«Она такая отважная! И всегда такой была. Поехала по своей воле в самую горячую точку, и я поражаюсь, очень горжусь ею. Она ведь понимает, как опасно, понимает, что могла бы отказаться, и никто её бы не заставил… Но всё равно поехала. Мы просто переполнены гордостью, что она у нас такая отважная, что поехала спасать людей», — говорит Ирина.

В больнице, куда привезли Дарью, еще утром в реанимационном отделении находился военный корреспондент Евгений Поддубный. Сейчас его направили для продолжения лечения в Москву, в шоковый зал НИИ имени Склифосовского. Военкор был накануне тяжело ранен в Курской области: автомобиль так же, как и в случае с Дарьей Коновой, атаковал дрон. Поддубный пришёл в себя и в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает.

Обстрелы и атаки продолжаются

Суджа и соседние поселки всё ещё находятся под обстрелом со стороны ВСУ. В Курскую область для оказания помощи прибыли врачи из Москвы, Ленинградской области и других российских регионов.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, пятеро пострадавших сегодня поступили в московские больницы, они находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.

В середине дня в четверг врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил и о четверых погибших. Среди них, как выяснили журналисты, 28-летняя Нина Кузнецова, которая была беременна. Девушка с мамой, мужем и сыном попала под обстрел, пытаясь эвакуироваться. Сын Нины Матвей, которому не исполнилось еще и двух лет, получил осколочное ранение.