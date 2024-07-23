Самый узнаваемый киевский памятник и один из символов Киева появился на Софийской площади 136 лет назад, 23 июля 1888 года, после долгих мучений. Богдан Хмельницкий на коне, указующий булавой куда-то на северо-восток, был включен в программу празднования 900-летия крещения Руси, поскольку Владимирский собор вовремя достроить не успели, а украинский гетман был связан с событием символически.

ИА Регнум

Ведь для казаков под его началом первичен был выбор веры, и потому на постаменте решили сделать три надписи: справа — «Богдану Хмельницкому — единая неделимая Россия», слева даты «1654—1888», а в центре — «Волим под царя восточного, православного». С тех пор бронзовый Богдан поневоле очутился в центре всех событий, бушевавших в Киеве, и его именем освящали любые непотребства и самые безобразные идеи, которые ему в XVII веке и в голову прийти не могли.

Тем не менее, представить себе киевский пейзаж без этого памятника так же невозможно, как и Питер без Медного всадника. Следовательно, Богдан дождётся и других времён — в том или ином виде.

Долгие сборы

Еще на стадии проекта, когда у киевской интеллигенции во главе с руководителем Киевской археографической комиссии Михаилом Юзефовичем возникла оригинальная идея, памятник вызвал много споров, его несколько раз переделывали, поскольку такой важный символ должен был сказать многое.

Макет вне конкурса заказали Михаилу Микешину, известному скульптору, создавшему проекты памятников «Тысячелетию России» для Новгорода, Екатерине II в Петербурге и адмиралу Алексею Грейгу в Николаеве. Тот постарался на славу: в первоначальном варианте конь Хмельницкого сбрасывал со скалы польского шляхтича (планировался ещё иезуит), у подножия лежало укрытое флагом тело еврея-арендатора, а впереди внизу малоросс, червоноросс (то есть галицкий русин), белорус и великоросс слушали песню слепого кобзаря.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Площадь Богдана Хмельницкого, декабрь 1953 года

Барельефы пьедестала изображали битву под Збаражем, Переяславскую Раду и сцену въезда казацкого войска во главе с Хмельницким в Киев, а надписи гласили: «Слава и вечная память», «Згине Польща, згине, а Русь буде панувати», «Единая неделимая Россия Богдану Хмельницкому».

В общем и целом проект одобрил император Александр II, хотя существует байка, что он якобы предлагал вложить гетману в одну руку знамя с двуглавым орлом, а вторую поднять для присяги русскому царю. Если бы предложил, вряд ли бы отказали.

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Российская империя, XIX век

Поскольку деньги собирались методом «краудфандинга» в рамках всероссийского сбора (а также вследствие неполиткорректности), композицию сократили для экономии: Хмельницкий на коне грозит булавой, со скалы падает иезуит, и этого достаточно. Потом Александр II велел убрать и иезуита.

Тут надо отметить, что памятник, несмотря на крупные смыслы, был призван увековечить и конкретное историческое событие. Начиная с весны 1648 г. казацкое войско одерживало над коронной армией одну победу за другой: под Желтыми водами, под Корсунем и Пилявцами, во время осады Львова. Лишь наступившая зима и сложная политическая ситуация заставили Хмельницкого прекратить осадные действия и отказаться от похода на Варшаву.

Проект памятника Богдану Хмельницкому для Киева. 1869

2 января 1649 года он триумфально въехал через Золотые Ворота в Киев, который приветствовал его перезвонами церковных колоколов, пушечными выстрелами и тысячными толпами народа на Софийской площади. Студенты Киевской духовной академии приветствовали его с декламациями как Моисея, Богом данного (от имени Богдан), освободителя от польской неволи православного населения. Гостя встречали иерусалимский патриарх Паисий, направлявшийся проездом в Москву, и киевский митрополит Сильвестр Коссов.

Через несколько дней в Софийском соборе гетману были отпущены все настоящие и будущие грехи, и под гром пушек он был благословлен патриархом на войну с поляками. Именно после этого шляхтич и сторонник «казацкой автономии» над Днепром превратился в освободителя от польской неволи всего православного населения Речи Посполитой, включая Галицкую землю до самого Перемышля

Почтовая открытка с видом Софиевской площади, начало XX в.

Любопытно, что в том же году на колонне в честь католического святого покровителя Львова на Соборной площади была установлена табличка на польском языке: «Город Львов благодаря Яну из Дукли 1648 года чудесно освобожден от осады Богдана Хмельницкого и Тугай Бея, татарского хана». В таком виде он простоял до 1944 года, когда табличку убрали, а святого заменили на вазу. Колонна же по сей день на месте — у каждого своя память.

