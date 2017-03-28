Триполи, 28 марта, 2017, 10:57 — ИА Регнум. «В США обеспокоены нарастающим весом России в Ливии. Командующий африканской группировкой вооруженных сил США генерал Томас Уолдхаузер заявляет, что существует очевидная связь между Москвой и генералом Халифой Хафтаром, полевым командиром, контролирующим Восточную Ливию. Русские по мнению американского военного, есть в Ливии и на местах», — пишет корреспондент издания Бел Тру.

(сс) Magharebia Генерал Халифа Белкасим Хафтар

Журналистке удается соединить несоединяемое в одном лице — официальный генеральский пост и должность полевого командира, присущую незаконным вооруженным формированиям, но это ее не смущает и не останавливает.

«Генерал Хафтар — фигура, которая препятствует реализации США своего плана покончить с гражданской войной в этой стране и привести, наконец, к реальной власти правительство национального единства, сформированное по рекомендациям ООН. Уолдхаузер полагает, что русские хотят сделать из Хафтара преемника Каддафи. Это возможно, в особенности, если вспомнить, что хотя Халифа и был активным участником «Арабской весны», но и на одном из высоких постов армии Каддафи он в свое время тоже служил и был персоной доверия бывшего диктатора», — подчеркивает Бел Тру.