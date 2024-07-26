Глобальный сбой операционной системы Windows, ставший причиной перебоев в работе авиакомпаний, банков, супермаркетов и множества организаций по всему миру, стал одной из главных новостей последних дней. Причиной стала ошибка в обновлении программы Falcon, отвечающей за информационную безопасность, она оказалась в пакете, разработанном компанией CrowdStrike.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как ни странно, в России и ряде стран СНГ эта проблема осталась незамеченной. Причина в использовании как программ собственной разработки, так и откровенно пиратских продуктов. Однако это случайность, следствие сложившихся обстоятельств. А сама ситуация заставляет задаться вопросом, почему же в России так и не создали собственную операционную систему, сравнимую с Windows?

Ведь это очевидная необходимость, в том числе и вопроса суверенитета.

Советская IBM

Наше отставание в сфере IT не всегда было таким огромным, как сейчас.

Первая в мире электронно-вычислительную машина на полупроводниках М-1 была создана в декабре 1952 года в Москве. Это было детище группы выпускников МЭИ под руководством члена-корреспондента АН СССР Исаака Брука. А спустя десять дней в Киевском Институте электротехники АН УССР была запущена еще одна ЭВМ — электроламповая МЭСМ. Разработкой и созданием этого компьютера руководил академик Сергей Лебедев.

В последующее десятилетие советские ученые из Киева разработали еще 15 ЭВМ. Но к 1966 году стало очевидно, что наметилось серьезное отставание в кибернетической гонке, а потому в СССР свернули разработку собственных вычислительных машин и начали изучать технику американской компании IBM, прежде всего серию IBM 360, взяв ее за основу единого компьютерного стандарта.

Wikimedia Commons Первый компьютер родом из Киева — МЭСМ

Академик Лебедев был категорически против такого подхода, настаивая на разработке как собственного «железа», так и полностью отечественной операционной системы, но это требовало слишком много времени и финансовых затрат, а собственные ЭВМ, прежде всего для военных нужд, требовались немедленно. Поэтому был выбран путь копирования иностранной продукции.

Для решения этой задачи в Киеве были собраны специалисты в микропроцессорной технике со всего Союза. Руководил коллективом профессор Альфред Кобылинский из Киевского НИИ микроприборов. Перед учеными была поставлена задача по созданию Единой системы электронных вычислительным машин — ЕС ЭВМ, по сути являвшихся клоном продукции американской корпорации IBM.

Кроме того, в конце 1970 годов велись активные работы по созданию первых советских микропроцессоров. За основу был взят 8-битный вычислительный микропроцессор Intel 8080, а позже — Intel 8086.

Не секрет, что активную помощь в этом деле ученым оказывали спецслужбы, добывавшие на Западе необходимые образцы и документацию. Один из участников киевского проекта вспоминает, что едва Intel выпустил свою первую машину Intellec, а она уже была в Киеве.

Советским ученым важно было понять не «как сделано?», а «зачем сделано?». Они старались понять идеологию, архитектуру, идеи зарубежных разработчиков и привнести свои.

Результатом этих усилий стало появление в 1978 году так называемой 580-й серии 8-разрядных советских микропроцессоров. Но для создания полноценного компьютера этого было недостаточно. Нужен был собственный софт. Не с первого раза он был написан, после чего в Риге на заводе ВЭФ началось производство небольших партий микроЭВМ (персональных компьютеров) на микропроцессорах — «ВЭФормика». Кроме того, в интересах военных была создана линейка микропроцессоров «Эльбрус».

На начало 1990-х годов в СССР был запланирован массовый выпуск персональных компьютеров, совместимых с международным стандартом IBM PC/AT. Для этих задач минским научно-техническим центром «Белмикросистемы» при ПО «Интеграл» была разработана серия специализированных микросхем, получившая обозначение 1847. Все микросхемы являлись копиями или функциональными аналогами западных образцов.

Ядром комплекта был процессор КА1847ВМ286 — копия Intel 286. Для советских ЭВМ было независимо друг от друга разработано две операционные системы — ОС ДЕМОС и ОС ИНМОС. Примечательно, что разработчики обеих систем даже не знали о существовании друг друга в силу закрытости советских институтов.

После развала Союза финансирование отечественных программистов фактически прекратилось, а рынок заполнили персональные компьютеры стандарта IBM PC со своими операционными системами.

Kyle Owen/)Wikimedia Commons Intellec были одними из первых когда-либо проданных микрокомпьютеров

Полезные… санкции

Несколько десятилетий производству собственных компьютеров и созданию софта в России внимание не уделялось — было незачем. Многочисленные иностранные поставщики успешно осваивали наш рынок, заходя практически во все мало-мальски значимые отрасли.

Лишь начало СВО в 2022 году привело к масштабному уходу с российского рынка, а заодно и к исчезновению программного обеспечения. Ярким примером может служить компания Renault, которая, уходя из России, попросту отключила оборудование от ПО. В результате конвейер завода «Москвич» надолго был выведен из строя. Та же участь постигла ряд других крупных предприятий и организаций.

Санкции, наложенные на Россию, заставили ряд отечественных IT-компаний спешно решать две задачи — пытаться перейти на отечественную элементную базу и создавать собственные программные продукты.

Прежде всего, речь идет о создании программ, связанных с информационной безопасностью. Это непросто, поскольку необходима интеграция всех существующих сервисов через уже существующие шлюзы и поддержка всех современных функций, удобных и простых для абонента. Звучит легко, но на деле, как отмечают отечественные разработчики, на это могут потребоваться годы разработки и огромное множество человеко-часов.

