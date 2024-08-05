Российские войска в Донбассе успешно наступают сразу на нескольких участках фронта, вытесняя ВСУ с их оборонительных рубежей. Ожесточённые бои продолжаются, в частности, на покровском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум

Главным результатом наступательных действий России стало отступление противника из мощного оборонительного узла в районе населённого пункта Великая Новосёлка. Переход посёлка под контроль российской армии подтвердили в Минобороны РФ.

Не ограничиваясь достигнутыми успехами, наступающие формирования перешли на правый берег реки Волчья и вклинились в оборону ВСУ. Непростую для Киева обстановку в регионе признают и украинские источники.

«Противник будто сорвался с цепи. Это очень тяжёлые сутки», — сообщает один из популярных украинских аналитических ресурсов.

По данным украинской стороны, линия фронта проходит по окраинам населённых пунктов Желанное и Сергеевка. Наблюдатели пришли к выводу, что сложившаяся ситуация «ставит под угрозу всю группировку ВСУ на восточном берегу реки Волчья».

При этом ряд комментаторов даже сообщили, что фронт ВСУ рухнет в ближайшее время. Однако источник ИА Регнум, находящийся непосредственно на покровском направлении, отмечает, что заявлять об обрушении рано.

«Не приходится говорить, что фронт ВСУ «посыпался». Оборона противника местами поколебалась, но пока сохраняется организованное сопротивление, пусть местами и хаотичное. Но могу подтвердить, что они несут масштабные потери — и человеческие, и в технике», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в районе Великой Новосёлки за последние дни подбиты несколько единиц натовской бронетехники, включая бронеавтомобили MaxxPro и БМП Marder.

Важно, что у ВСУ на этом направлении нет сплошной линии обороны, поскольку изначально Киев планировал удерживать рубежи по течению реки Волчья. Также командование украинской армии делало ставку на так называемую «линию Порошенко» — систему укреплений, созданную ещё в 2015–2016 годах. Однако по мере продвижения российской армии этот рубеж «пал», из-за чего Киеву приходится лихорадочно придумывать и прописывать новые планы обороны.

Накануне «военная администрация Донецкой области» объявила принудительную эвакуацию населения из нескольких десятков населённых пунктов. В список среди прочих попали посёлки Гродовка и Новогродовка.

«Противник перебрасывает резервы в район Гродовки с явным намерением стабилизировать фронт. По опыту предыдущих недель скажу, что подкрепления, скорее всего, — необстрелянные из мобилизованных», — добавляет источник ИА Регнум.

Вероятнее всего, ВСУ попробуют выстроить новую оборонительную линию в городской застройке из-за того, что ставка на рельеф местности и водные преграды себя не оправдала.

Для командования украинских войск это единственная возможность задержать российское наступление на Покровск — последний крупный населённый пункт в восточной части Донбасса, остающийся под их контролем.

Наступление на Нью-Йорк и Часов Яр

Помимо покровского направления, в движение пришёл ещё один участок фронта. В городе Часов Яр, после непродолжительного затишья, российские войска также перешли в наступление и выбили противника с заготовленных оборонительных рубежей.

Раньше ВСУ оставили часть населённого пункта, находящегося на левом берегу канала Северский Донец — Донбасс, заняв оборону по правому берегу. Но, как и в случае с рекой Волчья, организовать оборону по водной преграде украинским войскам не удалось.

«Насколько известно, сейчас командование ВСУ в городе планирует перенести оборону в район промзоны и цехов Часояврского комбината огнеупорных материалов. Не очень понятно, почему они решили, что для нас пересохший канал — непреодолимая преграда, но есть как есть», — отмечает источник ИА Регнум.

Не лучше для ВСУ обстоит ситуация в районе Торецкой агломерации. По данным украинских источников, российские заняли большую часть населённого пункта Зализное и восточную часть посёлка Пивничное. А в посёлке Нью-Йорк линия фронта сдвинулась к железнодорожной станции Фенольная и цехам местного фенольного завода.

Западные и украинские обозреватели ожидают, что в ближайшее время российская армия может рассечь группировки на покровском направлении и в районе Часов Яра — Торецка, перерезав трассу Покровск — Константиновка.

По слухам, для стабилизации фронта на Донбасс прибывают резервные формирования ВСУ, которые прежде предполагалось использовать в контрнаступлении на другом направлении.

Провал мобилизации

С весны 2024 года на Украине ужесточили правила мобилизации. Удалось «призвать», то есть чаще всего насильно отловить, несколько десятков тысяч новобранцев, что, по словам официальных лиц в Киеве, позволило закрыть потребности вооружённых сил. При этом фронт в Донбассе продолжал сыпаться, а украинские войска даже не пытались перейти в контрнаступление.

Украинские обозреватели неоднократно заявляли, что войска на передовой сталкиваются с нехваткой бойцов, но не получают подкреплений. Хотя резервы у ВСУ есть, заявил Владимир Зеленский в комментарии французским СМИ.

По его словам, весной-летом были подготовлены 14 новых бригад, которые не удалось использовать на передовой из-за нехватки вооружений.

«Эти бригады должны были стать резервами, чтобы мы отпускали ребят отдохнуть, а новые бригады бы их замещали. Мы говорили с партнёрами и готовили соответствующие пакеты о комплектации 14 бригад. Как вы считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано три, можно остановить российское наступление?» — задал Зеленский вопрос журналистам.

В то же время его слова противоречат информации о новых пакетах военной помощи от США, Германии, Франции, Великобритании и ряда европейских стран.

Накануне ВСУ также опубликовали ролик, посвящённый дню ВВС и ПВО Украины, в котором впервые продемонстрировали ряд вооружений, включая зенитный комплекс Skynex и истребители F-16. Также в Сети появились кадры с учений 57-й бригады ВСУ, впервые получившей американские БМП Bradley.

Очевидно, говоря о нехватке вооружений, Зеленский лукавит, а где-то в тылу ещё остаются не задействованные резервы, ждущие своего часа. Однако ставка на внезапный «контрнаступ» в итоге может привести к тому, что оставшийся без резервов фронт в Донбассе окончательно рухнет.