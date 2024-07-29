«Без нервов и без эмоций» — именно так, выражаясь словами замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва будет реагировать на военную эскалацию, которой США сейчас занимаются в Европе.

ИА Регнум

И речь здесь не только о накачке оружием Украины. Соединенные Штаты заявили о том, что с 2026 года начнут «периодическое» размещение ракет большой дальности в Германии. Среди них ракеты SM-6 (ракеты-перехватчики сухопутной системы ПРО «Иджис»), крылатые ракеты «Томагавк», а также новые гиперзвуковые ракеты, которые Штаты надеются к тому времени сделать.

Представители Вашингтона говорят о том, что эта «периодика» рассматриваются как подготовка к их постоянному размещению в будущем, которое, в свою очередь, «продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов союзникам по НАТО и станет вкладом в интегрированную европейскую систему сдерживания».

Ну и, конечно же, все это исключительно в рамках самозащиты.

«То, что мы собираемся размещать в Германии, имеет оборонительный характер — как и все другие наши меры в рамках НАТО на протяжении десятилетий», — отметил советник по нацбезопасности администрации Байдена Джейк Салливан. Власти Германии, на территории которой будут размещены ракеты, с этим согласны. «В свете модернизации российского ядерного арсенала и агрессивной политика Москвы, угрожающей безопасности Германии и Европы, это будет правильным шагом», — пояснил представитель фракции СДПГ в Бундестаге Нильс Шмидт. А министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что новые ракеты и усиление системы сдерживания поможет защитить Германию и «наших балтийских союзников».

На самом же деле речь тут идет не о самозащите и даже не о сдерживании, а о переводе военных угроз для России на новый уровень.

«Ракеты меньшей и средней дальности — это одно из самых смертоносных видов вооружений. Все прекрасно понимают, что межконтинентальные ракеты большой дальности (то есть свыше 5000 километров) — это оружие судного дня, которое несет ядерные боеголовки и будет применяться лишь в самом крайнем случае. А вот ракеты меньшей дальности, которые могут нести тактическое ядерное оружие — это очень разрушительная сила», — поясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

СВО показала, что тяжелый тоннаж, который можно сбросить, очень эффективен. По словам эксперта, опыт применения полуторатонных и трехтонных бомб ФАБ с модулем планирования и коррекции, которые поражают цель на дальности в 70 километров показывает, что работают они очень эффективно. Но следом необходимо представить, что это будут ракеты, которые полетят на дальность в пять тысяч километров.

«Ими можно наносить массированные удары по столицам и инфраструктурным объектам, не переходя при этом за грань ядерного оружия. Так что производство новых ракет, которые могут тащить тонну взрывчатки на дальние расстояния, прорвать комплексы ПВО, нанести серьезный ущерб и размещение их в Германии — это прямая угроза нашим городам», — продолжает Клинцевич.

Более того, за счет размещения в Германии подлетное время некоторых из американских ракет до важных российских объектов составит 10 минут.

Такая угроза будет сохраняться даже в том случае, если Москва и коллективный Запад каким-то образом договорятся по Украине. В российском МИДе считают, что такие действия направлены, прежде всего, на нанесение ущерба безопасности нашей страны безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем или они вообще сойдут на нет.

Именно поэтому Россия готовится ответить симметрично.

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», — заявил президент Владимир Путин. То есть, проще говоря, Москва разместит аналогичные ракеты на своей территории (в том числе и в Калининградской области), причем направит их на Европу. По словам собеседника ИА Регнум, у России есть, чем ответить.

«Мы можем поставить на мобильное колесное шасси наши крылатые ракеты Калибр, а также Циркон. Кроме того, можем увеличить дальность «Искандеров», а также вообще разработать новые типы ракет с более тяжелой головной частью. Ну и направлять все это на европейские столицы», — говорит Андрей Клинцевич.

Очевидно, что целью этого ответа (а точнее обозначения ответа) является не просто обеспечение принципа взаимного ответного уничтожения, а толчок, чтобы побудить Европу осмыслить происходящее. Понять, что размещение американских ракет в Германии не укрепляет, а ослабляет безопасность европейских стран.

«С чисто практической точки зрения европейцам американские ракеты не нужны — они нужны американцам в Европе. И если что, удар будут наноситься по европейцам, а не американцам — в том числе и для того, чтобы не получить симметричный американский ответ», — поясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Ну и, соответственно, для России вполне актуальна цель сделать Европу заинтересованной в возрождении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен в 1987 году и похоронен администрацией Дональда Трампа в 2019-м.

Причем Москве нужно не только чтобы Европа побудила США реанимировать договор, но и сама приняла участие как в нем, так и в других соглашениях по стратегической стабильности. «Вопросы стратегической безопасности — ПРО, СНВ, РСМД — сейчас обнулены. Конечно, нам придется садиться и заключать новые соглашения. Но уже не между Россией и США, а в планетарном масштабе — ведь ядерное оружие той же Британии и Франции будет использоваться одновременно с американским. Кроме того, возникают много новых аспектов. Например, мы должны поднимать вопрос американских ракет-перехватчиков в Европе, которые, по сути, являются ракетами среднего радиуса действия», — добавляет Клинцевич.

Казалось бы, часть европейских политиков осознает все риски от складывающейся ситуации. Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених заявил о том, что все это может увеличить «опасность непредумышленной военной эскалации», в том числе и за счет резкого уменьшения подлетного времени ракет. Вот только ставка на общеевропейскую сознательность может и не сработать.

Прежде всего потому, что европейцы слишком привыкли к тому, что война против них — это иллюзорная угроза. Как считает Офицеров-Бельский, то поколение, которое действительно боялось ядерного апокалипсиса — это поколение периода Карибского кризиса. То есть люди, родившиеся самое позднее в 50-х годах. «Тогда европейцы смотрели из своей европейской дыры на двух титанов (Советский союз и Соединенные Штаты), которые могли уничтожить всю землю. И это создавало колоссальный масштаб ожиданий от применения ядерного оружия», — подчеркивает эксперт.

Однако с тех пор, напоминает он, было несколько успешных попыток разрядки, проведено разоружение, появилась вера в то, что глобальная ядерная война в принципе невозможна. И, конечно, это ощущение подпитывалось тем, что риски ядерной войны так и не реализовались на протяжении многих десятилетий.

А теперь Европа верит совсем в другое — в то, что она должна любой ценой сдерживать Россию. Что договориться с Москвой не удастся, а значит нужно ее запугать. «Это единственный язык, который понимает Россия. И это позиция силы», — комментировал планы США по размещению ракет председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. — Так что это нужный сигнал в нужное время».

Ну и, соответственно, американцы очень рады подобной европейской позиции игнорирования российских угроз. Они убеждают всех, что «новое российское бряцание оружием» их не запугает и не заставит отказаться от мер для поддержания НАТО «в максимально сильном состоянии».

А значит Москве придется отвечать эскалацией на эскалацию. По крайней мере, до тех пор, пока из Вашингтона не пойдут иные сигналы. Как считают эксперты, Европа и США не услышат наше предупреждение, поэтому до момента изменения политической ситуации в Америке (если она, конечно, изменится) нас ожидает эскалация конфликта. Так что России не остаётся ничего другого, кроме как наращивать вооружения.