То, что на Западе решают огромные корпорации, у нас пытаются реализовывать небольшие коллективы.

Как правило, новые российские программы создаются на основе бесплатного ядра Linux. Самые известные сборки — Astra Linux, Red Os, Alt Linux, Rosa Linux. Даже армейская операционка «Заря» базируется на Red Hat Linux.

На сегодняшний день существует ряд отечественных программных продуктов, которые способны работать достаточно надежно: KasperskyOS «Эльбрус», Мобильная система Вооруженных Сил (МСВС), ОСРВ «МАКС», WTware, KolibriOS.

Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников в интервью ИА Регнум высказал мнение, что подобный подход эффективен, но лишь до определенных пределов.

«Подобные квазирешения на базе ядра с открытым кодом Linux позволяют делать реадаптации и создавать свои версии операционной системы. Например, сегодня в России широко используется такая «операционка», как Arch Linux,— размышляет Владимир Алексеевич. — Но проблема не в том, чтобы была операционная система как таковая, а в том, чтобы программные решения на ее базе предоставляли пользователю комплекс подобных решений. Своего рода экосистему с большим спектром программ, позволяющих решать задачи с минимальными издержками».

А вот с этим возникают серьезные проблемы, поскольку создание всего этого шлейфа программного обеспечения, опирающегося на ту или иную операционную систему, задача не менее сложная, чем создать саму «операционку». А может быть, и более сложная.

Для примера, на базе Linux разработаны офисные программы, которые позволяют решать те же задачи, что и Windows. Они позволяют набрать простой текст, провести несложную презентацию и так далее. Все вроде бы совместимо и нормально.

Но когда мы опускаемся на уровень нюансов, то выясняется, что все эти программы вроде бы совместимы, но не до конца. Как только начинается профессиональное использование на достаточно глубинном уровне, то начинаются отказы и сбои каких-то процедур, блоков и функций. В долгосрочной перспективе это может привести к потере производительности на десятки процентов.

РИА Новости/ Виталий Тимкив В современной армии широко используются электронные средства управления

Поэтому бесшовного перехода с «Офиса» для Windows на эти программы до сих пор не происходит. То есть чем вы профессиональнее, тем сложнее их использовать — решения вроде бы есть, но в полном объеме использовать их не получается.

Можно. Но сложно. И не нужно

Почему нельзя разработать собственную операционную систему с нуля?

Как говорят сами разработчики — время безвозвратно упущено. Для того чтобы оценить масштаб проблемы, следует понимать — компания Microsoft создавала и совершенствовала свои программные продукты на протяжении последних 45 лет. Сегодня в штате компании работает свыше 160 000 человек.

Каждые 5–6 лет они создают новые продукты либо обновляют старые, и при этом их ОС взаимодействуют не только с процессором, а еще с другими приложениями и периферийными устройствами, что требует столь же масштабных решений, как и создание самой операционной системы.

За те 30 лет, которые прошли после прекращения отечественных разработок в начале 1990-х, создали критическое отставание, которое преодолеть фактически невозможно. Чтобы с нуля написать операционную систему наподобие Windows, оттестировать ее и сделать полностью работоспособной, понадобятся десятки тысяч специалистов и не менее пяти, а то и десяти лет разработки. А за это время мировое «программостроение» уйдет еще дальше.

Как отмечает Сальников, система Windows развивалась эволюционным путем долгое время. В тот же всем известный Microsoft Office входит пакет программ для редактирования, презентаций, в который вложены миллионы человеко-часов, учтено гигантское количество ошибок.

«Если мы, в России попытаемся повторить этот опыт, то понадобится огромное количество человеческих ресурсов, которые попросту непонятно откуда брать. А свободных IT-ресурсов у нас сегодня нет. Абсолютное большинство отечественных программистов и организаций сегодня чем-то заняты. Они решают конкретные задачи. Найти свободные ресурсы для такой амбициозной задачи, как создание собственной операционной системы, не представляется возможным», — подчеркнул эксперт.

Все IT-ресурсы в нашей стране, даже потенциальные, идут на выполнение конкретных насущных задач. Прежде всего на решение проблемы компьютерной безопасности, которая с каждым годом стоит все более остро. Не менее насущная задача — развитие искусственного интеллекта, которая также требует большого числа специалистов.

В России и Белоруссии существует прекрасная школа программистов. Но число ежегодно выпускаемых специалистов относительно уровня Запада невелико. А те, что есть, зачастую норовят уехать за рубеж, за длинным рублём. Преодолеть данную проблему способен лишь комплекс мер, предпринятый государством: популяризация профессии IT-специалиста, масштабные финансовые вливания в отрасль, создание отечественной элементной базы.

Но возникает ключевой вопрос: стоит ли такая овчинка выделки?

«На Windows свет клином не сошелся. Есть потребительский сектор и промышленный. Для нашей страны с точки зрения национальной безопасности промышленный сектор более важен», — уверен Владимир Сальников. Потребительский же может посидеть на экосистеме Windows, и ничего страшного не случится, как это было лет 25 назад, когда все пользовались пиратскими решениями и никого это особо не смущало.

Но что касается индустриального направления использования IT-систем, здесь переход Linux активно происходит и здесь российские компании работают достаточно активно. Неплохо, по словам эксперта, все и с системами безопасности. Ярким примером может служить компания Positive Technologies, активно решающая эти задачи в промышленной сфере, в рамках тех системных решений, которые имеются на рынке.

И это сегодня действительно важно.