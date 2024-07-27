Вашингтон, 27 июля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск резко отреагировал на пародию трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Он написал об этом 27 июля в соцсети Х.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — заявил американский предприниматель, комментируя один из кадров этой пародии на открытии Игр.

Племянница лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен в соцсети X также раскритиковала церемонию. Она назвала открытие Олимпиады отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции в период грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения).

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля греческий портал pronews. gr назвал церемонию открытия летних Игр в Париже крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе.

Ранее на церемонии открытия ОИ в Париже подняли вверх ногами олимпийский флаг. Его в перевёрнутом виде установили на флагшток и так подняли. Затем флаг сразу спустили, чтобы вернуть его в правильное положение.

Также сборную Южной Кореи на открытии летней Олимпиады в Париже перепутали с национальной командой КНДР. При этом, когда перед зрителями по Сене проходила лодка с северокорейскими спортсменами, ошибки не было.