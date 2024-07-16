Предприятия военно-промышленного комплекса США разрабатывают новый авиационный ударный боеприпас увеличенной дальности (Extended Range Air Munition, ERAM). Делают его для ВВС Украины, а бить им предполагается в том числе по целям на территории России.

ИА Регнум

Разрабатываемый ERAM можно охарактеризовать как гибрид управляемой авиабомбы и малогабаритной крылатой ракеты, сообщает профильное американское издание Aviation Week. По информации журналистов, ВВС США подали заявку на разработку 31 января 2024 года.

Позднее в Сети появились документы, свидетельствующие о том, что ERAM разрабатываются в интересах ВВС Украины для непосредственного применения в ходе боевых действий. Предполагается, что новинка позволит украинской авиации «поражать цели» за пределами досягаемости вооружений, которые уже поставлены ВСУ.

«Реализация программы ERAM будет иметь решающее значение для повышения возможностей Украины эффективно использовать военные самолёты и обеспечит массовые поставки оружия за счет серийного производства», — отмечается в документах ВВС США, доступных в Сети.

Боеприпас ERAM будет иметь 260-килограммовую боевую часть бронебойного или фугасного действия, при этом общий вес боеприпаса не уточняется. Расчётная дальность полета — 250 морских миль (463 километра).

В планах американских разработчиков — добиться, чтобы отклонение ERAM составляло не более 10 метров от цели. А работать новый боеприпас должен в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Данных о проведении испытаний в открытых источниках не было.

Программа разработки боеприпасов ERAM может быть направлена не только на усиление ВСУ, но и на расширение возможностей американских ВВС, рассказал ИА Регнум военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. На выходе Пентагон планирует получить эффективный и вместе с тем дешёвый боеприпас, который можно запустить в массовое производство.

«Грубо говоря, должно получится что-то вроде наших боеприпасов с модулем планирования и коррекции — УМПК. Боеприпас, который после сброса движется самостоятельно. Планируется, что он будет обладать улучшенными аэродинамическими свойствами за счёт установки складных крыльев. Возможно, будут ставить разгонный двигатель для увеличения дальности полёта. Наведение будет осуществляться при помощи спутников», — отметил Васильев.

В то же время самое удивительное в программе разработки ERAM —заявленные сроки разработки и объёмы производства: завершить разработку бомбы планируется не позднее, чем через 24 месяца после заключения контракта, а ожидаемый годовой объём производства — 1000 штук.

Запоздалый ответ США

С весны 2022 года США и европейские страны поставляют ВСУ ряд вооружений, предназначенных для запуска с воздушной платформы, постепенно увеличивая перечень. В НАТО начали с поставок противорадиолокационных ракет HARM, затем пришла очередь американских «умных авиабомб» JDAM и французских ASSM HAMMER.

Но появились проблемы. Во-первых, ракет оказалось недостаточно для конфликта такой интенсивности, во-вторых, стал очевиден ряд недостатков, включая уязвимость боеприпасов перед средствами РЭБ.

В концепции нового вооружения явно угадывается влияние российских боеприпасов, оснащённых модулем управления и коррекции, который устанавливается на уже произведённые фугасные авиационные боеприпасы. «Чугуниевый» снаряд оснащается складными крыльями, системой наведения и превращается в грозное современное оружие.

Предполагается, что США планируют взять за основу для комплекса ERAM фугасные авиабомбы Mk.82.

«Возможно, сделают на базе уже существующей бомбы. Но дело в том, что они исчерпали запасы фугасных авиабомб, поэтому могут разработать новый вариант. Можно увеличить бомбы, снизить сопротивление воздуха — повысить аэродинамические свойства. В любом случае, им сейчас нужны новые авиабомбы, придётся их делать», — отмечает Алексей Васильев.

Американские источники предполагают, что в итоге комплекс ERAM сделают на основе уже существующих авиабомб JDAM, то есть бомбы Mk.82, оснащённой системой спутникового наведения. Остаётся только «приделать» к ней крылышки.

Однако очевидно, что проектируемые сейчас ERAM серьёзно проигрывают российским «конкурентам» в мощности.

Накануне министерство обороны России опубликовано видеоролик с применением авиабомбы ФАБ-3000, оснащённой модулем УМПК. На видео бомбардировщик Су-34 сбрасывает боеприпас, который пикирует на цель при помощи складных крыльев. Масса боевой части составляет 1400 килограммов в тротиловом эквиваленте — американский проектируемый аналог с боевой частью в 260 килограммов явно проигрывает.

Сейчас дальность применения ФАБ-3000 составляет 80 километров, при этом в «Ростехе» сообщили, что работают над модернизацией модулей УМПК. Поэтому американская разработка может превзойти российские образцы в дальности применения, но уступает по остальным характеристикам.

Бить по аэродромам

Массовое производство подобных боеприпасов в интересах ВСУ — тревожный знак для России: американский ВПК учится на своих ошибках и исправляет их. Заявленная программа разработки «не позднее 24 месяцев» и объемы производства в 1000 единиц в год вполне реальны. Вопрос лишь в финансировании и доработке программы.

Ранее компания Boeing проводила испытания улучшенной авиабомбы Powered JDAM, по условной схеме — фугасная бомба + «крылышки» + ракетный двигатель, и разрабатывала проект Enterprise Test Vehicle (ETV): снижение стоимости производства крылатых ракет с 2 миллионов до 150 тысяч долларов. Поэтому ВСУ действительно могут получить относительно дешёвый и массовый авиационный боеприпас в обозримом будущем.

Однако в опубликованных в Сети данных отсутствует информация, с какими типами самолётов будет совместима ракета ERAM. Не ясно, возможно ли использование боеприпаса на самолётах советского производства или только на истребителях «натовского образца».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев получит первые истребители F-16 этим летом, но назвал их количество «недостаточным». В свою очередь издание Bloomberg называло цифру в 6 самолётов до конца лета и 20 — до конца 2024 года.

«Для эффективного пуска в нём должно участвовать 50-100 самолётов, которые выпускают тысячу, несколько тысяч ракет. Если мы говорим о ВСУ, где бортов мало, они смогут запустить не более десятка самолётов — и их все просто перещёлкают», — уверен Алексей Васильев.

По словам собеседника ИА Регнум, сроки реализации программы ERAM позволят наладить серийный выпуск ракет к 2025–2026 годам, когда «вопрос Украины уже в любом случае будет решён». А немногие ракеты, способные гипотетически попасть к ВСУ, вряд ли качественно изменят ситуацию в небе из-за категорической нехватки самолётов в украинских ВВС, число которых постоянно сокращается в результате действий российских сил ПВО и ударов по авиабазам.

В любом случае, лучшим способом противостоять «умным бомбам» для российской армии остаётся ликвидация украинских ВВС. Тогда, даже если в ближайший год новые американские бомбы действительно пойдут в производство и доедут до Украины, запускать их будет не с чего.