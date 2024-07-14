Молодой человек в белой бейсболке подходит на улице к незнакомцу, мешает тому пройти и начинает навязчиво повторять: «Чи да?» Через минуту завязывается потасовка. Другой сюжет: якобы влюблённый парень подгоняет к дому дамы своего сердца грузовик с 10 тысячами алых роз. Однако красивого жеста не получается, поскольку «романтик» попросту сбрасывает цветы на асфальт. Зрители разочарованы, но автор того и добивался — ему нужно удивлять.

ИА Регнум

Описанные выше сцены — из роликов блогеров, пранкеров и обладателей YouTube− и Telegram-каналов с многомиллионной аудиторией Эдварда Била и Гусейна Гасанова. Они прекрасно усвоили философскую максиму старухи Шапокляк, декларировавшую, что хорошими делами прославиться нельзя.

А если за плохими делами следят миллионы глаз, на этом можно еще и очень хорошо заработать. Например, рекламой запрещённых онлайн-казино: помимо страсти к созданию неоднозначного контента, названных «блогеров-пранкеров-стримеров» объединяет пренебрежительное отношение к закону.

В мае Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что долги Гасанова по налогам перевалили за 150 миллионов рублей. ФНС намерена изъять имущество блогера и через суд забрать два элитных автомобиля и апартаменты в «Москва-Сити» площадью 124 «квадрата».

Сам же Гасанов ударился в бега, сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она надеется, что ФНС, МВД и Следственный комитет проведут проверку в отношении блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), материалы по которым в Следком направили ещё в декабре.

При этом еще в июне 2023 года Мизулина опубликовала список стримеров-блогеров, рекламирующих запрещённые в России онлайн-казино. В перечень, кроме Гасанова и Тамаева, вошли также певец Егор Крид, Юрий Хованский и еще 45 человек.

Кто эти люди?

30-летний Гасанов стал популярным блогером в середине нулевых. Сначала снимал «вайны» — 15-секундные ролики, в которых пытался высмеивать слепо следующих моде девушек. Сам блогер нередко примерял на себя женские роли, красовавшись, в частности, в «блондинистом» парике.

К 2017 году канал Гасанова в YouTube перевалил за миллион подписчиков. Тогда блогер стал пранкером: жестко и даже жестоко разыгрывал известных в интернете персон. В одном из роликов Гасанов по сюжету оказывался в гробу вместе с «коллегой» Димой Масленниковым.

Блогер не скрывал, что над роликами трудится целая творческая команда, более десяти человек, а активностью в соцсетях он зарабатывал около 4 миллионов рублей в месяц. Впрочем, случались у команды и провалы: в 2018 году Гасанов объявил, что готовит ограбление банка. За полдня «креативная группа» создала муляж банка в центре Москвы, но тут к месту запланированной съёмки подъехала группа захвата. Гасанова обвинили в заведомо ложном сообщении о преступлении, он отделался объяснительной.

Telegram-канал Гусейна Гасанова Блогер Гусейн Гасанов

Через три года, в 2021-м, у блогера появились проблемы посерьёзнее: на дороге его остановили сотрудники ГИБДД, заподозрив, что Гасанов нетрезв. Но проходить освидетельствование Гасанов отказался. Его лишили прав сроком на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сейчас же Гасанов оказался должен государству сумму посерьёзнее — около 150 миллионов рублей. При этом блогер уже написал в соцсетях, что никуда не убежал, а просто уехал из России отдыхать, и вообще он — «гражданин мира».

12 июля блогера Асхаба Тамаева, известного как «Чеченский Халк», на месяц лишили прав. Он уже второй раз попался полицейским за рулём авто, которое официально не зарегистрировал — Rolls-Royce Cullinan Mansory, купленного за 140 миллионов рублей. Прежде СМИ писали, что на автомобиле блогера за последний год числилось 47 штрафов, в основном за превышение скорости и неоплату парковки.

9 июля в Telegram-каналах появилось видео, как Тамаев дал пощёчину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу. Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini, к нему подошли несколько человек. Молодой парень крикнул: «Это моя машина», после чего блогер подошёл к нему и ударил по лицу.

Ночью 28 апреля Тамаев врезался в столб в районе «Москва-Сити» во время ночного заезда. «Чеченский Халк» нёсся на BMW M5, столкнулся с иномаркой и улетел с проезжей части. Тамаев вскоре сообщил в соцсетях, что он жив и здоров.

Еще один «автомобильный» инцидент произошёл в Дагестане в 2022 году. Тамаев не по правилам припарковал машину возле торгового центра, образовалась пробка. Когда блогер вышел из магазина, его встретили претензиями на повышенных тонах. Спор перетёк в драку. Как выяснилось чуть позже, Тамаев получил удар в лицо от чемпиона мира по грэпплингу (вид спортивных единоборств) Дибира Махмудова. Тамаеву потребовалась операция — лицевые кости оказались сломаны в трёх местах, но заявление в полицию блогер писать отказался.

Асхаб Тамаев/ВКонтакте Блогер Асхаб Тамаев

В интернете «Чеченский Халк» прославился как спортивный и автоблогер. Сначала снимал и выкладывал видео, в которых давал советы по бодибилдингу, стал одним из первых блогеров Кавказа. За это его поначалу критиковали родные и односельчане, заявляя, что это не то, чем должен заниматься чеченский мужчина.

