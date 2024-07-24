Прибыльный снос памятников. Как прокололся глава Института нацпамяти Польши
23 июля президент Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в стране в рамках декоммунизации уничтожен еще один, уже 41-й памятник — ветеранам Республики Польша в Новограде. А мэр города Михал Вятр добавил, что на этом месте построят фонтан.
Институт нацпамяти опубликовал видео расправы над монументом. Автор издания Rzeczpospolita Марек Козубал описал его, смакуя детали: «Опрокинули экскаватором и разбили молотками».
Этот памятник, как и многие другие, не давал Навроцкому покоя с весны 2022 года. Чиновник требовал от местных властей избавиться от всех монументов, напоминающих о «тоталитарном коммунистическом прошлом», ссылаясь на принятый 1 апреля 2016 года закон, запрещающий в Польше «пропаганду коммунизма и других тоталитарных режимов».
Навроцкий находится в базе розыска МВД России вместе с мэром города Валбжих Романом Шелемеем и замминистра госактивов Польши Каролем Рабендой. Причина — уничтожение памятников и надгробий в местах захоронений советских солдат и офицеров.
Президент Института нацпамяти Навроцкий не только общественный деятель, но и историк, публицист, а еще — футбольный фанат, периодически публикующий собственные размышления о футболе. Собственно, пишет он исключительно на эти две темы: преступления коммунизма и футбол.
Впрочем, даже польские, в том числе государственные СМИ, пишут о нём не очень комплиментарно. В 2023 году Институт национальной памяти потратил 539 миллионов злотых — по сравнению с предыдущим годом бюджет увеличился на целых 105 миллионов (больше двух миллиардов рублей).
При этом аудит, проведённый уже летом 2024 года, показал: баснословные суммы организация выделила на физическую защиту Навроцкого от «российских агентов», а польские журналисты выяснили, что нанятые им вооружённые «защитники» не имели лицензии на использование огнестрельного оружия.
Сносить «сталинскую высотку» слишком дорого
Большинство уничтоженных в Польше монументов посвящены погибшим в годы Второй мировой войны красноармейцам, прежде всего — бойцам 1-го Украинского фронта, освобождавшим значительную часть территории Польши.
Но монумент в Новограде был необычным. Его установили 7 ноября 1972 года, в 55-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Назывался памятник «Братство по оружию». На пьедестале была скульптурная композиция — два средневековых рыцаря, а также солдат Народного войска Польского и красноармеец со звездой на шлеме. Звезду вытащили в 1995 году — во время еще не столь интенсивной, но всё же декоммунизации.
Сносить памятники в Польше начали в 1997 году: из 561 монумента советским воинам-освободителям к 2021-му осталось всего 112.
Во время сноса «Братства по оружию» Навроцкий пожаловался: прежняя администрация города всячески сопротивлялась демонтажу, но в 2024 году после избрания мэром Вятра удалось договориться.
У монумента был побратим — памятник советско-польскому братству по оружию Станислава Сикоры в Варшаве. С ним идеологические соратники Навроцкого воевали на протяжении почти десятилетия — и, к сожалению, победили. Снести его хотели еще в 1991 году, но варшавяне отстояли. Сопротивлялись они и демонтажу монумента в 2011-м, причём так активно, что мэрия польской столицы постановила вернуть памятник на его место. Тогда-то в дело вмешался Институт национальной памяти, не позволив этого.
Горячая общественная дискуссия по сей день ведётся в Варшаве об одной из знаменитых «сталинских высоток», которую советское правительство в 1955 году подарило городу. Декоммунизаторы называют Дворец культуры и науки «памятником дьявольских замыслов Сталина и Молотова», но городские власти год за годом приходят к выводу, что снести его — слишком дорого, непозволительная роскошь для Варшавы.
«В Восточной Европе снесены более 3 тысяч памятников»
В Восточной Европе за последние годы снесено множество памятников советским солдатам и офицерам. Наибольший резонанс вызвал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу авторства Зденека Крыбуса и Вратислава Ружички в Праге в 2020 году (позже, в 2022-м, чешское правительство лишило военачальника звания почетного гражданина города.
Сносили памятники «Бронзовый солдат» и «Т-34» в Таллине, памятник воинам Советской Армии — освободителям от немецко-фашистских захватчиков в Риге и аналогичные монументы во многих небольших городах Прибалтики.
По информации представителя Минобороны РФ Андрея Таранова, только по состоянию на 1 декабря 2023 года в Восточной Европе снесены более трёх тысяч памятников советским воинам.
Нередко в пример восточноевропейским странам приводят Европу Западную и США, где действительно пытаются не избавляться от монументов варварскими способами, а переносить «утративший историческую актуальность» памятник в музей. Так поступили и в Нью-Йорке в 2020 году: на волне BLM-протестов конную статую Теодора Рузвельта, конечно, убрали с площади перед Американским музеем естественной истории, но не раздробили молотками и бульдозерами, а сделали экспонатом.
Хотя случаются и исключения. В немецком Дрездене в начале 2024 года убрали из центра города мемориальную надпись в память о жертвах бомбардировок города союзниками в феврале 1945 года. Мэр города Дирк Хилберт неубедительно рассказал, что уже несколько лет городские власти подумывали о новом мемориальном месте, и извинился за «плохую коммуникацию» с горожанами.
Абсурдная война с памятью по-украински
У человека, знакомого с положением дел на Украине, слова «Институт национальной памяти» сразу вызывают неприятные ассоциации. Именно эта организация и её глава, народный депутат Владимир Вятрович, являются главными проводниками «декоммунизации», дерусификации и «деколонизации» в стране.
Трудно даже посчитать, сколько монументов, памятников и мемориальных досок на самом деле уничтожено на Украине с 2014 года. Попадали под удар не только советские государственные деятели (из уничтожения памятников Владимиру Ленину буквально создан культ), но и Михаил Булгаков, Марина Мнишек, Пётр Чайковский — в общем, все, кто хоть как-то напоминал националистическим активистам о России и Советском Союзе.
«Декоммунизационные» же переименования доходят до откровенного абсурда: помимо улиц Степана Бандеры, Евгения Коновальца и Романа Шухевича, в июле 2024 года в Полтавской области появились несколько улиц и переулков имени шведского короля Карла XII. А в Хусте Закарпатской области есть улица бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Случаются и просто бесчеловечные деяния: во Львове «легальные» вандалы не единожды надругались над Холмом Славы на Лычаковском кладбище — над могилами советских бойцов (в частности, разведчика Николая Кузнецова) и мемориалом Марсово поле: останки похороненных там солдат и офицеров планируют перенести в неизвестное место.
При этом спекуляция на исторической памяти и война с покойниками иногда заводят в тупик и польских, и украинских активистов, погруженных в вопросы национальной памяти. 23 июля глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш безапелляционно заявил, что Варшава не даст Украине вступить в Евросоюз, пока власти страны «не решат вопросы Волынской резни», то есть проведут эксгумацию тел погибших с участием польских специалистов.
А неделей ранее польские учёные обнаружили еще одну братскую могилу с 80 телами в несуществующей ныне деревне Пужники (около Бучача Тернопольской области). Захороненных там людей также относят к жертвам Волынской резни. Так что отношения Варшавы и Киева будут только накаляться.