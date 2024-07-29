Российские войска продолжают развивать наступление на ряде направлений, повсеместно выбивая противника с укреплённых рубежей в Донбассе. Главным событием прошедшей недели на фронте стал прорыв линии обороны ВСУ на покровском направлении. Благодаря умелым действиям наступающих сил российской армии удалось окружить до двух рот 31-й бригады противника на участке между населёнными пунктами Прогресс и Лозоватское.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские источники сообщают, что командование не вышло на связь с окружёнными подразделениями, и им пришлось принимать решение о прорыве самостоятельно. В результате прорыва подразделения 1-го и 3-го батальонов 31-й бригады смогли выйти из окружения. Однако на этом хорошие новости для ВСУ закончились.

Российские войска, следуя «по следам» отступающего противника, продолжили идти вперед в районе населённых пунктов Прогресс, Лозоватское и Новосёловка Первая. Продвижение войск на покровском направлении подтвердили в Министерстве обороны РФ. «Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Угроза для Нью-Йорка

Накануне также стало известно об освобождении населённого пункта Прогресс. Украинские источники заявляют, что всему виной недостаточное количество артиллерийских стволов и боеприпасов у ВСУ, а также перевес российской армии в воздухе. Однако не последнюю роль играет «усталость» личного состава противника, сообщает источник ИА Регнум, находящийся непосредственно на покровском направлении.

«Если мы говорим про 47-ю механизированную, то она бессменно стоит на нашем участке, отступая от самой Авдеевки. Их неоднократно били, но ротации нет. Как итог — просто не вывозят, и всё. Если говорим про 31-ю бригаду, то они и вооружены, и подготовлены, что называется, по остаточному принципу», — отмечает наш собеседник. По его словам, линия фронта проходит по линии Ивановка-Веселое-Сергеевка-Желанное.

По некоторым данным, на смену 47-й бригаде в ближайшее время может прийти свежая 57-я механизированная, которая проводит боевое слаживание в тылах ВСУ. Ранее 47-я бригада являлась единственным подразделением, массово использующим американские БМП Bradley. Теперь же американские бронемашины передаются 57-й бригаде, которой предстоит играть незавидную роль «пожарной команды» в ближайшем будущем.

Однако к решающим боям этого лета подкрепления могут попросту не успеть.

Прорыв в районе посёлка Прогресс, по сути, сводит на нет планы командования ВСУ стабилизировать фронт на этом участке по течению реки Волчья. Теперь Киев стоит перед нелёгким выбором — спасать уже рухнувший фронт или отдавать подразделениям приказ отступить восточнее, оставив ряд населённых пунктов. Однако в любом случае дело идёт к началу битвы за Покровск (Красноармейск), поскольку фронт постепенно сдвигается к пригородам последнего оплота ВСУ в Донбассе.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Скорее всего, они попытаются встать по линии Гродовка-Красный Яр-Новогродовка. Там более плотная застройка, те же промзоны. Так что они могут попробовать встать по течению реки Журавка, попытаться создать там оборону, какую раньше пытались создать по Волчьей», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Уход в «глухую оборону» на покровском направлении и намеренный отказ от попыток контрнаступления может привести к тяжёлым для ВСУ последствиям на других участках фронта.

Одновременно с битвой за Покровск продолжаются тяжёлые городские бои в Торецкой агломерации, в частности — на улицах посёлка Нью-Йорк. Даже самые «оптимистичные» украинские источники рисуют для ВСУ самую неблагоприятную картину. Подразделения 59-й бригады украинской армии несут тяжёлые потери в боях за центральную часть города, стремясь организовать оборону вокруг цехов фенольного завода. По территории предприятия постоянно наносятся удары артиллерии и авиации.

Бои также идут на улицах посёлков Железное, Пивничное и Пивденное, при этом фронт постепенно сдвигается в направлении Торецка. Ранее ряд активистов обратился к правительству Украины с просьбой провести расследование в отношении командования 59-й бригады ВСУ. Офицеры обвинялись в неграмотном использовании резервов, особенно — из числа мобилизованных. Авторы письма заявляют, что из-за неграмотных действий командования были потеряны важные оборонительные рубежи.

В Киеве отреагировали на письмо и организовали проверку командования бригады, которая… ничего не выявила. «Славное подразделение» продолжит службу под руководством всё тех же командиров. Однако это не самая большая проблема для гарнизона Торецка. «Наши успехи на покровском направлении, а именно — в районе Новоалександровки, создают для них самую нехорошую перспективу. Чуть севернее проходит трасса Покровск — Константиновка, которая снабжает и Часов Яр и Торецк/Нью-Йорк. Если будет продвижение в этом районе, Киеву надо будет что-то делать, скорее всего — их выводить, а это уже стратегический разгром», — отмечает источник ИА Регнум

Надежда на «контрнаступ»

Отказ командования ВСУ от попыток контратак на Донбассе может быть вынужденной мерой, основанной на глобальной стратегии Киева.

Как ранее неоднократно отмечало ИА Регнум, часть поставляемых Западом вооружений не попадает на фронт и оседает где-то в тылах украинской армии, предположительно — для создания новой армейской группировки. За прошедшую неделю образовалась ещё одна партия военной техники, которая будет передана ВСУ. Речь идёт о 14 танках Leopard 2A4, переданных правительствами Дании и Нидерландов. Накануне о планах поставить дополнительно десять танков Leopard 2A4 также сообщала Испания.

Алексей Коновалов/ТАСС

Если прибавить анонсированные поставки к ранее объявленным крупным пакетам военной помощи от Франции, Германии и США, в сумме получится серьёзный пакет военной помощи. И это без учёта поставок авиации, которые ожидаются в ближайшие недели либо уже начались.

В последний раз такие согласованные поставки происходили весной 2023 года на воне готовящегося «контрнаступа» ВСУ в Запорожской области, который, как известно, окончился полным провалом. Наши выводы подтверждают сообщения западных СМИ, появившиеся в последние недели.

Планы нового наступления, скорее всего, обсуждались на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне, сообщает немецкая газета Bild. По данным издания, представители Киева уведомили партнёров по НАТО о ходе новой мобилизационной кампании, которая позволяет сформировать к осени мощный армейский резерв. Предполагается, что к концу лета ВСУ может перейти к контратакам местного значения, для чего формируются новые части и проводится ротация существующих подразделений. Также на Западе делают ставку на то, что российское наступление «выдохнется» к осени, хотя для подобных утверждений и нет никаких видимых причин.

Вполне возможно, что именно эти части получают вооружения, в которых Киев сейчас отказывает фронту в Донбассе. Резюмируя, можно предположить, что в ближайшие недели российские войска смогут продавливать оборону противника, которая остаётся без подкреплений и дополнительных вооружений.

Однако новой главной задачей должно стать недопущение прорыва ВСУ на каком-либо участке фронта за счёт вновь сформированных резервов.