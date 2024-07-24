23 июля жители Сочи и приехавшие в город туристы, а затем и вся страна наблюдали завораживающее и в то же время шокирующее зрелище: смерч над морем. Похожий на широкий столб вихрь гулял по акватории Чёрного моря, вбирая в себя воду и упираясь в низкие тяжёлые облака.

Иван Шилов ИА REGNUM

До суши, к счастью горожан, он не добрался. Но метеорологи предупреждают: опасность формирования смерчей сохранится до вечера 24 июля, так что выходить на улицу без лишней надобности не стоит.

Впрочем, в Сочи проблем хватает и без гуляющих возле пляжа вихрей. Над городом бушует циклон, принёсший ливни с грозами, градом и шквальным ветром. Из разных районов поступают сообщения об упавших деревьях и затопленных дорогах.

«Наблюдаются частичные подтопления проезжей части в отдельных районах, однако движение автомобилей происходит штатно», — отмечают городские власти.

Ситуация находится на контроле сочинской администрации, все городские службы приведены в повышенную готовность. «В усиленном режиме сейчас работают больше 1000 человек и 400 единиц техники», — сообщил мэр Андрей Прошунин.

Невыносимо жарко…

О том, что лето 2024 года в России может оказаться самым жарким в истории метеонаблюдений, синоптики сообщали еще в феврале. Прогноз оправдывается: только 1 июля в почти 30 российских городах синоптики зафиксировали температурные рекорды.

В середине курортного сезона аномально жаркая погода на юге России привела к тому, что несколько сотен тысяч человек в нескольких областях страны остались без света. Спасаясь от зноя, люди включали кондиционеры, вентиляторы и прочие приносящие прохладу приборы. Мощный рост потребления электроэнергии привёл к сбоям на генерирующих предприятиях, в частности, Ростовской атомной электростанции.

«Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. […] Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС», — рассказывал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

Со схожими проблемами столкнулись другие российские регионы. В Бурятии из-за высокого энергопотребления отключился второй энергоблок Гусиноозёрской ГРЭС. В регионе вели массовые ограничения подачи энергии, без света остались более 115 тысяч жителей республики, в том числе в столице Улан-Удэ.

…и очень дождливо

Лето 2024 года уже принесло немало испытаний для России, вроде лесных пожаров в Якутии, Краснодарском крае и Амурской области. Сейчас же терзавшая регионы жара пошла на спад. А во многих областях ей на смену приходит резкое похолодание — с ливнями, смерчами и грозами. Оренбуржье, к примеру, засыпало градом.

Дождливая погода после засухи радует сельхозпроизводителей, а вот обычных граждан шквалистый ветер и подтопленные улицы очень расстраивают. В Ленобласти десять тысяч жителей сидели без света из-за урагана, обильные дожди пришли и в Бурятию — там из-за непогоды обрушился мост на федеральной трассе, ведущей к границе с Монголией.

В Башкирии из-за ливней начало затапливать город Туймазы — после мощных дождей местная река вышла из берегов. Несмотря на то, что на календаре лето, приходится иметь дело с паводковой ситуацией, констатируют в местном МЧС.

Дождь льёт и в Приморье, затапливая дороги. «Владивосток потихоньку уходит под воду», — пишут местные жители в соцсетях.

22 июля сильные осадки обрушились на Москву: в столицу пришёл грозовой циклон, а вместе с ним холод, грозы и порывистый ветер. Московский департамент транспорта в связи с плохой погодой рекомендовал жителям города пользоваться метрополитеном взамен личного транспорта.

Из-за частых дождей в России могут появляться даже шаровые молнии, предупреждают учёные. По их словам, за лето уже зафиксированы 10 подобных случаев, при этом пик обычно приходится на конец июня и середину августа.

Дальше — больше

Август 2023 года в России стал самым жарким августом с 1981 года, отмечают метеорологи. И это далеко не предел: с каждым годом летние месяцы и у нас в стране, и во всём мире будут только жарче. К примеру, в Москве воздух в начале месяца может снова прогреться до +30 °С.

По всей России, от севера до юга, будет теплее обычного — синоптики прогнозируют превышение средних температур минимум на 1-2 градуса. А прохлады и обильных осадков приходится ждать разве что в Сибири.

Теплая, а местами и жаркая погода продержится до середины августа, после чего воздух начнет остывать. Но в это время столкновение разных атмосферных фронтов наверняка вызовет мощные ливни, грозы и сильный ветер — россиянам стоит внимательно следить за предупреждениями МЧС.

В целом, как предсказывают специалисты, изменение климата всё чаще будет приносить нам природные аномалии — от сильнейших дождей и смерчей там, где их раньше не было, до невыносимой жары в обычно холодных регионах. И столкнётся с этим не только Россия, но и весь земной шар.