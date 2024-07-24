23 июля президент Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в стране в рамках декоммунизации уничтожен еще один, уже 41-й памятник — ветеранам Республики Польша в Новограде. А мэр города Михал Вятр добавил, что на этом месте построят фонтан.

Институт национальной памяти Польши

Институт нацпамяти опубликовал видео расправы над монументом. Автор издания Rzeczpospolita Марек Козубал описал его, смакуя детали: «Опрокинули экскаватором и разбили молотками».

Этот памятник, как и многие другие, не давал Навроцкому покоя с весны 2022 года. Чиновник требовал от местных властей избавиться от всех монументов, напоминающих о «тоталитарном коммунистическом прошлом», ссылаясь на принятый 1 апреля 2016 года закон, запрещающий в Польше «пропаганду коммунизма и других тоталитарных режимов».

Навроцкий находится в базе розыска МВД России вместе с мэром города Валбжих Романом Шелемеем и замминистра госактивов Польши Каролем Рабендой. Причина — уничтожение памятников и надгробий в местах захоронений советских солдат и офицеров.

Президент Института нацпамяти Навроцкий не только общественный деятель, но и историк, публицист, а еще — футбольный фанат, периодически публикующий собственные размышления о футболе. Собственно, пишет он исключительно на эти две темы: преступления коммунизма и футбол.

Впрочем, даже польские, в том числе государственные СМИ, пишут о нём не очень комплиментарно. В 2023 году Институт национальной памяти потратил 539 миллионов злотых — по сравнению с предыдущим годом бюджет увеличился на целых 105 миллионов (больше двух миллиардов рублей).

При этом аудит, проведённый уже летом 2024 года, показал: баснословные суммы организация выделила на физическую защиту Навроцкого от «российских агентов», а польские журналисты выяснили, что нанятые им вооружённые «защитники» не имели лицензии на использование огнестрельного оружия.

Сносить «сталинскую высотку» слишком дорого

Большинство уничтоженных в Польше монументов посвящены погибшим в годы Второй мировой войны красноармейцам, прежде всего — бойцам 1-го Украинского фронта, освобождавшим значительную часть территории Польши.

Но монумент в Новограде был необычным. Его установили 7 ноября 1972 года, в 55-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Назывался памятник «Братство по оружию». На пьедестале была скульптурная композиция — два средневековых рыцаря, а также солдат Народного войска Польского и красноармеец со звездой на шлеме. Звезду вытащили в 1995 году — во время еще не столь интенсивной, но всё же декоммунизации.

Сносить памятники в Польше начали в 1997 году: из 561 монумента советским воинам-освободителям к 2021-му осталось всего 112.

Во время сноса «Братства по оружию» Навроцкий пожаловался: прежняя администрация города всячески сопротивлялась демонтажу, но в 2024 году после избрания мэром Вятра удалось договориться.

У монумента был побратим — памятник советско-польскому братству по оружию Станислава Сикоры в Варшаве. С ним идеологические соратники Навроцкого воевали на протяжении почти десятилетия — и, к сожалению, победили. Снести его хотели еще в 1991 году, но варшавяне отстояли. Сопротивлялись они и демонтажу монумента в 2011-м, причём так активно, что мэрия польской столицы постановила вернуть памятник на его место. Тогда-то в дело вмешался Институт национальной памяти, не позволив этого.

Горячая общественная дискуссия по сей день ведётся в Варшаве об одной из знаменитых «сталинских высоток», которую советское правительство в 1955 году подарило городу. Декоммунизаторы называют Дворец культуры и науки «памятником дьявольских замыслов Сталина и Молотова», но городские власти год за годом приходят к выводу, что снести его — слишком дорого, непозволительная роскошь для Варшавы.

«В Восточной Европе снесены более 3 тысяч памятников»

В Восточной Европе за последние годы снесено множество памятников советским солдатам и офицерам. Наибольший резонанс вызвал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу авторства Зденека Крыбуса и Вратислава Ружички в Праге в 2020 году (позже, в 2022-м, чешское правительство лишило военачальника звания почетного гражданина города.

Сносили памятники «Бронзовый солдат» и «Т-34» в Таллине, памятник воинам Советской Армии — освободителям от немецко-фашистских захватчиков в Риге и аналогичные монументы во многих небольших городах Прибалтики.

По информации представителя Минобороны РФ Андрея Таранова, только по состоянию на 1 декабря 2023 года в Восточной Европе снесены более трёх тысяч памятников советским воинам.

Нередко в пример восточноевропейским странам приводят Европу Западную и США, где действительно пытаются не избавляться от монументов варварскими способами, а переносить «утративший историческую актуальность» памятник в музей. Так поступили и в Нью-Йорке в 2020 году: на волне BLM-протестов конную статую Теодора Рузвельта, конечно, убрали с площади перед Американским музеем естественной истории, но не раздробили молотками и бульдозерами, а сделали экспонатом.

Хотя случаются и исключения. В немецком Дрездене в начале 2024 года убрали из центра города мемориальную надпись в память о жертвах бомбардировок города союзниками в феврале 1945 года. Мэр города Дирк Хилберт неубедительно рассказал, что уже несколько лет городские власти подумывали о новом мемориальном месте, и извинился за «плохую коммуникацию» с горожанами.

Абсурдная война с памятью по-украински

У человека, знакомого с положением дел на Украине, слова «Институт национальной памяти» сразу вызывают неприятные ассоциации. Именно эта организация и её глава, народный депутат Владимир Вятрович, являются главными проводниками «декоммунизации», дерусификации и «деколонизации» в стране.

Трудно даже посчитать, сколько монументов, памятников и мемориальных досок на самом деле уничтожено на Украине с 2014 года. Попадали под удар не только советские государственные деятели (из уничтожения памятников Владимиру Ленину буквально создан культ), но и Михаил Булгаков, Марина Мнишек, Пётр Чайковский — в общем, все, кто хоть как-то напоминал националистическим активистам о России и Советском Союзе.

«Декоммунизационные» же переименования доходят до откровенного абсурда: помимо улиц Степана Бандеры, Евгения Коновальца и Романа Шухевича, в июле 2024 года в Полтавской области появились несколько улиц и переулков имени шведского короля Карла XII. А в Хусте Закарпатской области есть улица бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Случаются и просто бесчеловечные деяния: во Львове «легальные» вандалы не единожды надругались над Холмом Славы на Лычаковском кладбище — над могилами советских бойцов (в частности, разведчика Николая Кузнецова) и мемориалом Марсово поле: останки похороненных там солдат и офицеров планируют перенести в неизвестное место.

При этом спекуляция на исторической памяти и война с покойниками иногда заводят в тупик и польских, и украинских активистов, погруженных в вопросы национальной памяти. 23 июля глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш безапелляционно заявил, что Варшава не даст Украине вступить в Евросоюз, пока власти страны «не решат вопросы Волынской резни», то есть проведут эксгумацию тел погибших с участием польских специалистов.

А неделей ранее польские учёные обнаружили еще одну братскую могилу с 80 телами в несуществующей ныне деревне Пужники (около Бучача Тернопольской области). Захороненных там людей также относят к жертвам Волынской резни. Так что отношения Варшавы и Киева будут только накаляться.