Но и это не остановило Тамаева. Чтобы набрать подписчиков, он имитировал конфликт с Кириллом Терёшиным, известным по прозвищу Руки-базуки, стал соорганизатором Hype Fighting, в рамках которого в одном доме жили и сражались друг с другом 16 бойцов MMA. Кроме того, Тамаев активно пиарил бой двух «маленьких людей» — таджикского певца Абдурозика и дагестанского блогера Хасбика. Всё это позволило Тамаеву набрать более 4,3 миллиона подписчиков на YouTube.

В 2023 году на него завели административное дело за рекламу онлайн-казино, которую он регулярно публиковал в соцсетях.

Эдвард Бил долгие годы считался «королём эпатажа» в Рунете. Проведя юность в Тирасполе и отслужив в армии, он отправился покорять Москву. В 2016 году начал выкладывать первые ролики в YouTube, в которых пытался высмеивать российские власти. Получив ряд жалоб, удалил весь контент с канала и переключился на пранки. Провоцировал прохожих, затевал драки.

Тот факт, что люди из-за его «розыгрышей» получали травмы и унижение, Била не заботил — главное, росло количество подписчиков. Апогеем стала стычка с охранником в торговом центре: мужчина пытался выгнать наглеца, но Бил ударил его ногой в шею. Впрочем, ответственности пранкер избежал, компенсировав пострадавшему ущерб.

В 2018 году Эдвард Бил выложил видео, в котором в камуфляже рассказывал, что сражается в Донбассе за независимость ДНР и ЛНР. Ролик, разумеется, оказался фейком, но некоторое время Бил называл себя «патриотом» и «борцом с фашизмом».

Telegram-канал Эдварда Била Блогер Эдвард Бил

Чтобы продолжить удивлять аудиторию, пранкер имитировал аварии с машинами ДПС и пытался грабить незнакомцев на улицах. Сотни тысяч просмотров набирали ролики с названиями вроде «Наказал девушку с ноги» и «ПРАНК ФСБ. Драка с Бойцом!».

К началу 2020 года количество подписчиков Била перевалило за три миллиона, а доходы от YouTube — за полтора миллиона долларов. Еще одним источником заработка Била также стала реклама казино, сулящая игрокам огромные выигрыши.

1 апреля 2021 года Эдвард Бил попал в крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Блогер, ехавший со скоростью около 150 км/ч, выехал на встречного полосу и врезался в машину Volkswagen. Жертву ДТП, консультанта Госдумы Марию Артёмову, пришлось ввести в медикаментозную кому, в сознание она пришла через несколько дней. Женщина пошла на мировое соглашение, Бил заплатил пострадавшей и её семье 7,5 миллиона рублей. Однако почти через год, в марте 2022 года, суд вынес Билу приговор: 1 год и 2 месяца тюремного заключения в исправительной колонии. С учётом уже отбытого наказания он отсидел полгода и в ноябре вышел.

Сейчас на канале Била в YouTube — 6,81 миллиона подписчиков. Он продолжает выкладывать ролики, в которых «стрижёт» людей с помощью огня, якобы пьяным пристаёт к девушкам и предлагает за кругленькую сумму спрыгнуть с большой высоты. Видео с последним сюжетом называется «Прыгай, с…а!».

Кто это смотрит?

«Рецепт успеха» блогеров, готовых на всё ради подписчиков и денег, очевиден: набрать аудиторию пошире и зарабатывать на ней. Например, рекламируя те же запрещённые в России онлайн-казино, создавая иллюзию, что это лёгкий и быстрый доход. Разумеется, в реальности дело обстоит иначе, но всегда найдутся люди, которые верят в чудеса и мечтают без труда получить желаемое, рассказывает ИА Регнум кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко.

«У человека есть склонность к механизму «хочу — получаю», в котором не хватает промежуточной формы «делаю». Это детская реакция», — говорит эксперт.

Жажду быстрых и лёгких денег объяснить просто. Сложнее понять, откуда у тех же Била, Тамаева и Гасанова многомиллионные армии подписчиков и миллиарды просмотров. Их ролики некорректно называть треш-стримами, но в них невооружённым глазам видны агрессия, публичные оскорбления, часты случаи побоев и риска для жизни. К тому же авторы вынуждены постоянно поднимать ставки, чтобы удивлять зрителей, иначе люди разочаруются и смотреть перестанут.

Подобные видео не снимали бы, если б не было спроса, говорят психологи. Люди всегда интересовались «запретными плодами» — тем, что «обычный нормальный человек» сделать не может. Отсюда же популярность фильмов ужасов, триллеров и документальных фильмов о маньяках. При этом «жесткими» видео зачастую интересуются люди, сами пережившие насилие или унижение. Зрители проживают эмоции персонажей роликов — условных мучителей и жертв, но герои могут пострадать, а наблюдающий за ними зритель останется в безопасности.

Современный человек практически лишён возможности выплеснуть, реализовать жестокость и агрессию, формировавшиеся у него в ходе эволюции, отмечает психиатр Евгений Фомин.

«Учитывая, что сейчас люди практически не могут себя проявить с негативной стороны, будучи ограниченными Уголовным и Административным кодексами, они копят в себе агрессию», — поясняет он.

Избавлялись от неё люди по-разному, используя социально приемлемые методы: смотрели уже упоминавшиеся ужастики и триллеры, поднимали тяжести в спортзале или играли в компьютерные стрелялки. А с массовым распространением интернета добавились треш-видео на любой вкус, в просмотре которых, «стыдном удовольствии», многие никогда не признаются. Но откуда же тогда у пранкеров и прочих блогеров — миллиарды просмотров?