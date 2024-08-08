Власти в ливийском Бенгази остановили работу на нефтяном месторождении Аль-Шарара, что является ударом по экономике Испании, сообщает одно из самых информированных изданий пиренейского королевства El Confidencial.

ИА Регнум

Повествующий об этом корреспондент Игнасио Сембреро считает действия одного из двух ливийских правительств «самодурством», нарушением международного права и недоумевает в полном соответствии с известной формулировкой «А нас-то за шо?».

Африканец в ушанке

Работы на месторождении Аль-Шарара (347 000 бар/сут, 28% от общей суточной добычи нефти в стране) ведутся международным нефтяным консорциумом, в который входят испанская Repsol, французская Total, австралийская OMV, норвежская Statoil и собственно ливийская NOC.

По утверждению пиренейских источников, в этой «группе товарищей» основную нагрузку несет Repsol, а значит, и должна получать больше прибыли, чем кто-либо. Соответственно, и любая остановка деятельности месторождения наибольшие потери принесет именно испанцам.

Ливийская National Oil Corporation (NOC), государственное предприятие с центральным офисом в Триполи — главная нефтяная компания страны, выполняет в консорциуме не только роль «одного из участников», но и фактически «смотрящего» за иностранными компаниями. А сама Ливия является членом ОПЕК+.

TASS /EPA/MAXIM SHIPENKOV Халифа Хафтар

После свержения Западом Муаммара Каддафи в стране разразилась гражданская война, в результате которой управление государством пытаются принять на себя (или, точнее, перебить друг у друга) две влиятельные группы.

Одна из них именуется Правительством национального единства (ПНЕ) со штаб-квартирой в Триполи, действующим в интересах Запада. И (потому) признано ООН в качестве легитимной исполнительной власти.

Вторая — так называемое Восточное правительство, контролируемое и поддерживаемое силами Ливийской народной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Этот военачальник выступал в свое время сподвижником Каддафи, для которого «был как сын», обучался в СССР на курсах «Выстрел» и в Академии им. Фрунзе. Эти обстоятельства позволяют западной прессе подавать Халифу Хафтара как «проводника интересов Кремля» и периодически публиковать его фото в русской шапке-ушанке.

Правительством национального согласия Ливии (предшественник Правительства национального единства) Халифа Хафтар объявлен военным преступником.

Уведомление об аресте без ареста

2 августа, по сообщениям испанской и итальянской прессы, в неаполитанском аэропорту Каподичино был задержан ливийский генерал Саддам Хафтар. Задержание длилось всего час — 33-летнего сына Халифы Хафтара представители итальянских правоохранительных органов уведомили о том, что «Мадрид подозревает его и обвиняет в причастности к контрабандным поставкам оружия и требует арестовать в случае обнаружения на территории любого из государств, входящих в Шенгенскую зону».

Саддаму итальянские силовики «задали несколько вопросов по существу, объяснили, что ордер Мадридом был обнародован еще несколько месяцев назад», но арестовывать ливийского военного не рискнули и разрешили ему подняться на борт его персонального самолета, направлявшегося за пределы Апеннинского полуострова.

В недавнем прошлом, сообщает испанская пресса, на территории пиренейского государства были зарегистрированы попытки поставить из ОАЭ в Ливию (силам Хафтара-старшего) системы борьбы с дронами для аэропортов, а также дроны, оборудованные тепловизионными камерами.

Поскольку Ливия находится под эмбарго международного сообщества на поставки оружия, партия дронов и антидроновых систем, направлявшихся в Бенгази через нескольких посредников, была признана «незаконным приобретением, подлежащим изъятию». А лица, имевшие отношение к этой сделке, были объявлены вне закона.

Сколько таковых — не сообщается, однако известно, что в период с января по май правоохранителями пиренейского королевства были задержаны пять человек (четыре испанца и один ливиец), связанных с этой темой и «челночивших» между Мадридом и Валенсией.

Униженный и оскорбленный

Первое, что обнаружил генерал, вернувшись из Италии в Ливию — сидячая забастовка жителей региона Феццан, в котором и находится месторождение Аль-Шарара (в российских СМИ именуемая также Эш-Шарара).

Ситуация, в общем-то, не нова: в начале января текущего года подобная забастовка уже проводилась населением, недовольным экологической ситуацией и «отсутствием заметных выгод от эксплуатации месторождения для тех, кто проживает в округе и в стране в целом». Во второй половине января, по словам телеканала Libya al-Ahrar, главой NOC Фархатом Бенгдаром народу было обещано, что «проблемы будут рассмотрены и решены».

Судя по новой забастовке, решение либо не состоялось, либо не устроило население Феццана.

Генерал, оценив ситуацию, распорядился остановить все работы, ведущиеся на месторождении.

