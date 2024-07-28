28 июля Россия отмечает День крещения Руси. В православном церковном календаре это День памяти равноапостольного князя Владимира. 1 июня 2010 года эта дата обрела статус государственного праздника.

Сергей Мальгавко/ТАСС Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»

В этот день в исторической части Севастополя проходит церковное освящение уникального музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». В его состав входят, в частности, несколько впечатляющих музеев, посвященных христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии.

Исторический путь

Принятие православной веры в 988 году имело для Руси цивилизационное значение, определившее исторический путь нашей страны на тысячелетия вперёд. На протяжении веков православие было важным стабилизирующим фактором государства.

Новая религия оказала позитивное влияние на развитие письменности, образования, культуры и науки в России. Без особого преувеличения можно сказать, что традиционные ценности российского народа — патриотизм, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение были заложены и поддерживались именно духовными основами христианства.

Многие века наша страна была главным оплотом и защитником православия. После падения Византии Москва получила статус «Третьего Рима», центра христианства. В десятках войн Россия освобождала и защищала православных от власти тех, кто стремился уничтожить восточных христиан.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904994" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Крыму освятили уникальный музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»

Сегодня наша страна сражается с киевским режимом, который целенаправленно уничтожает православие на территории Украины, оказывает прямое давление на священников и отбирает церкви. В это же время Россия восстанавливает русские святыни на исторических русских землях, создавая условия для благотворного сотрудничества Церкви и государства в сфере образования, воспитания подрастающего поколения и социальных инициатив.

Такая политика поддерживается на самом высоком уровне. В соответствии с указом президента Владимира Путина от 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» именно православию принадлежит особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей России.

Символ возрождения духовности

Важной частью этого курса, отражением значимости христианских основ нашей государственности стало создание крымского комплекса «Новый Херсонес». Место для его возведения выбрано неспроста, ведь трудно переоценить значение того региона для России и для всей восточнохристианской цивилизации.

«Именно в Крыму находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства, — подчеркивал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года. — Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм».

В разговоре с ИА Регнум директор филиала Российского общества «Знание» в Республике Крым, проректор КФУ им. Вернадского Наталья Кармазина отмечает, что Херсонес является для России священным местом, где началась история русского православия: «Это символ русской истории и духовности, подтверждающий важную роль России в христианском мире».

В 988 году там принял крещение великий князь Владимир, которому суждено было стать крестителем нашего народа. Это событие стало точкой отсчета христианской Руси и России, нашей культуры, нашего государства. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Иеромонах Анастасий/Пресс-служба Крымской митрополии

Не так давно на этой земле началось проектирование, а затем и строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Чуть более чем за полтора года рядом с древним Херсонесом вырос настоящий византийский город, поражающий посетителей своими масштабом и красотой.

Символично, что его церковное освящение происходит в День крещения Руси, это говорит и о возвращении к истокам и о новом возрождении духовности в России.

На фоне вопиющего неуважения к христианским ценностям на Западе Россия всячески их бережет — нигде более в некогда христианской Европе мы не видим открытия таких храмовых и музейных комплексов.

Нет сомнений, что «Новый Херсонес» явит пример совершенно нового уровня организации исторического, музейного, образовательного, досугового и культурного пространства не только в России, но и во всем мире.

Потрясающий ансамбль

Для посетителей будут открыты, в частности, Музей христианства, Музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, первый Храм-парк под открытым небом, а также современный амфитеатр — «Грифон-арена» на 1200 мест.

«Новый Херсонес» — это не просто музей, а комплекс, который объединяет в себе исторические, музейные, образовательные, досуговые и культурные функции, создавая уникальное пространство для всех», — подчеркивает Наталья Кармазина.

Часть площадок грандиозного проекта, который станет точкой притяжения на культурной карте России, уже открылись в прошлом году. Тогда были сданы Севастопольская детская школа искусств и филиал «Артека» «Корсунь». Сегодня в «Новом Херсонесе» готовы впечатлить посетителей еще нескольких крупнейших мест историко-археологического парка.

Иеромонах Анастасий/Пресс-служба Крымской митрополии

Так, Музей христианства, в котором все желающие смогут ознакомиться с историей этой великой мировой религии, увенчан куполом диаметром 31 метр по образцу купола собора Святой Софии в Стамбуле. А Музей античности и Византии на площади свыше 21 тысячи квадратных метров сможет достойно вместить и представить во всей полноте экспонаты коллекции историко-археологического музея «Херсонес Таврический».

Как рассказывает Наталья Кармазина, «Новый Херсонес» является не только памятником истории, но и символом сегодняшних успехов России и ее стремления к развитию и процветанию. По ее мнению, создание комплекса отражает то, что наша страна может позволить себе как защиту суверенитета, так и рост социальных гарантий, научно-технологические прорывы и модернизацию промышленности.

«Открытие нового комплекса подчеркивает связь между историческим прошлым и будущим России, и то, что страна стремится к развитию и процветанию на основе своих традиций и ценностей», — заключает наш собеседник.

28 июля проходит освящение комплекса в закрытом режиме, а с 30 июля он будет открыт для посещения. Вход на территорию будет бесплатным, однако потребуется предварительная регистрация.