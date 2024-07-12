Ещё задолго до начала саммита НАТО в Вашингтоне было понятно, что никаких решений о вступлении Украины в Североатлантический Альянс (или хотя бы о конкретных перспективах такого вступления), принято не будет. Агентство France-Presse даже привелоне очень дипломатичную, зато верную по сути фразу неназванного западного дипломата: «Зеленскому придётся принять то, что ему предложат».

Иван Шилов ИА Регнум

В итоге так и произошло — Украину в НАТО опять не пригласили, но пообещали дать очередную порцию денег и вооружений. Причем сигналы о таком финале саммита тоже поступали заранее со всех сторон.

То уходящий с поста генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украине может понадобиться до 10 лет, чтобы вступить в организацию, добавляя при этом, что «предварительным условием для любого будущего членства Украины» является её победа в войне с Россией. То Анджей Дуда, президент Польши, являющейся главным лоббистом принятия соседки в Североатлантический Альянс, высказал в интервью газете The Washington Times мнение, что та не сможет стать членом альянса, пока находится в состоянии конфликта с РФ.

Во влиятельном британском издании The Guardian в преддверии саммита вышла публикация под названием: «Альянс НАТО не должен приглашать Украину стать членом». В ней несколько десятков представителей крупных аналитических центров и университетов США, Великобритании и Канады, в частности, Фонда Карнеги, Совета по международным отношениям, Йельского, Массачусетского и других университетов привели ряд весомых аргументов, почему вступление в НАТО не выгодно ни самому альянсу, ни США, ни Украине.

Резюме было таким, что «чем ближе НАТО к обещанию, что Украина присоединится к альянсу после окончания войны, тем больше стимулов для России продолжать вести войну… чтобы предотвратить интеграцию Украины в НАТО… Украинцы заслуживают того, чтобы взвешивать свои стратегические варианты ясными глазами, а не через розовые очки, которые протягивают им посторонние, не имеющие поддержки своих стран…»

По мнению высоколобых экспертов, подписавшихся под соответствующим письмом, движение к членству в альянсе может усугубить проблему, превратив Украину в место длительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира и «подыгрывая Владимиру Путину». Межде тем, цель НАТО состоит не в том, чтобы сигнализировать об уважении к другим странам; она в том, чтобы защищать территорию блока и укреплять безопасность его членов. А принятие Украины её значительно снизит — для всех.

Наконец, рупор Демпартии США, газета The New York Times, накануне саммита так спрогнозировала его итоги: «Ожидается, что лидеры на саммите пообещают новое финансирование Украине, объявят о планах альянса по координации поставок оружия и подтвердят обещание Киеву, что в конечном итоге он станет полноправным союзником».

Как видим, никакой, даже отдалённой конкретики о сроках вступления, а лишь туманная формулировка «в конечном итоге».

Все эти многочисленные и недвусмысленные сигналы служили для подготовки к такому исходу встречи на высшем уровне, во-первых, общественного мнения, во-вторых, украинской власти. Вашингтону явно не понравилась полуистеричная реакция Зеленского на отсутствие приглашения Украины в НАТО на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, и в этом году были проведены подготовительные мероприятия, дабы подобного не повторилось.

Так что обошлось без истерик и результаты встречи лидеров НАТО оказались в точности такими, какими и прогнозировались, без неожиданностей.

В итоговой декларации мероприятия из 38 пунктов, но ни один из них не содержит ни приглашения Украины в Альянс, ни информации о возможных сроках такого приглашения. Есть только обещание направить его в некоем, не обозначенном точно будущем, когда «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».

При этом в документе сами эти условия, выполнение которых будет означать членство, не обозначены. По сравнению с формулировками прошлогоднего саммита в отношении Украины, добавилась лишь фраза о её «необратимом пути к полной Евро-Атлантической интеграции». Кроме того, в результате упражнений в словесной эквилибристике, позволяющей создать для недовольного Зеленского хорошую мину при плохой игре, нынешний период в итоговом коммюнике назван «мостом» на пути к членству.

Есть в принятом документе и конкретика, касающаяся, правда, других вопросов. НАТО обещает выделить Киеву в течение следующего года 40 млрд евро, а также решено создать Организацию НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) для координации военных поставок и обучения украинских военных. Помимо этого, Альянс назначил своего «старшего представителя» на Украине, имя этого человека пока неизвестно.

Немало внимания было уделено и России, а также Китаю. С одной стороны, в НАТО заявили, что не стремятся к конфронтации и не представляют угрозы для РФ.

Но тут же «миролюбивый» Альянс сообщает, что собирается продолжить расширение в Черноморском регионе и на Восточных Балканах, а также увеличивать присутствие в Финляндии, которая граничит с Россией.

А в адрес Москвы и Пекина следуют обвинения в том, что те наращивают свои ядерные силы. Китай заодно критикуется за то, что он якобы стал «решающим фактором в войне России против Украины» благодаря «широкомасштабной поддержке оборонно-промышленной базы России» и продаже в РФ товаров двойного назначения.

Помимо итоговой декларации саммита НАТО, согласованной всеми членами организации, на его полях был принят ещё один документ под названием «Украинский договор». Под ним подписались лидеры 22-х стран Североатлантического Альянса, а также Украины и не входящей в НАТО Японии, плюс главы Евросовета и Еврокомиссии. Из 32-х государств — членов НАТО, под «Украинским договором» не поставили свои подписи десять — славянские страны ЕС, кандидат Северная Македония, а также Албания, Венгрия, Греция и Турция.

В этом документе обозначены три обязательства подписавшихся под ним стран.

Первое — поддерживать Украину в области обороны и безопасности. Второе — активизировать усилия по строительству «будущих сил», которые смогут поддерживать потенциал обороны и сдерживания. Третье — «в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий оперативно и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения последующих шагов по поддержке Украины».

Из конкретики и тут, как видим, лишь обещание собраться и обсудить ситуацию в случае гипотетического нападения России на Украину когда-то потом.

Помимо так и не полученного обещания принять Украину в состав НАТО, в ходе саммита Зеленский, как обычно, пытался выклянчить ещё много чего. Например, разрешения Вашингтона снять ограничения дальности при ударах западным оружием вглубь России. На что США ответили, что не намерены пересматривать их. Такой же отрицательный ответ последовал и на призыв начать сбивать российские ракеты, атакующие западную Украину, с территории Польши.

Зато на помощь Зеленскому пришла Новая Зеландия, чей премьер-министр Кристофер Лаксон объявил на саммите о выделении пакета помощи для почти на 10 млн долларов, из которых 3,68 млн долларов пойдёт на военные нужды и еще 6,12 млн долларов — на гуманитарную помощь. Как раз хватит на пуск одной, самой простой модификации ракеты ЗРК Patriot.

О главной причине того, почему отчаянно скребущуюся в дверь, униженно просящую и временами скандалящую Украину снова не пустили в НАТО, вполне открыто и недвусмысленно сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Членство Украины в НАТО — это только гарантия Третьей мировой войны», — заявил он.

НАТО, и прежде всего США, вполне устраивает нынешняя ситуация, когда Украина истекает кровью в самоубийственном конфликте с Россией, нанося ущерб последней, но не втягивая при этом в прямое военное столкновение сам Запад. И потому в документах Альянса и дальше будут фигурировать «необратимые пути», «мосты» и прочие словесные конструкции, в обмен на которые тысячи и тысячи украинцев будут продолжать погибать за чужие для них интересы.