А бронзовый монумент гетмана, отлитый в Петербурге, привезли в Киев в 1880 году, однако он еще восемь лет хранился во дворе здания Присутственных мест: не хватило денег на постамент. Наконец, инженерное управление Киевской крепости передало 30 кубических саженей гранита, оставшегося еще от сооружения Николаевского цепного моста.

Открытие памятника Богдану Хмельницкому (рисунок с фото), 23 июля 1888 года.

Городская легенда утверждает, что при установке памятника он был развернут. Духовенство возмутилось, что конь невежливо повернут хвостом к Михайловскому Златоверхому собору, и действительно, такое письмо в Синод было. Однако угол не был изменен, и булава в сторону Польши показывать не должна.

Как сообщала в 1869 г. петербургская газета «Голос» (которую перепечатали киевские газеты), «украинский герой… правою рукою высоко возносит булаву по направлению к северо-востоку — к Москве…» Но фактически она указывает примерно на Минск.

Якоря памяти

Любые легенды не учитывают того простого факта, что все мало-мальски значимые события в империи случались только с высочайшего разрешения. И киевский генерал-губернатор Александр Дондуков-Корсаков на любое действие его испрашивал: на создание комиссии по созданию проекта памятника, на изменение вида пьедестала, на сбор благотворительных взносов и даже на место расположения.

Надо сказать, что без воли императора не обошлись даже при поименовании улиц и площадей Киева: оказалось, что до 1860-х многие из них не имели официальных названий, а мещане использовали народные. Поэтому киевский статистический комитет, учитывая исторически устоявшуюся топонимику, подготовил список из 21 площади и 24 улиц, затем утвержденный свыше.

Пользуясь случаем, городские власти даже попытались определить для бронзового Богдана место на маленькой Бессарабской площади в конце Крещатика, где впоследствии встал Ленин. Но ничего из этой хитрости не вышло. Финансирование под слишком уже затянувшееся строительство добавил Государственный совет Российской империи, и бюджет на постамент тоже утвердил лично царь. Он же дал команду выделить потребное количество бронзы со складов морского ведомства.

Заканчивали стройку арестанты, которых выделил Киевский губернский комитет кураторства над тюрьмами, и строительные леса сняли только 4 июля 1888 г. — от чернового проекта до открытия прошло почти 20 лет. На площади прошел молебен, крестный ход и военный парад, начальство получило ордена, про скульптора Микешина «забыли».

С тех пор вокруг киевского «медного всадника» закручивается жизнь, как вокруг точки опоры. На Софийской площади был фонтан и ходил трамвай, затем убранные; после развала Российской империи тут проходили многочисленные митинги и демонстрации различных политических сил и течений. Здесь провозглашали Универсалы Центральной рады, устраивали массовый молебен в честь гетмана Павла Скоропадского, а в 1919 году провозглашен «Акт Злуки» (соборности) Западно-украинской и Украинской народных республик.

Меняющие друг друга власти убирали и добавляли надписи на памятник Богдану, меняла имя и сама площадь. 24 июня 1934 г. бронзовый гетман был свидетелем, как торжественно встречали руководство УССР, переехавшее из первой столицы, Харькова. Мимо гоняли пленных немцев и ходили военные парады в 1945-м.

Тут избрали гетманом какого-то казачества Виктора Ющенко, приткнув к Богдану черный булыжник. С боем хоронили самоназванного патриарха УПЦ КП Василия Романюка. Отмечали «День УПА*» и провожали добробаты, благословляя их на убийство собственных сограждан на Донбассе.

В декабре 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор православных церквей Украины, на котором создали политическую «единую поместную церковь» и избрали ее предстоятеля. Решения ждала толпа на площади, словно не замечая Хмельницкого, который бы её за это проклял. Как и батальон «Азов»**, устроивший у богданового коня церемонию присяги.

В последние годы на Софийской площади все чаще устраивали концерты, фестивали и ярмарки. Сюда перенесли с Крещатика главную новогоднюю елку. Но вся эта мелочная суета стала возможной потому, что Ярослав Мудрый построил Софию, а «благодарная Россия» — памятник напротив неё. И они как якоря удерживают то главное, которое всегда остается, когда сходит любая политическая пена. И кто знает, какой ещё военный парад увидит со своего пьедестала казацкий вождь, выбравший Россию.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

**признана террористической организацией и запрещена в РФ