С начала июля в российском сегменте соцсетей начали расходиться жутковатые фотографии, на которых руки и ноги искупавшихся в водоёмах страны людей покрыты волдырями и пятнами. Так проявляется «зуд купальщика» — церкариоз. Вызывают его личинки-церкарии (паразитических плоских червей), живущие в организме водоплавающих птиц и проникающие под кожу человека.

Иван Шилов ИА Регнум

Церкариоз можно спутать с аллергической реакцией, предупреждает в беседе с ИА Регнум врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Заболевание серьёзно не угрожает здоровью, но отдых может испортить.

Симптомы проявляются почти сразу. Паразит в организме человека гибнет, что вызывает токсический дерматит аллергического типа. Начинается сухой кашель, сильный зуд, появляются мелкие красные волдыри и прыщи, может повыситься температура.

Заразиться церкариозом можно в озёрах со стоячей водой или местах со слабым течением, где хотя бы периодически, но обитают водоплавающие птицы.

«Риск заразиться повышается в жаркую погоду, тогда жизнедеятельность церкариев активизируется, но сохраняется и при более умеренных температурах до конца лета. Вообще, если церкарии обнаружены в озере, значит водоём непригоден для купания, не прошёл проверку СЭС», — подчёркивает Алексей Хухрев.

Зуд и высыпания в среднем проходят через две недели. Но чтобы не заразиться, врач рекомендует выбирать для купания места, обработанные от паразитов, где не обитают птицы и не плавают животные.

Также собеседник ИА Регнум напомнил, что после купания в любом водоёме нужно провести тщательные гигиенические процедуры, руки и ноги обработать антисептиками. Врач предостерёг, что, помимо церкариоза, в местах общественного купания могут обитать другие инфекции: кишечная палочка, ротавирусная инфекция и даже сальмонеллы.

«Непривычные вирусы смертельно опасны для европейцев»

Другая напасть, подстерегающая отдыхающих россиян не на Родине, а за границей — лихорадка Западного Нила. В 2024 году в России зарегистрированы случаи заражения, большинство из них — завозные, сообщили 21 июля в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что традиционно в зоне риска находились южные регионы России. Но в последние годы, в связи с потеплением, вирус встречается в центральной части страны и Поволжье.

Муж жительницы Твери Натальи скончался пять лет назад после возвращения из Египта. Мужчина не жил в отеле, а путешествовал по стране, питался в местных ресторанчиках, встречал рассвет на Ниле. После поездки проявились симптомы ОРЗ: небольшой кашель, распухли лимфатические узлы.

Сначала мужчина не обратил внимания, но через неделю болезнь ударила в полную силу — началось поражение оболочек головного мозга. Спасти его не удалось, хотя и Наталья, и покойный муж — медики, сразу же подключили ведущие врачебные силы Твери и Москвы.

В российских больницах с лихорадкой Западного Нила сталкиваться не привыкли. Скорее всего, у мужа Натальи была именно она. В Египте же заболевшим туристам, которые по медицинской страховке обращаются в госпиталь за жаропонижающим, сразу предлагают пройти обследование. Доктор Мухаммед из Хургады объяснял корреспонденту ИА Регнум: «У нас есть иммунитет к местным вирусам, а у вас нет. Для европейцев непривычные вирусы могут быть смертельно опасными».

Лето в России стоит жаркое. Вирус Западного Нила, возбудитель заболевания, собирает жертв именно в жарких странах: Египте, Таиланде, Индии, Вьетнаме. А рекордное за 25 лет распространение вируса Западного Нила зарегистрировано в Израиле — заболели уже 440 человек, 32 из них умерли.

У большинства заразившихся болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20% могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь.

Тяжелое течение отмечается у менее чем 1% заболевших. В этом случае характерно нарастание температуры и головной боли, фонтанирующая рвота на пике болевых ощущений, повышенная сонливость, судороги, прогрессирующая мышечная слабость, асимметрия глазных щелей, двоение в глазах.

Переносить инфекцию могут птицы — вороны или голуби, — но заражение происходит в основном через комаров, еще одних переносчиков. Жаркая и влажная погода создаёт благоприятные условия для их размножения. Пик активности лихорадки Западного Нила приходится на июль–октябрь, когда комаров особенно много. От человека к человеку вирус не передаётся.

От Уганды до Волгограда

Впервые вирус лихорадки Западного Нила обнаружили в крови больной женщины в Уганде в 1937 году. У населения Африки иммунитет к заболеванию развился к началу 70-х, но к тому времени вирус перекинулся на другие регионы.

Природные очаги заболевания, как показали исследования, давно присутствуют в южных регионах бывшего СССР: Армении, Азербайджане, Молдавии, Туркменистане, Таджикистане и Казахстане. Природным очагом вируса Западного Нила стали и лиманы на юге Одесской области.

В России крупная вспышка лихорадки Западного Нила произошла в Волгоградской области в июле–августе 2010 года. Тогда умерли шесть человек — все пенсионеры, которых на даче покусали комары.

В 2012 году вирус также фиксировали в Воронежской и Липецкой областях.

Закрытая одежда и термически обработанная еда

Главная мера профилактики — пользоваться отпугивающими комаров репеллентами, антимоскитными сетками и в целом избегать укусов комаров, рассказал ИА Регнум заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ТГМУ Олег Ноздреватых. Если идёте на экскурсию в джунгли или долины рек, обязательно надевайте закрытую одежду, советует эксперт.

Непреложные правила на отдыхе в экзотических странах — пить только бутилированную воду, питаться в отелях и других проверенных местах. Необходимо тщательно соблюдать гигиену, мыть руки перед едой, ни в коем случае не есть немытые овощи и фрукты — кроме лихорадки Западного Нила могут встречаться разного рода паразитарные заболевания, распространённые в жарком тропическом климате.

Ноздреватых также сообщил ИА Регнум, что в США и Канаде отмечены смертельные случаи заболевания листериозом. Болезнь относится к сапронозам — группе инфекционных заболеваний, возбудители которых обитают в неживых объектах окружающей среды, например, в почве. Это известная бактериальная инфекция, которая лечится антибиотиками. Но для людей с ослабленным иммунитетом, новорожденных, пожилых людей и беременных женщин заражение листериозом может закончиться трагически.

Бактерия попадает в организм человека вместе с едой.

«Соблюдение правил гигиены, кипячение воды и термическая обработка продуктов питания — вот основа профилактики пищевых инфекций», — подчёркивает эксперт.