Большая часть августа в Москве обещает быть дождливой, ожидаются грозы и сильные осадки, особенно — в конце месяца. Теплое время года — с поздней весны по сентябрь — время самых сильных и опасных гроз, утверждают специалисты. В это время значительно усиливается риск стать жертвой непогоды, в частности — молнии, как это случилось 28 июля в подмосковном парке «Патриот».

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Опасность, конечно, возрастает при сильной грозе. Сильные грозы, как правило, фронтальные — в зонах атмосферных фронтов, хотя бывают и внутримассовые сильные грозы. В наших широтах грозы в основном наблюдаются с мая по август — в теплое время года, когда атмосфера стратифицирована неустойчиво, то есть когда температура быстро уменьшается с высотой, и это способствует появлению мощных кучево-дождевых облаков. Чаще всего грозы сопровождаются ливнями, но бывают и сухие грозы», — рассказал в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист Центра прогнозов МЕТЕО Михаил Локощенко.

По его словам, наибольшее количество гроз происходит в приэкваториальных районах и во влажных тропиках. Центральная Африка, Юго-Восточная Азия, север Южной Америки — три ареала, где грозы — чрезвычайно частое и опасное явление. В этих регионах в году в среднем отмечается вплоть до 120-140 дней с грозами, отмечает ученый, в то время как в Москве, по многолетним данным Метеорологической обсерватории МГУ, — 26 дней.

Самые громкие и трагичные происшествия приходят именно из этих регионов: десять лет назад многих потрясло видео из Аргентины, где во время сильной грозы в городе Вилья-Хесель на побережье Атлантического океана группа людей пыталась укрыться на пляже от шторма, но молния ударила прямо в толпу. Три человека погибли, 20 получили ранения.

Эпизодически подобные несчастья происходят и в других частях света: с конца мая 2024 года о гибели людей от удара молнии сообщали из азербайджанских Товуза и Шамкира, из американских штатов Нью-Джерси, Флорида, Колорадо, из Германии…

Несмотря на то, что такие случаи не массовые, трагедии случаются и в наших широтах. В конце мая в Балашихе мужчина погиб от удара молнии по пути от своего гаража к дому, удар также пришелся по раскрытому зонту.

В минувшее воскресенье в сети появились кадры, шокировавшие москвичей и гостей столицы: во время сильной грозы в людей, гуляющих на территории подмосковного парка «Патриот», ударила молния: один человек погиб, трое были госпитализированы. СМИ выяснили, что пострадавшие — члены одной семьи: капитан московской полиции, его жена, теща и тесть, который был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти и там скончался.

Погибший 67-летний мужчина и его жена приехали в Москву из Рязани. В минздраве Московской области сообщили накануне, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, а двое других пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.

Трагедия попала на кадры очевидцев: молния ударила в зонт, под которым люди укрылись от дождя. В комментарии журналистам свидетели происшествия рассказали, что на пострадавших сгорела одежда и оплавилась обувь, на коже появились термические ожоги, а лица были в крови.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Непосредственно попадание молнии на видео рассмотреть трудно: видна лишь короткая яркая вспышка, то, как люди падают, а затем — окружающие их неравнодушные очевидцы и кровь на асфальте. Свидетели описали в красках ужасную картину: ожоги на руках и ногах пострадавших, кровь, текущую из их глаз.

Свидетели отмечают: люди на площади вели себя по-разному: кто-то бросился к пострадавшим, желая помочь, кто-то, напротив, постарался поскорее покинуть открытое пространство.

Парк культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области в выходные не пустует: на его территории регулярно проводятся различные мероприятия, с 20 июля проводится масштабная выставка трофейного вооружения, привезенного из зоны СВО — экспозицию скрупулезно собирают с лета 2022 года, в ней уже больше 870 экспонатов украинской, немецкой, американской, итальянской, британской, болгарской, шведской и другой военной техники, оружия, боеприпасов.

Один из главных центров притяжения гостей парка — Главный храм Вооруженных сил России, построенный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Именно на площади перед храмом произошла трагедия, что сделало кадры особенно впечатляющими.

Храм Вооруженных сил уникален своей высотой: 95 метров вместе с крестом — это один из самых высоких православных храмов не только в России, но и в мире.

Храмы нередко становятся объектами притяжения молнии, так как всегда строились на возвышенности, на холме, то есть самое высокое место храмового комплекса — колокольня — зачастую оказывалась наиболее подвержена электрическим разрядам, так как в верхней точке меньшее сопротивление воздуха. Тем не менее в воскресенье храм не принял на себя удар, СМИ пишут, что причиной могло стать то, что его кровля не заземлена.

Удар молнии пришелся в зонт потому, что он ничем не отличается от любого другого металлического предмета. Первая и основная рекомендация любому человеку при грозе — не держать в руках ничего с металлическими элементами, не говорить по телефону, рассказывает ИА Регнум Михаил Локощенко. Как советует специалист, всегда нужно постараться спрятаться в каком-то укрытии, быть подальше от воды и на открытой местности избегать одиночных объектов.

На самом деле попадание молнии в человека — явление редкое. Но, к сожалению, трагедии иногда случаются, отмечает метеоролог.

Международные исследовательские данные сильно разнятся: статистика ежегодных смертей от удара молнии варьируется от шести до 24 тысяч человек. При этом, утверждают ученые, в 90% случаев люди выживают, и только 10% попаданий молнии заканчиваются летальным исходом. Однако у переживших зачастую остаются хронические боли и синдромы депрессии, неврологические заболевания и даже эпилепсия.

В большинстве случае смерть наступает из-за остановки сердца, врачи в этом случае, конечно, стараются провести реанимационные процедуры, завести его. Но так как молния воздействует на нервную систему, повреждая мозг, за счет спазма мышц может произойти остановка дыхания, человек теряет сознание, его парализует. Молния при этом может попасть не только непосредственно в человека, но и в землю или объект возле него — тогда он пострадает из-за воздействия электромагнитного поля, отмечают эксперты.

Чаще всего прямые удары происходят именно на открытых пространствах, человек в этом случае становится частью канала электрического разряда. Часть тока рассеивается по поверхности кожи, а оставшееся электричество проходит по кардиоваскулярной и нервной системе.

Рекомендации российского МЧС и других специалистов, как правило, совпадают. Находящимся дома людям советуют плотно закрыть двери и окна, прежде всего для того, чтобы исключить попадание шаровой молнии. Во время сильной грозы с молниями рекомендуется не использовать электрические приборы, технику, не включать воду. Если вы находитесь у водоема, следует непременно отойти от него на максимальное расстояние. А находясь в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника, если она есть.