Испанцы считают, что действия Хафтара-младшего продиктованы его личными мотивами и имеют под собой в качестве базы не экономику, а политику. С помощью которой бьют по экономике.

Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Саддам Хафтар

Большинство ливийских СМИ (поддерживаемых Триполи), таких, как англоязычные Libya Observer, Libyan Today 24, а также телеканал «Аль-Ахрар ТВ», утверждают, что Саддам использовал «телефонное право», распорядившись в закрытом для прессы режиме остановить все работы по добыче нефти.

«Это только первый шаг давления на Мадрид, чтобы тот отменил ордер на арест генерала Хафтара. Он посчитал себя униженным и оскорбленным. И теперь предпринимаются постоянные попытки оказать давление на Испанию, чтобы она как можно скорее отменила это заявление», — пишет Libya Observer.

«Саддам дал немедленные указания по телефону закрыть объект, не прибегая к использованию военной силы. Таков был ответ генерала на попытку арестовать его в прошлую пятницу в Италии на основании приказа, изданного против него в Испании», — цитирует агентство Italpress Башира Аль-Шейха, лидера «Ира дель Феццан», вооруженной группировки, действующей в этом регионе.

Испанский дипломат, имеющий опыт работы в Ливии (неназванный, но согласившийся дать комментарии для ElConfidencial), выразил опасение, что «шантаж Repsol — это только первый шаг».

«Если Саддам Хафтар не будет удовлетворен действиями Мадрида, это может повлиять на другие испанские компании, присутствующие в Киринаике», — предупредил он.

Уважаемый фельдмаршал

Глава Ливийского президентского совета (высший исполнительный орган того правительства страны, что признано ООН) Мохаммед Юнус Аль-Менфи утверждает, что «ордер испанского МВД — явная ошибка». Но не в той части, где предлагается арестовать Саддама Хафтара. А в той, где записано, что адресатом поставок дронов в материалах испанских силовиков значился Триполи, где заседает международно признанное правительство, а не Бенгази, где правит Хафтар-старший. Ордер в той его редакции, в которой он существует, бросает тень на Правительство национального единства, считает Аль-Менфи.

То есть в Триполи, в общем-то, не против, чтобы Саддама Хафтара арестовали где-нибудь в Европе, но в документе обязательно должна быть подчеркнута его связь с мятежником-отцом и полное отсутствие причастности к ливийскому ПНЕ.

«Хотя Халифа Хафтар является мятежником, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также другие европейские лидеры относятся к нему с уважением, и не только из-за находящихся под его контролем энергетических ресурсов, — в расстроенных чувствах констатирует автор публикации в испанском СМИ. — Мелони принимала его в прошлом году в Риме как истинного главу государства, а в мае нынешнего года отправлялась навестить его в Тобруке с двойной целью. Первая — договориться о мерах, позволяющих остановить поток нелегалов, направляющихся в Италию с побережья Ливии. Вторая — изгнать из страны русских наемников из группы «Вагнер» или по крайней мере сократить зону их влияния. Мелони и другие европейские лидеры относятся к фельдмаршалу Хафтару с уважением».

По мнению Игнасио Сембреро, попытки итальянского премьера «поладить с ливийским повстанческим руководителем могут объяснить относительную снисходительность итальянской полиции», не пожелавшей арестовывать Хафтара-младшего. А возможностей у апеннинских оперативников было предостаточно — генерал в течение нескольких дней посещал в Италии футбольные матчи с участием принадлежащего ему ливийского клуба «Аль-Наср».

«Нахождение в Шенгенской информационной системе в числе лиц, в отношении которых имеется ордер на арест, предусматривает более строгую проверку представленной на границе документации и постоянный мониторинг их передвижения по стране, чего в отношении Саддама Хафтара не делалось — он беспрепятственно путешествовал по Италии, — сообщает La Repubblica.

«Если столь легкомысленное поведение полиции подтвердится, это может стать проблемой, поскольку является нарушением правил международного сотрудничества или представляет собой незаконное с юридической точки зрения благосклонное отношение к родственнику ливийского фельдмаршала», — добавляет газета Il Messaggero.

Итальянской прессе легко рассуждать о «нарушениях правил международного сотрудничества», когда ситуация не касается напрямую экономических интересов Рима. А вот к какому решению придут в Мадриде, анализируя сложившуюся ситуацию на месторождении Аль-Шарара?

Запад ведь уже приучил страны остального мира, что заключенные договоры и международное право значат ровно то, что ничего не значат. А игра Саддама Хафтара вполне укладывается в канву «мира, основанного на правилах», которые может, как выяснилось, устанавливать не только одна сторона.

«Бенгази наложили санкции на Испанию», — недовольно резюмирует El Confidencial.