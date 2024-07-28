Кубинка, Московская область, 28 июля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Один из трёх пострадавших в результате удара молнии в подмосковном парке «Патриот» перенёс клиническую смерть. Об этом 28 июля сообщил источник «Известий».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Речь идёт о 67-летнем мужчине. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Собеседник издания также добавил, что две пострадавшие при ударе молнии женщины таких серьёзных травм не получили.

По данным минздрава Московской области, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое, ещё два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном парке «Патриот» разряд молнии 28 июля ударил в прохожих. Инцидент произошёл на площади перед главным храмом Вооружённых сил России. Люди прятались от дождя под зонтом в тот момент, когда в них ударила молния. По словом очевидцев, грозой фронт налетел буквально за считанные секунды, небо потемнело, начался ливень.

В результате один человек погиб, ещё три пострадали. На кадрах видео, появившегося в распоряжении ИА Регнум, видно, что пострадавшим пытались оказать помощь прохожие. К месту происшествия приехал УАЗ, предположительно, военнослужащих или экстренных служб.

Сейчас в Москве и области действует жёлтый уровень погодной опасности. Он сохранится до 21 часа 28 июля. Академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков 23 июля сообщил, что из-за регулярных гроз в Москве могут появиться шаровые молнии.